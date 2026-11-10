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Manchester United po hroznom štarte sezóny údajne plánuje odvolať trénera Carricka

Manchester United čelí jednej z najhorších sezón za štyri dekády a rozhoduje o zmene trénera. Michaelovi Carrickovi reálne hrozí, že čoskoro príde o post ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Manchester United čelí jednej z najhorších sezón za štyri dekády a rozhoduje o zmene trénera.

Michaelovi Carrickovi reálne hrozí, že čoskoro príde o post trénera anglického futbalového klubu Manchester United. Dôvodom je katastrofálny začiatok sezóny 2026/2027. Vedúci predstavitelia klubu teraz prehodnocujú výkony tímu, ktorý sa po ôsmich zápasoch bez víťazstva nachádza v zóne zostupu Premier League, čo predstavuje najhorší štart ročníka za 40 rokov.

Budúca kariéra Carricka bude jednou z hlavných tém na stretnutí v Monaku, kde sa zídu významní akcionári organizácie vrátane Jima Ratcliffea, generálneho riaditeľa Omara Berradu a športového riaditeľa Jasona Wilcoxa. Hoci definitívne rozhodnutie ešte nepadlo, Berrada s Wilcoxom údajne inklinujú k prepusteniu trénera.

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Následné rozhodnutie budú prijímať Ratcliffe spolu s majiteľmi klubu, rodinou Glazerovcov. Oficiálne vyhlásenie môže prísť už vo štvrtok. Carrick, ktorý mal už koncom októbra čeliť vyhadzovu po prehre 0:3 s Bournemouthom, zatiaľ zotrval v pozícii, no jeho pôsobenie sa zdá byť na konci.

Tím po prehre v Londýne zdolal v Lige majstrov taliansky AS Rím 3:2 a počas ostatného víkendu zachránil v závere remízu 4:4 s Aston Villou, avšak obranné problémy a slabé výkony pretrvávajú. Klub tak plánuje ďalšiu zmenu trénera, aby sa vyhol nepríjemnému boju o záchranu.

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Medzi potenciálnych nástupcov patria mená ako Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Antonio Conte či Julian Nagelsmann.

Manchester United má teraz dva týždne počas reprezentačnej prestávky na vyriešenie trénerskej krízy pred zápasom proti FC Liverpool, ktorý je naplánovaný na 22. novembra. Klub je na 18. mieste a zaznamenal najhorší štart od sezóny 1986/1987.

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Carrick sa stal hlavným trénerom po úspešnom pôsobení na poste dočasného kouča, keď v Premier League doviedol tím k tretiemu miestu. Klubu sa však tento rok nevydarili letné prestupy, pričom posilnil iba stred poľa a chýbali nové ofenzívne hviezdy.

Tréner zároveň mal problémy udržať disciplínu v družstve, problémy boli s kapitánom Brunom Fernandesom po kritike taktických rozhodnutí a z tímu vyradil obrancu Lisandra Martíneza za nespokojnosť s vedením.

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Fanúšikovia stále podporujú Carricka a svoju frustráciu smerujú na vlastníkov, akcionárov a niektorých hráčov klubu.


Zdroj: SITA.sk - Manchester United po hroznom štarte sezóny údajne plánuje odvolať trénera Carricka © SITA Všetky práva vyhradené.

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