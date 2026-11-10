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Tragédia na diaľnici v Bulharsku. Pri hromadnej dopravnej nehode zahynulo 11 ľudí

Ďalších 48 osôb utrpelo zranenia. Jedenásť ľudí zahynulo a ďalších 48 utrpelo zranenia pri utorkovej hromadnej dopravnej nehode v oboch smeroch diaľnice v juhovýchodnom Bulharsku. Zrážka približne ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Ďalších 48 osôb utrpelo zranenia.

Jedenásť ľudí zahynulo a ďalších 48 utrpelo zranenia pri utorkovej hromadnej dopravnej nehode v oboch smeroch diaľnice v juhovýchodnom Bulharsku. Zrážka približne 50 osobných a nákladných vozidiel, sa stala v hustej hmle neďaleko mesta Jambol. Informovala o tom bulharskú agentúru BTA.

Zábery z miesta ukazujú prevrátené a zdemolované osobné a nákladné vozidlá, ktoré zostali vzájomne zakliesnené, ako aj zhorené autá.

„Podľa aktuálnych údajov zahynulo 11 ľudí a 48 utrpelo zranenia,“ povedal novinárom premiér Rumen Radev.

Radev sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá je na návšteve Bulharska, ale ďalší oficiálny program naplánovaný na utorok zrušil.

Bulharské cesty patria medzi najnebezpečnejšie v Európskej únii. V krajine vlani pri dopravných nehodách zahynulo 71 ľudí na milión obyvateľov, čo podľa údajov Európskej komisie predstavovalo najvyššiu mieru úmrtnosti v Európskej únii. Obete dopravných nehôd pripisujú vysoký počet úmrtí na bulharských cestách bezohľadnej jazde, zlému stavu ciest a neefektívnemu súdnictvu.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia na diaľnici v Bulharsku. Pri hromadnej dopravnej nehode zahynulo 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

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