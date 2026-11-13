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Polaček sa po druhýkrát stretol s Lörincom, odovzdať mu chce pripravený rozpočet i kryté investície

Ladislav Lörinc dostane 23. novembra všetky požadované podklady v elektronickej podobe. Dosluhujúci košický primátor Jaroslav ...

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13.11.2026 (SITA.sk) - Ladislav Lörinc dostane 23. novembra všetky požadované podklady v elektronickej podobe.

Dosluhujúci košický primátor Jaroslav Polaček sa po druhýkrát stretol so svojím nástupcom Ladislavom Lörincom, odovzdať mu chce pripravený rozpočet i kryté investície. Ako Polaček informoval na sociálnej sieti, druhé pracovné stretnutie s novozvoleným košickým primátorom Lörincom absolvoval v utorok 10. novembra, venovali sa rozpočtu, financiám mesta, odovzdaniu agendy aj ustanovujúcemu mestskému zastupiteľstvu, ktoré sa bude konať 23. novembra.


Rozpočet s prebytkom




Na účtoch mesta bolo začiatkom novembra 30 miliónov eur vrátane účelovo viazaných prostriedkov. Svojmu nástupcovi som predložil pracovný návrh rozpočtu na rok 2027, ktorý počíta s prebytkom 2,5 milióna eur z poplatku za rozvoj. Žiaden rozvrat financií mesta nehrozí," napísal Polaček na sociálnej sieti.

Doplnil, že návrh rozpočtu zatiaľ obsahuje bežný rozpočet a splátky úverov, kapitálová časť bude doplnená, keď bude jasné, koľko prostriedkov sa do konca roka preinvestuje a koľko ich bude treba presunúť na dokončenie investícií v budúcom roku. Odchádzajúci primátor zdôraznil, že všetky rozpracované kapitálové výdavky majú finančné krytie a neohrozia hospodárenie mesta v budúcom roku. O prioritách rozpočtu už bude rozhodovať nové vedenie mesta.


Plynulé odovzdanie




Ladislav Lörinc dostane 23. novembra všetky požadované podklady v elektronickej podobe. Keďže verejné obstarávanie na odvoz a spracovanie odpadu podlieha mlčanlivosti, podpísal som menovacie dekréty pre neho aj Kamilu Bačovú. Ako členovia komisie sa tak budú môcť oboznámiť so všetkými informáciami," uviedol ďalej Polaček.

Doplnil, že s Lörincom sa dohodli aj na tom, že tohtoročné Košické rozprávkové Vianoce sa uskutočnia podľa pripraveného programu. Venovali sa tiež verejnému obstarávaniu na výstavbu parkoviska a doplnkovej infraštruktúry, okrem iného aj toboganov v areáli Národného olympijského centra plaveckých športov Košice. Témou rokovania boli aj záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy zamestnancov magistrátu.

Chcem, aby nové vedenie dostalo všetky potrebné informácie a mohlo plynulo pokračovať v rozpracovaných projektoch. Tak si predstavujem korektné odovzdanie mesta," uzavrel Polaček.


Zdroj: SITA.sk - Polaček sa po druhýkrát stretol s Lörincom, odovzdať mu chce pripravený rozpočet i kryté investície © SITA Všetky práva vyhradené.

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