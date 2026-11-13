Polaček sa po druhýkrát stretol s Lörincom, odovzdať mu chce pripravený rozpočet i kryté investície
Ladislav Lörinc dostane 23. novembra všetky požadované podklady v elektronickej podobe. Dosluhujúci košický primátor Jaroslav ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Ladislav Lörinc dostane 23. novembra všetky požadované podklady v elektronickej podobe.
Dosluhujúci košický primátor Jaroslav Polaček sa po druhýkrát stretol so svojím nástupcom Ladislavom Lörincom, odovzdať mu chce pripravený rozpočet i kryté investície. Ako Polaček informoval na sociálnej sieti, druhé pracovné stretnutie s novozvoleným košickým primátorom Lörincom absolvoval v utorok 10. novembra, venovali sa rozpočtu, financiám mesta, odovzdaniu agendy aj ustanovujúcemu mestskému zastupiteľstvu, ktoré sa bude konať 23. novembra.
„Na účtoch mesta bolo začiatkom novembra 30 miliónov eur vrátane účelovo viazaných prostriedkov. Svojmu nástupcovi som predložil pracovný návrh rozpočtu na rok 2027, ktorý počíta s prebytkom 2,5 milióna eur z poplatku za rozvoj. Žiaden rozvrat financií mesta nehrozí," napísal Polaček na sociálnej sieti.
Doplnil, že návrh rozpočtu zatiaľ obsahuje bežný rozpočet a splátky úverov, kapitálová časť bude doplnená, keď bude jasné, koľko prostriedkov sa do konca roka preinvestuje a koľko ich bude treba presunúť na dokončenie investícií v budúcom roku. Odchádzajúci primátor zdôraznil, že všetky rozpracované kapitálové výdavky majú finančné krytie a neohrozia hospodárenie mesta v budúcom roku. O prioritách rozpočtu už bude rozhodovať nové vedenie mesta.
„Ladislav Lörinc dostane 23. novembra všetky požadované podklady v elektronickej podobe. Keďže verejné obstarávanie na odvoz a spracovanie odpadu podlieha mlčanlivosti, podpísal som menovacie dekréty pre neho aj Kamilu Bačovú. Ako členovia komisie sa tak budú môcť oboznámiť so všetkými informáciami," uviedol ďalej Polaček.
Doplnil, že s Lörincom sa dohodli aj na tom, že tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce sa uskutočnia podľa pripraveného programu. Venovali sa tiež verejnému obstarávaniu na výstavbu parkoviska a doplnkovej infraštruktúry, okrem iného aj toboganov v areáli Národného olympijského centra plaveckých športov Košice. Témou rokovania boli aj záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy zamestnancov magistrátu.
„Chcem, aby nové vedenie dostalo všetky potrebné informácie a mohlo plynulo pokračovať v rozpracovaných projektoch. Tak si predstavujem korektné odovzdanie mesta," uzavrel Polaček.
Zdroj: SITA.sk - Polaček sa po druhýkrát stretol s Lörincom, odovzdať mu chce pripravený rozpočet i kryté investície © SITA Všetky práva vyhradené.
Dosluhujúci košický primátor Jaroslav Polaček sa po druhýkrát stretol so svojím nástupcom Ladislavom Lörincom, odovzdať mu chce pripravený rozpočet i kryté investície. Ako Polaček informoval na sociálnej sieti, druhé pracovné stretnutie s novozvoleným košickým primátorom Lörincom absolvoval v utorok 10. novembra, venovali sa rozpočtu, financiám mesta, odovzdaniu agendy aj ustanovujúcemu mestskému zastupiteľstvu, ktoré sa bude konať 23. novembra.
Rozpočet s prebytkom
„Na účtoch mesta bolo začiatkom novembra 30 miliónov eur vrátane účelovo viazaných prostriedkov. Svojmu nástupcovi som predložil pracovný návrh rozpočtu na rok 2027, ktorý počíta s prebytkom 2,5 milióna eur z poplatku za rozvoj. Žiaden rozvrat financií mesta nehrozí," napísal Polaček na sociálnej sieti.
Doplnil, že návrh rozpočtu zatiaľ obsahuje bežný rozpočet a splátky úverov, kapitálová časť bude doplnená, keď bude jasné, koľko prostriedkov sa do konca roka preinvestuje a koľko ich bude treba presunúť na dokončenie investícií v budúcom roku. Odchádzajúci primátor zdôraznil, že všetky rozpracované kapitálové výdavky majú finančné krytie a neohrozia hospodárenie mesta v budúcom roku. O prioritách rozpočtu už bude rozhodovať nové vedenie mesta.
Plynulé odovzdanie
„Ladislav Lörinc dostane 23. novembra všetky požadované podklady v elektronickej podobe. Keďže verejné obstarávanie na odvoz a spracovanie odpadu podlieha mlčanlivosti, podpísal som menovacie dekréty pre neho aj Kamilu Bačovú. Ako členovia komisie sa tak budú môcť oboznámiť so všetkými informáciami," uviedol ďalej Polaček.
Doplnil, že s Lörincom sa dohodli aj na tom, že tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce sa uskutočnia podľa pripraveného programu. Venovali sa tiež verejnému obstarávaniu na výstavbu parkoviska a doplnkovej infraštruktúry, okrem iného aj toboganov v areáli Národného olympijského centra plaveckých športov Košice. Témou rokovania boli aj záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy zamestnancov magistrátu.
„Chcem, aby nové vedenie dostalo všetky potrebné informácie a mohlo plynulo pokračovať v rozpracovaných projektoch. Tak si predstavujem korektné odovzdanie mesta," uzavrel Polaček.
Zdroj: SITA.sk - Polaček sa po druhýkrát stretol s Lörincom, odovzdať mu chce pripravený rozpočet i kryté investície © SITA Všetky práva vyhradené.
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