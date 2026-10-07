Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 7.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eliška
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. októbra 2026

Irán už nekontroluje Hormuzský prieliv, vyhlásil americký minister zahraničia v Aténach


Tagy: americko-iránsky konflikt americký minister zahraničných vecí Hormuzský prieliv iránske jadrové zbrane Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe

Rubio zároveň povedal, že iránsku ekonomiku zrážajú rozsiahle sankcie. Americký minister zahraničných vecí Marco ...



Zdieľať
greece_us_rubio_884_4 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Rubio zároveň povedal, že iránsku ekonomiku zrážajú rozsiahle sankcie.


Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu vyhlásil, že Irán „úplne stratil kontrolu“ nad Hormuzským prielivom a že jeho ekonomika sa nachádza vo voľnom páde.

Hormuzský prieliv je otvorený. Prúdi ním takmer rovnaké množstvo ropy ako pred začiatkom konfliktu. Irán teda nad prielivom úplne stratil kontrolu,“ povedal Rubio novinárom počas návštevy Atén.

Ekonomika vo voľnom páde


Šéf americkej diplomacie zároveň tvrdil, že iránsku ekonomiku zrážajú rozsiahle sankcie. Podľa neho sa nachádza „v úplnom a totálnom voľnom páde“ a smeruje do situácie, v akej sa ocitlo len málo krajín sveta.

Rubio obvinil iránske vedenie, že finančné prostriedky získané režimom využíva na podporu proiránskych skupín v regióne. „Každý dolár, ktorý dostanú radikálni šiítski duchovní, míňajú na Hizballáh a Hamas,“ povedal.

Žiadne jadrové zbrane


Zdôraznil tiež, že Spojené štáty neustúpia zo svojho postoja k iránskemu jadrovému programu. „Irán nemôže mať jadrovú zbraň. Jednoducho, bodka, koniec príbehu,“ vyhlásil Rubio. Dodal, že akákoľvek dohoda prijateľná pre Washington musí zaručiť, že Irán nikdy jadrovú zbraň nezíska.

Podľa Rubia sa Teherán zároveň snažil vybudovať také rozsiahle konvenčné vojenské kapacity, aby sa stal prakticky nedotknuteľným.

Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Irán už nekontroluje Hormuzský prieliv, vyhlásil americký minister zahraničia v Aténach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt americký minister zahraničných vecí Hormuzský prieliv iránske jadrové zbrane Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pred 20 rokmi jej vraveli, že preháňa. Zavraždená novinárka podľa svojho editora „predpovedala“ dnešné Rusko
<< predchádzajúci článok
Progresívne Slovensko si výrazne pohoršilo a Smer-SD najviac narástol. Ktoré politické strany ešte poslal prieskum do parlamentu?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 