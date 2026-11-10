Tragédia na diaľnici v Bulharsku. Pri hromadnej dopravnej nehode zahynulo 11 ľudí
Ďalších 48 osôb utrpelo zranenia. Jedenásť ľudí zahynulo a ďalších 48 utrpelo zranenia pri utorkovej hromadnej dopravnej nehode v oboch smeroch diaľnice v juhovýchodnom Bulharsku. Zrážka približne ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Ďalších 48 osôb utrpelo zranenia.
Jedenásť ľudí zahynulo a ďalších 48 utrpelo zranenia pri utorkovej hromadnej dopravnej nehode v oboch smeroch diaľnice v juhovýchodnom Bulharsku. Zrážka približne 50 osobných a nákladných vozidiel, sa stala v hustej hmle neďaleko mesta Jambol. Informovala o tom bulharskú agentúru BTA.
Zábery z miesta ukazujú prevrátené a zdemolované osobné a nákladné vozidlá, ktoré zostali vzájomne zakliesnené, ako aj zhorené autá.
„Podľa aktuálnych údajov zahynulo 11 ľudí a 48 utrpelo zranenia,“ povedal novinárom premiér Rumen Radev.
Radev sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá je na návšteve Bulharska, ale ďalší oficiálny program naplánovaný na utorok zrušil.
Bulharské cesty patria medzi najnebezpečnejšie v Európskej únii. V krajine vlani pri dopravných nehodách zahynulo 71 ľudí na milión obyvateľov, čo podľa údajov Európskej komisie predstavovalo najvyššiu mieru úmrtnosti v Európskej únii. Obete dopravných nehôd pripisujú vysoký počet úmrtí na bulharských cestách bezohľadnej jazde, zlému stavu ciest a neefektívnemu súdnictvu.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia na diaľnici v Bulharsku. Pri hromadnej dopravnej nehode zahynulo 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Jedenásť ľudí zahynulo a ďalších 48 utrpelo zranenia pri utorkovej hromadnej dopravnej nehode v oboch smeroch diaľnice v juhovýchodnom Bulharsku. Zrážka približne 50 osobných a nákladných vozidiel, sa stala v hustej hmle neďaleko mesta Jambol. Informovala o tom bulharskú agentúru BTA.
Zábery z miesta ukazujú prevrátené a zdemolované osobné a nákladné vozidlá, ktoré zostali vzájomne zakliesnené, ako aj zhorené autá.
„Podľa aktuálnych údajov zahynulo 11 ľudí a 48 utrpelo zranenia,“ povedal novinárom premiér Rumen Radev.
Radev sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá je na návšteve Bulharska, ale ďalší oficiálny program naplánovaný na utorok zrušil.
Bulharské cesty patria medzi najnebezpečnejšie v Európskej únii. V krajine vlani pri dopravných nehodách zahynulo 71 ľudí na milión obyvateľov, čo podľa údajov Európskej komisie predstavovalo najvyššiu mieru úmrtnosti v Európskej únii. Obete dopravných nehôd pripisujú vysoký počet úmrtí na bulharských cestách bezohľadnej jazde, zlému stavu ciest a neefektívnemu súdnictvu.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia na diaľnici v Bulharsku. Pri hromadnej dopravnej nehode zahynulo 11 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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