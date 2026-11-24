Inovatívne zdravotnícke pomôcky musia preukázať svoj prínos. Slovenskí odborníci pomáhajú vytvárať európske pravidlá ich hodnotenia
Nové zdravotnícke pomôcky a diagnostické technológie prinášajú pacientom ďalšie možnosti diagnostiky a liečby. Ich dostupnosť však závisí aj od toho, ako dokážeme posúdiť ich ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Nové zdravotnícke pomôcky a diagnostické technológie prinášajú pacientom ďalšie možnosti diagnostiky a liečby.
Ich dostupnosť však závisí aj od toho, ako dokážeme posúdiť ich skutočný prínos, bezpečnosť a nákladovú efektívnosť. Práve na zlepšenie hodnotenia inovatívnych zdravotníckych pomôcok sa zameriava európsky vedecko-výskumný projekt EU4MEDTECH, do ktorého je zapojená aj Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK). Jeho predbežné výsledky predstavili slovenskí odborníci na pracovnom stretnutí na pôde fakulty, ktorá na projekte spolupracuje s Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).
Na európskom trhu je komerčne dostupných viac ako 500 000 zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Európska únia je v tomto segmente druhým najväčším trhom na svete.
S technologickým pokrokom však rastú aj požiadavky na preukazovanie kvality, bezpečnosti a klinického prínosu nových pomôcok. Európska komisia preto prijala dve nariadenia upravujúce zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktorých cieľom je modernizovať regulačný rámec a posilniť ochranu verejného zdravia a bezpečnosti pacientov. Nové požiadavky zároveň prinášajú výzvy pre výrobcov aj inštitúcie, ktoré zdravotnícke technológie hodnotia. Certifikácia je časovo, personálne a finančne náročnejšia, čo výrazne zasahuje najmä menšie spoločnosti. Tie pritom predstavujú 92 % výrobcov zdravotníckych pomôcok so sídlom v EÚ.
Problémom je aj nedostatok klinických údajov o účinnosti a bezpečnosti nových pomôcok. Inštitúciám zodpovedným za hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) to komplikuje posudzovanie ich prínosu v porovnaní s existujúcimi možnosťami a hodnotenie nákladovej efektívnosti. Výsledkom môžu byť dlhšie lehoty pri vydávaní odporúčaní a rozhodovaní o úhrade z verejného zdravotného poistenia.
Európsky vedecko-výskumný projekt EU4MEDTECH (European Framework for Advanced Medical Technology Evaluation and Follow-up) reaguje na potrebu kvalitnejších a porovnateľnejších klinických údajov pri hodnotení inovatívnych zdravotníckych pomôcok a diagnostiky in vitro.
Jeho cieľom je vytvoriť a overiť metodologické postupy, štandardizované modely a kritériá, ktoré umožnia systematickejšie získavať a hodnotiť klinické údaje a informácie o výkonnosti technológií pred ich uvedením na trh aj po ňom.
Slovenskí odborníci z FaF UK sa podieľajú na mapovaní požiadaviek na hodnotenie zdravotníckych technológií v členských štátoch EÚ. Zhromažďujú legislatívne požiadavky do štruktúrovaného archívu a analyzujú rozdiely medzi jednotlivými krajinami.
Výsledky poslúžia pri identifikácii oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie, a pri tvorbe kontrolného zoznamu optimálnych regulačných a HTA postupov. Ten bude doplnený o praktické poznatky a skúsenosti z členských štátov. FaF UK zároveň prispeje k metodike spoločných vedeckých konzultácií o inovatívnych zdravotníckych pomôckach a diagnostike in vitro. Výsledkom má byť model, ktorý bude možné priebežne aktualizovať podľa nových vedeckých poznatkov a vývoja regulačných požiadaviek.
Do projektu je zapojených 14 partnerov z desiatich krajín – Chorvátska, Nemecka, Fínska, Slovenska, Portugalska, Írska, Španielska, Nórska, Grécka a Maďarska.
Slovensko zastupuje Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK. Prof. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., vedúci katedry a poverený riaditeľ NIHO, na pracovnom stretnutí predstavil zapojenie slovenských odborníkov a medzinárodný rozmer projektu.
O výsledky prejavil záujem aj Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR), ktorého zástupcovia sa na stretnutí zúčastnili. NKÚ SR sa problematike venuje vo svojich stanoviskách, kontrolách a analýzach.
Z pohľadu zdravotných poisťovní je rozhodujúce, aby verejné zdroje smerovali na technológie, ktorých prínos je podložený spoľahlivými klinickými údajmi.
PhDr. Dajana Petríková z Asociácie zdravotných poisťovní uviedla: "Z pohľadu zdravotných poisťovní je dôležité, aby boli rozhodnutia o úhradách z verejných zdrojov založené na čo najkvalitnejších dôkazoch. Preto vítame projekty ako je tento, ktoré bezpochyby prispievajú k dosiahnutiu tohto cieľa."
Spoluprácu na projekte ocenila aj JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M., z Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, partnera projektu: "Veľmi sa tešíme z našej spolupráce s FaF na tomto významnom európskom projekte, ktorý zvýši kvalitu HTA v oblasti zdravotníckych pomôcok."
Pre pacientov je zásadné, aby sa prínos nových technológií premietol aj do ich reálnej dostupnosti.
Na tento rozmer upozornila Ing. Eva Kováčová z Ligy proti rakovine, občianskeho združenia, ktoré už viac ako 36 rokov pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym:
"Včasný prístup pacientov k zdravotníckym pomôckam hradeným zo zdravotného poistenia je absolútne kľúčový z hľadiska kvality života pacienta, a tým aj úspechu ostatných zložiek liečby a zachovania kvality života."
Význam medzinárodnej vedeckej spolupráce a prepojenia výskumu s praxou vyzdvihol aj prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., zo Slovenskej spoločnosti pre hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) Slovenskej lekárskej spoločnosti:
"Riešenie tohto HORIZON projektu je veľkým úspechom riešiteľov z viacerých krajín Európskej únie, ktorí svojimi výsledkami ukázali, aký veľký benefit môže priniesť medzinárodná spolupráca. Úspešnosť tohto projektu poukazuje na význam prepojenia akademického výskumu s praxou v oblasti prakticky orientovaného vedného odboru "Health Technology Assessment". Tentokrát sa riešitelia zamerali na hodnotenie prínosov zdravotníckych pomôcok. V dnešnej dobe, kedy firmy prichádzajú s novými a lepšími zdravotníckymi pomôckami, má takáto analýza prínosov osobitne veľký význam. Zvlášť pozitívne možno hodnotiť, že naši odborníci prispievajú významnou mierou k úspešnosti projektu EU4MEDTECH."
Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) je multidisciplinárny proces, ktorý posudzuje hodnotu zdravotníckych intervencií v rôznych fázach ich životného cyklu. Zahŕňa nielen lieky či zdravotnícke pomôcky, ale aj diagnostické testy, vakcíny, liečebné postupy, programy a systémy zdravotnej starostlivosti. Hoci sa zdravotné systémy členských krajín EÚ líšia, ich spoločným záujmom je kvalitnejšie rozhodovanie o zdravotníckych technológiách. Spoluprácu v tejto oblasti podporuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2282 z 15. decembra 2021.
To vytvára rámec pre spoluprácu členských štátov pri hodnotení zdravotníckych technológií, pričom rešpektuje ich vnútroštátne právomoci pri stanovovaní cien a rozhodovaní o úhradách z verejného zdravotného poistenia. Projekt EU4MEDTECH tak môže prispieť k tomu, aby sa rozhodnutia o inovatívnych zdravotníckych pomôckach opierali o spoľahlivejšie a porovnateľnejšie klinické údaje – v prospech pacientov, zdravotníckych pracovníkov aj udržateľnosti zdravotných systémov.
EU4MEDTECH – European Framework for Advanced Medical Technology Evaluation and Follow-up je európsky vedecko-výskumný projekt v rámci výzvy HORIZON-HLTH-2024-IND-06-08.
Zameriava sa na rozvoj a validáciu metodických rámcov pre klinické hodnotenie a následné klinické sledovanie inovatívnych zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
Konzorcium tvorí 14 partnerov z desiatich európskych krajín.
Viac informácií a zoznam partnerov: https://eu4medtech.eu/consortium/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Inovatívne zdravotnícke pomôcky musia preukázať svoj prínos. Slovenskí odborníci pomáhajú vytvárať európske pravidlá ich hodnotenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Ich dostupnosť však závisí aj od toho, ako dokážeme posúdiť ich skutočný prínos, bezpečnosť a nákladovú efektívnosť. Práve na zlepšenie hodnotenia inovatívnych zdravotníckych pomôcok sa zameriava európsky vedecko-výskumný projekt EU4MEDTECH, do ktorého je zapojená aj Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK). Jeho predbežné výsledky predstavili slovenskí odborníci na pracovnom stretnutí na pôde fakulty, ktorá na projekte spolupracuje s Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).
Nové technológie, nové nároky na ich hodnotenie
Na európskom trhu je komerčne dostupných viac ako 500 000 zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Európska únia je v tomto segmente druhým najväčším trhom na svete.
S technologickým pokrokom však rastú aj požiadavky na preukazovanie kvality, bezpečnosti a klinického prínosu nových pomôcok. Európska komisia preto prijala dve nariadenia upravujúce zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktorých cieľom je modernizovať regulačný rámec a posilniť ochranu verejného zdravia a bezpečnosti pacientov. Nové požiadavky zároveň prinášajú výzvy pre výrobcov aj inštitúcie, ktoré zdravotnícke technológie hodnotia. Certifikácia je časovo, personálne a finančne náročnejšia, čo výrazne zasahuje najmä menšie spoločnosti. Tie pritom predstavujú 92 % výrobcov zdravotníckych pomôcok so sídlom v EÚ.
Problémom je aj nedostatok klinických údajov o účinnosti a bezpečnosti nových pomôcok. Inštitúciám zodpovedným za hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) to komplikuje posudzovanie ich prínosu v porovnaní s existujúcimi možnosťami a hodnotenie nákladovej efektívnosti. Výsledkom môžu byť dlhšie lehoty pri vydávaní odporúčaní a rozhodovaní o úhrade z verejného zdravotného poistenia.
EU4MEDTECH: Spoločné metodiky pre lepšie rozhodovanie
Európsky vedecko-výskumný projekt EU4MEDTECH (European Framework for Advanced Medical Technology Evaluation and Follow-up) reaguje na potrebu kvalitnejších a porovnateľnejších klinických údajov pri hodnotení inovatívnych zdravotníckych pomôcok a diagnostiky in vitro.
Jeho cieľom je vytvoriť a overiť metodologické postupy, štandardizované modely a kritériá, ktoré umožnia systematickejšie získavať a hodnotiť klinické údaje a informácie o výkonnosti technológií pred ich uvedením na trh aj po ňom.
Slovenskí odborníci z FaF UK sa podieľajú na mapovaní požiadaviek na hodnotenie zdravotníckych technológií v členských štátoch EÚ. Zhromažďujú legislatívne požiadavky do štruktúrovaného archívu a analyzujú rozdiely medzi jednotlivými krajinami.
Výsledky poslúžia pri identifikácii oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie, a pri tvorbe kontrolného zoznamu optimálnych regulačných a HTA postupov. Ten bude doplnený o praktické poznatky a skúsenosti z členských štátov. FaF UK zároveň prispeje k metodike spoločných vedeckých konzultácií o inovatívnych zdravotníckych pomôckach a diagnostike in vitro. Výsledkom má byť model, ktorý bude možné priebežne aktualizovať podľa nových vedeckých poznatkov a vývoja regulačných požiadaviek.
Slovensko je súčasťou medzinárodného výskumného konzorcia
Do projektu je zapojených 14 partnerov z desiatich krajín – Chorvátska, Nemecka, Fínska, Slovenska, Portugalska, Írska, Španielska, Nórska, Grécka a Maďarska.
Slovensko zastupuje Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK. Prof. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., vedúci katedry a poverený riaditeľ NIHO, na pracovnom stretnutí predstavil zapojenie slovenských odborníkov a medzinárodný rozmer projektu.
O výsledky prejavil záujem aj Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR), ktorého zástupcovia sa na stretnutí zúčastnili. NKÚ SR sa problematike venuje vo svojich stanoviskách, kontrolách a analýzach.
Kvalitné hodnotenie je dôležité pre pacientov aj zdravotný systém
Z pohľadu zdravotných poisťovní je rozhodujúce, aby verejné zdroje smerovali na technológie, ktorých prínos je podložený spoľahlivými klinickými údajmi.
PhDr. Dajana Petríková z Asociácie zdravotných poisťovní uviedla: "Z pohľadu zdravotných poisťovní je dôležité, aby boli rozhodnutia o úhradách z verejných zdrojov založené na čo najkvalitnejších dôkazoch. Preto vítame projekty ako je tento, ktoré bezpochyby prispievajú k dosiahnutiu tohto cieľa."
Spoluprácu na projekte ocenila aj JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL.M., z Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, partnera projektu: "Veľmi sa tešíme z našej spolupráce s FaF na tomto významnom európskom projekte, ktorý zvýši kvalitu HTA v oblasti zdravotníckych pomôcok."
Pre pacientov je zásadné, aby sa prínos nových technológií premietol aj do ich reálnej dostupnosti.
Na tento rozmer upozornila Ing. Eva Kováčová z Ligy proti rakovine, občianskeho združenia, ktoré už viac ako 36 rokov pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym:
"Včasný prístup pacientov k zdravotníckym pomôckam hradeným zo zdravotného poistenia je absolútne kľúčový z hľadiska kvality života pacienta, a tým aj úspechu ostatných zložiek liečby a zachovania kvality života."
Význam medzinárodnej vedeckej spolupráce a prepojenia výskumu s praxou vyzdvihol aj prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., zo Slovenskej spoločnosti pre hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) Slovenskej lekárskej spoločnosti:
"Riešenie tohto HORIZON projektu je veľkým úspechom riešiteľov z viacerých krajín Európskej únie, ktorí svojimi výsledkami ukázali, aký veľký benefit môže priniesť medzinárodná spolupráca. Úspešnosť tohto projektu poukazuje na význam prepojenia akademického výskumu s praxou v oblasti prakticky orientovaného vedného odboru "Health Technology Assessment". Tentokrát sa riešitelia zamerali na hodnotenie prínosov zdravotníckych pomôcok. V dnešnej dobe, kedy firmy prichádzajú s novými a lepšími zdravotníckymi pomôckami, má takáto analýza prínosov osobitne veľký význam. Zvlášť pozitívne možno hodnotiť, že naši odborníci prispievajú významnou mierou k úspešnosti projektu EU4MEDTECH."
Spoločný európsky záujem, rozhodovanie v rukách štátov
Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) je multidisciplinárny proces, ktorý posudzuje hodnotu zdravotníckych intervencií v rôznych fázach ich životného cyklu. Zahŕňa nielen lieky či zdravotnícke pomôcky, ale aj diagnostické testy, vakcíny, liečebné postupy, programy a systémy zdravotnej starostlivosti. Hoci sa zdravotné systémy členských krajín EÚ líšia, ich spoločným záujmom je kvalitnejšie rozhodovanie o zdravotníckych technológiách. Spoluprácu v tejto oblasti podporuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2282 z 15. decembra 2021.
To vytvára rámec pre spoluprácu členských štátov pri hodnotení zdravotníckych technológií, pričom rešpektuje ich vnútroštátne právomoci pri stanovovaní cien a rozhodovaní o úhradách z verejného zdravotného poistenia. Projekt EU4MEDTECH tak môže prispieť k tomu, aby sa rozhodnutia o inovatívnych zdravotníckych pomôckach opierali o spoľahlivejšie a porovnateľnejšie klinické údaje – v prospech pacientov, zdravotníckych pracovníkov aj udržateľnosti zdravotných systémov.
O projekte EU4MEDTECH
EU4MEDTECH – European Framework for Advanced Medical Technology Evaluation and Follow-up je európsky vedecko-výskumný projekt v rámci výzvy HORIZON-HLTH-2024-IND-06-08.
Zameriava sa na rozvoj a validáciu metodických rámcov pre klinické hodnotenie a následné klinické sledovanie inovatívnych zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
Konzorcium tvorí 14 partnerov z desiatich európskych krajín.
Viac informácií a zoznam partnerov: https://eu4medtech.eu/consortium/
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Inovatívne zdravotnícke pomôcky musia preukázať svoj prínos. Slovenskí odborníci pomáhajú vytvárať európske pravidlá ich hodnotenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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