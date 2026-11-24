Kapitána Chicaga Bedarda čaká po operácii ramena štvormesačná pauza
Kapitán Chicaga Connor Bedard nebude hrať hokej v NHL štyri mesiace. Hokejový klub Chicago Blackhawks bude štyri mesiace bez svojho najlepšieho hráča. ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Kapitán Chicaga Connor Bedard nebude hrať hokej v NHL štyri mesiace.
Hokejový klub Chicago Blackhawks bude štyri mesiace bez svojho najlepšieho hráča. Connor Bedard podstúpil úspešnú operáciu pravého ramena, ale "čiernym jastrabom" nejaký čas nepomôže.
Tímový lekár Michael Terryho neočakáva, že sa kapitán Blackhawks úplne zotaví skôr ako do konca marca budúceho roku.
Znamená to jeho vypojenie možno až do konca aktuálnej sezóny. Dvadsaťjedenročný center sa zranil 17. novembra počas zápasu, v ktorom Blackhawks zvíťazili nad tímom Toronto Maple Leafs 6:3. V 54. sekunde tretej tretiny sa chystal na vhadzovanie proti útočníkovi Maple Leafs Nickovi Paulovi. Keď Bedard položil hokejku na ľad, Paulova hokejka zasiahla Bedardovu pravú ruku. Kapitán Blackhawks vykríkol od bolesti a okamžite zamieril do šatne.
Bedard má v tejto sezóne na konte 18 bodov (7 gólov + 11 asistencií), čím sa delí o pozíciu najproduktívnejšieho hráča Blackhawks s útočníkom Romanom Kancerovom (13 + 5).
"Samozrejme, myslíme na neho. Všetci vieme, aký dôležitý článok tímu je a čo znamená pre celú organizáciu. Prináša zábavu pre fanúšikov aj pre celú ligu. Je preto určite ťažké, keď vám chýba takýto hráč. Chceme mu dať najavo, že sme tu pre neho. Neviem presne, aký vážny je rozsah zranenia, ani čo bude nasledovať. Dúfajme, že ho dokážeme zastúpiť, kým bude mimo hry," uviedol na adresu Bedarda skúsený útočník Patrick Kane.
Pre Bedarda je to už tretie zranenie ramena za necelý rok. Ľavé rameno si poranil 2. júla počas letnej prípravy vo Vancouveri a o niekoľko dní neskôr podstúpil operáciu. Pôvodne sa očakávalo, že bude mimo hry až do novembra, no vrátil sa už 13. októbra.
K jeho prvému zraneniu pravého ramena došlo za veľmi podobných okolností – 12. decembra 2025 sa pripravoval na vhadzovanie v závere zápasu proti tímu St. Louis Blues. Po tomto zranení sa vrátil do zostavy 9. januára v zápase proti Washingtonu Capitals.
"Zatiaľ som si tie videá neprechádzal podrobne za sebou, ale zdá sa mi, že v oboch prípadoch pri pohybe na vhadzovanie zasiahol hokejku súpera,“ uviedol tréner Chicaga Jeff Blashill na webe NHL. "Keď to nečakáte, môže vás to trochu trhnúť. V mnohých ohľadoch to bolo úplne to isté," dodal.
Bedard, ktorého si tím Blackhawks vybral ako jednotku draftu NHL v roku 2023, má v ich drese na konte 221 bodov (82 gólov + 139 asistencií) v 234 zápasoch. Tím Blackhawks (8-14-2), ktorý má za sebou dve víťazstvá v rade, zakončí sériu troch zápasov na ľade súperov stredajším duelom proti Seattle Kraken v aréne Climate Pledge Arena. Chicagu patrí predposledná 15. priečka v Západnej konferencii NHL. Menej bodov má len Vancouver.
Zdroj: SITA.sk - Kapitána Chicaga Bedarda čaká po operácii ramena štvormesačná pauza © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejový klub Chicago Blackhawks bude štyri mesiace bez svojho najlepšieho hráča. Connor Bedard podstúpil úspešnú operáciu pravého ramena, ale "čiernym jastrabom" nejaký čas nepomôže.
Tímový lekár Michael Terryho neočakáva, že sa kapitán Blackhawks úplne zotaví skôr ako do konca marca budúceho roku.
Znamená to jeho vypojenie možno až do konca aktuálnej sezóny. Dvadsaťjedenročný center sa zranil 17. novembra počas zápasu, v ktorom Blackhawks zvíťazili nad tímom Toronto Maple Leafs 6:3. V 54. sekunde tretej tretiny sa chystal na vhadzovanie proti útočníkovi Maple Leafs Nickovi Paulovi. Keď Bedard položil hokejku na ľad, Paulova hokejka zasiahla Bedardovu pravú ruku. Kapitán Blackhawks vykríkol od bolesti a okamžite zamieril do šatne.
Bedard má v tejto sezóne na konte 18 bodov (7 gólov + 11 asistencií), čím sa delí o pozíciu najproduktívnejšieho hráča Blackhawks s útočníkom Romanom Kancerovom (13 + 5).
Dokážu ho nahradiť?
"Samozrejme, myslíme na neho. Všetci vieme, aký dôležitý článok tímu je a čo znamená pre celú organizáciu. Prináša zábavu pre fanúšikov aj pre celú ligu. Je preto určite ťažké, keď vám chýba takýto hráč. Chceme mu dať najavo, že sme tu pre neho. Neviem presne, aký vážny je rozsah zranenia, ani čo bude nasledovať. Dúfajme, že ho dokážeme zastúpiť, kým bude mimo hry," uviedol na adresu Bedarda skúsený útočník Patrick Kane.
Tretie zranenie
Pre Bedarda je to už tretie zranenie ramena za necelý rok. Ľavé rameno si poranil 2. júla počas letnej prípravy vo Vancouveri a o niekoľko dní neskôr podstúpil operáciu. Pôvodne sa očakávalo, že bude mimo hry až do novembra, no vrátil sa už 13. októbra.
K jeho prvému zraneniu pravého ramena došlo za veľmi podobných okolností – 12. decembra 2025 sa pripravoval na vhadzovanie v závere zápasu proti tímu St. Louis Blues. Po tomto zranení sa vrátil do zostavy 9. januára v zápase proti Washingtonu Capitals.
"Zatiaľ som si tie videá neprechádzal podrobne za sebou, ale zdá sa mi, že v oboch prípadoch pri pohybe na vhadzovanie zasiahol hokejku súpera,“ uviedol tréner Chicaga Jeff Blashill na webe NHL. "Keď to nečakáte, môže vás to trochu trhnúť. V mnohých ohľadoch to bolo úplne to isté," dodal.
Chicago je predposledné
Bedard, ktorého si tím Blackhawks vybral ako jednotku draftu NHL v roku 2023, má v ich drese na konte 221 bodov (82 gólov + 139 asistencií) v 234 zápasoch. Tím Blackhawks (8-14-2), ktorý má za sebou dve víťazstvá v rade, zakončí sériu troch zápasov na ľade súperov stredajším duelom proti Seattle Kraken v aréne Climate Pledge Arena. Chicagu patrí predposledná 15. priečka v Západnej konferencii NHL. Menej bodov má len Vancouver.
Zdroj: SITA.sk - Kapitána Chicaga Bedarda čaká po operácii ramena štvormesačná pauza © SITA Všetky práva vyhradené.
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