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07. októbra 2026
OECD: Slovensko má najdlhšie platené rodičovské voľno zo všetkých členských krajín
Tagy: Materská a rodičovská dovolenka Materská dovolenka Materská pre otcov OECD Otcovská dovolenka Rodičovská dovolenka
Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú Spojené štáty, ktoré zostávajú jedinou krajinou OECD bez celoštátne garantovaného plateného voľna pri narodení dieťaťa. Slovensko má spomedzi krajín
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7.10.2026 (SITA.sk) - Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú Spojené štáty, ktoré zostávajú jedinou krajinou OECD bez celoštátne garantovaného plateného voľna pri narodení dieťaťa.
Slovensko má spomedzi krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) najdlhšie platené rodičovské voľno, informuje taliansky ekonomický portál idealista.it na základe najnovších údajov OECD, podľa ktorých môžu rodičia na Slovensku pri jednom dieťati čerpať spolu 192 týždňov plateného voľna.
Slovensko vedie rebríček pred Fínskom so 177 týždňami, Maďarskom so 171 týždňami, Južnou Kóreou so 119 týždňami a Lotyšskom so 105 týždňami.
Do slovenského nároku sa započítava 34 týždňov materskej dovolenky, 28 týždňov otcovskej dovolenky a 130 týždňov zdieľaného rodičovského voľna. Práve možnosť rozdeliť si rodičovské voľno medzi oboch rodičov tvorí vo väčšine krajín najväčšiu časť celkového nároku.
Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú Spojené štáty, ktoré zostávajú jedinou krajinou OECD bez celoštátne garantovaného plateného voľna pri narodení dieťaťa.
Medzi štátmi s najkratším plateným rodičovským voľnom figurujú aj Mexiko s 12 týždňami, Izrael s 15 týždňami, Švajčiarsko so 16 týždňami a Turecko so 17 týždňami.
Zdroj: SITA.sk - OECD: Slovensko má najdlhšie platené rodičovské voľno zo všetkých členských krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko má spomedzi krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) najdlhšie platené rodičovské voľno, informuje taliansky ekonomický portál idealista.it na základe najnovších údajov OECD, podľa ktorých môžu rodičia na Slovensku pri jednom dieťati čerpať spolu 192 týždňov plateného voľna.
Slovensko vedie rebríček pred Fínskom so 177 týždňami, Maďarskom so 171 týždňami, Južnou Kóreou so 119 týždňami a Lotyšskom so 105 týždňami.
Do slovenského nároku sa započítava 34 týždňov materskej dovolenky, 28 týždňov otcovskej dovolenky a 130 týždňov zdieľaného rodičovského voľna. Práve možnosť rozdeliť si rodičovské voľno medzi oboch rodičov tvorí vo väčšine krajín najväčšiu časť celkového nároku.
Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú Spojené štáty, ktoré zostávajú jedinou krajinou OECD bez celoštátne garantovaného plateného voľna pri narodení dieťaťa.
Medzi štátmi s najkratším plateným rodičovským voľnom figurujú aj Mexiko s 12 týždňami, Izrael s 15 týždňami, Švajčiarsko so 16 týždňami a Turecko so 17 týždňami.
Zdroj: SITA.sk - OECD: Slovensko má najdlhšie platené rodičovské voľno zo všetkých členských krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Materská a rodičovská dovolenka Materská dovolenka Materská pre otcov OECD Otcovská dovolenka Rodičovská dovolenka
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