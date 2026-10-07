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07. októbra 2026
Irán už nekontroluje Hormuzský prieliv, vyhlásil americký minister zahraničia v Aténach
Tagy: americko-iránsky konflikt americký minister zahraničných vecí Hormuzský prieliv iránske jadrové zbrane Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe
Rubio zároveň povedal, že iránsku ekonomiku zrážajú rozsiahle sankcie. Americký minister zahraničných vecí Marco ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Rubio zároveň povedal, že iránsku ekonomiku zrážajú rozsiahle sankcie.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu vyhlásil, že Irán „úplne stratil kontrolu“ nad Hormuzským prielivom a že jeho ekonomika sa nachádza vo voľnom páde.
„Hormuzský prieliv je otvorený. Prúdi ním takmer rovnaké množstvo ropy ako pred začiatkom konfliktu. Irán teda nad prielivom úplne stratil kontrolu,“ povedal Rubio novinárom počas návštevy Atén.
Šéf americkej diplomacie zároveň tvrdil, že iránsku ekonomiku zrážajú rozsiahle sankcie. Podľa neho sa nachádza „v úplnom a totálnom voľnom páde“ a smeruje do situácie, v akej sa ocitlo len málo krajín sveta.
Rubio obvinil iránske vedenie, že finančné prostriedky získané režimom využíva na podporu proiránskych skupín v regióne. „Každý dolár, ktorý dostanú radikálni šiítski duchovní, míňajú na Hizballáh a Hamas,“ povedal.
Zdôraznil tiež, že Spojené štáty neustúpia zo svojho postoja k iránskemu jadrovému programu. „Irán nemôže mať jadrovú zbraň. Jednoducho, bodka, koniec príbehu,“ vyhlásil Rubio. Dodal, že akákoľvek dohoda prijateľná pre Washington musí zaručiť, že Irán nikdy jadrovú zbraň nezíska.
Podľa Rubia sa Teherán zároveň snažil vybudovať také rozsiahle konvenčné vojenské kapacity, aby sa stal prakticky nedotknuteľným.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Irán už nekontroluje Hormuzský prieliv, vyhlásil americký minister zahraničia v Aténach © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu vyhlásil, že Irán „úplne stratil kontrolu“ nad Hormuzským prielivom a že jeho ekonomika sa nachádza vo voľnom páde.
„Hormuzský prieliv je otvorený. Prúdi ním takmer rovnaké množstvo ropy ako pred začiatkom konfliktu. Irán teda nad prielivom úplne stratil kontrolu,“ povedal Rubio novinárom počas návštevy Atén.
Ekonomika vo voľnom páde
Šéf americkej diplomacie zároveň tvrdil, že iránsku ekonomiku zrážajú rozsiahle sankcie. Podľa neho sa nachádza „v úplnom a totálnom voľnom páde“ a smeruje do situácie, v akej sa ocitlo len málo krajín sveta.
Rubio obvinil iránske vedenie, že finančné prostriedky získané režimom využíva na podporu proiránskych skupín v regióne. „Každý dolár, ktorý dostanú radikálni šiítski duchovní, míňajú na Hizballáh a Hamas,“ povedal.
Žiadne jadrové zbrane
Zdôraznil tiež, že Spojené štáty neustúpia zo svojho postoja k iránskemu jadrovému programu. „Irán nemôže mať jadrovú zbraň. Jednoducho, bodka, koniec príbehu,“ vyhlásil Rubio. Dodal, že akákoľvek dohoda prijateľná pre Washington musí zaručiť, že Irán nikdy jadrovú zbraň nezíska.
Podľa Rubia sa Teherán zároveň snažil vybudovať také rozsiahle konvenčné vojenské kapacity, aby sa stal prakticky nedotknuteľným.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Irán už nekontroluje Hormuzský prieliv, vyhlásil americký minister zahraničia v Aténach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránsky konflikt americký minister zahraničných vecí Hormuzský prieliv iránske jadrové zbrane Konflikt USA - Irán Vojna na Blízkom východe
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