Slovensko má v Dakare druhý bronz. Džudistka Vadovičová nadviazala na úspech plavca Krištofa
Členka 1. JC Pezinok uspela v súboji o tretie miesto v hmotnostnej kategórii do 52 kg, keď zdolala Belgičanku Viktoriu Grigoryanovú. Slovenská výprava získala na olympijských hrách mládeže v ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Členka 1. JC Pezinok uspela v súboji o tretie miesto v hmotnostnej kategórii do 52 kg, keď zdolala Belgičanku Viktoriu Grigoryanovú.
Slovenská výprava získala na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare druhú medailu. Po nedeľňajšom bronze plavca Matiáša Ondreja Krištofa sa v pondelok z rovnakého kovu radovala aj sedemnásťročná džudistka Vivien Vadovičová. Členka 1. JC Pezinok uspela v súboji o tretie miesto v hmotnostnej kategórii do 52 kg, keď zdolala Belgičanku Viktoriu Grigoryanovú.
Vadovičová bola v rozhodujúcom zápase od úvodu aktívnejšia. Dvakrát úspešne predviedla techniku tomoe-nage, za ktorú získala najskôr waza-ari a následne aj yuko. Súperke už nedovolila skórovať a náskok si udržala až do konca. „Som rada, že sa mi podarilo hneď na začiatku hodiť súperku na waza-ari a potom som to dokázala udržať,“ povedala pre web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). „Nedokážem opísať pocity, ktoré prežívam. Som plná nadšenia. Som spokojná s mojím výkonom,“ dodala.
Slovenská reprezentantka vstupovala do turnaja ako tretia nasadená. Po voľnom žrebe v prvom kole zdolala vo štvrťfinále Panamčanku Julietu Escobarovú Mutisovú pred časovým limitom na ippon. V semifinále nestačila na úradujúcu dorasteneckú majsterku sveta Fatimu Supygalijevovú z Kazachstanu, ktorá napokon získala zlato.
Vadovičová rozšírila svoju tohtoročnú medailovú zbierku, keďže bronz vybojovala aj na majstrovstvách Európy dorasteniek na Gran Canarii. Priamo v dejisku olympijských hier ju podporovali rodičia aj tréner. „Je to tu úžasné. Mám tu rodičov, trénera. Mám tu pri sebe všetkých blízkych, ktorí mi pomáhajú,“ tešila sa mladá Slovenka.
O ďalší kvalitný výsledok sa postaral aj plavec Matiáš Ondrej Krištof, ktorý po zisku bronzu nastúpil na 100 m voľný spôsob. V rozplavbách dosiahol čas 51,86 s a v konkurencii 73 pretekárov obsadil konečné desiate miesto. Od postupu do finálovej osmičky ho delilo iba 33 stotín sekundy. Za svojím osobným rekordom zaostal o 57 stotín. Víťazom disciplíny sa stal Rus Bogdan Toropkin časom 49,66 s.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má v Dakare druhý bronz. Džudistka Vadovičová nadviazala na úspech plavca Krištofa © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská výprava získala na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare druhú medailu. Po nedeľňajšom bronze plavca Matiáša Ondreja Krištofa sa v pondelok z rovnakého kovu radovala aj sedemnásťročná džudistka Vivien Vadovičová. Členka 1. JC Pezinok uspela v súboji o tretie miesto v hmotnostnej kategórii do 52 kg, keď zdolala Belgičanku Viktoriu Grigoryanovú.
Vadovičová bola v rozhodujúcom zápase od úvodu aktívnejšia. Dvakrát úspešne predviedla techniku tomoe-nage, za ktorú získala najskôr waza-ari a následne aj yuko. Súperke už nedovolila skórovať a náskok si udržala až do konca. „Som rada, že sa mi podarilo hneď na začiatku hodiť súperku na waza-ari a potom som to dokázala udržať,“ povedala pre web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). „Nedokážem opísať pocity, ktoré prežívam. Som plná nadšenia. Som spokojná s mojím výkonom,“ dodala.
Slovenská reprezentantka vstupovala do turnaja ako tretia nasadená. Po voľnom žrebe v prvom kole zdolala vo štvrťfinále Panamčanku Julietu Escobarovú Mutisovú pred časovým limitom na ippon. V semifinále nestačila na úradujúcu dorasteneckú majsterku sveta Fatimu Supygalijevovú z Kazachstanu, ktorá napokon získala zlato.
Vadovičová rozšírila svoju tohtoročnú medailovú zbierku, keďže bronz vybojovala aj na majstrovstvách Európy dorasteniek na Gran Canarii. Priamo v dejisku olympijských hier ju podporovali rodičia aj tréner. „Je to tu úžasné. Mám tu rodičov, trénera. Mám tu pri sebe všetkých blízkych, ktorí mi pomáhajú,“ tešila sa mladá Slovenka.
O ďalší kvalitný výsledok sa postaral aj plavec Matiáš Ondrej Krištof, ktorý po zisku bronzu nastúpil na 100 m voľný spôsob. V rozplavbách dosiahol čas 51,86 s a v konkurencii 73 pretekárov obsadil konečné desiate miesto. Od postupu do finálovej osmičky ho delilo iba 33 stotín sekundy. Za svojím osobným rekordom zaostal o 57 stotín. Víťazom disciplíny sa stal Rus Bogdan Toropkin časom 49,66 s.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má v Dakare druhý bronz. Džudistka Vadovičová nadviazala na úspech plavca Krištofa © SITA Všetky práva vyhradené.
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