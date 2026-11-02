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Kly slonov počas života nepretržite rastú

Poranenia v oblasti koreňa kla si preto vyžadujú dôslednú veterinárnu starostlivosť, a to najmä z hľadiska prevencie infekčných komplikácií.

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Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka.

Bojnice 1. novembra - Slonie kly sú anatomicky predĺžené horné rezáky, ktoré počas života nepretržite rastú. Národná zoologická záhrada Bojnice to uviedla v súvislosti so zeleným sfarbením kla slonieho samca Temba, ktoré je dôsledkom veterinárneho ošetrenia koreňovej časti kla.

Tembo si poranil koreňovú časť kla, ktorá si vzhľadom na charakter poranenia vyžaduje pravidelné ošetrovanie a zvýšenú hygienickú starostlivosť. V rámci prevencie vzniku infekcie a podpory procesu hojenia mu preto na postihnuté miesto aplikujeme lokálny prípravok s antimikrobiálnym účinkom,“ priblížila vedúca zoologického odboru bojnickej zoo Lucia Ivenzová.

Charakteristické zelené sfarbenie je podľa nej spôsobené práve aplikáciou tohto prípravku a nepredstavuje žiadny ďalší zdravotný problém.

Slonie kly sú anatomicky predĺžené horné rezáky, ktoré počas života nepretržite rastú. Na rozdiel od bežnej predstavy nejde o neživé útvary - ich vnútorná časť obsahuje zubnú dreň s cievnym a nervovým zásobením,“ vysvetlila Ivenzová.

Poranenia v oblasti koreňa kla si preto podľa nej vyžadujú dôslednú veterinárnu starostlivosť, a to najmä z hľadiska prevencie infekčných komplikácií. „Tembo je pod pravidelným veterinárnym dohľadom a jeho zdravotný stav priebežne monitorujeme. Ošetrovanie je súčasťou starostlivosti zameranej na zabezpečenie jeho zdravia a dobrých životných podmienok,“ dodala.

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