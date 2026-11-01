Milánske derby ovládli hráči AC, v prvom polčase padli štyri góly. AS Rím rozobralo Udinese – VIDEO
Vďaka tomuto triumfu predĺžilo AC Miláno sériu bez prehry v tomto slávnom mestskom súboji už na osem duelov. AC Miláno v derby zdolalo svojho mestského rivala Inter 3:1 a uštedrilo mu tak prvú prehru v ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Vďaka tomuto triumfu predĺžilo AC Miláno sériu bez prehry v tomto slávnom mestskom súboji už na osem duelov.
AC Miláno v derby zdolalo svojho mestského rivala Inter 3:1 a uštedrilo mu tak prvú prehru v ligovej sezóne. AS Rím medzitým znížil stratu na lídra tabuľky na jediný bod.
Christian Pulisic a Adrien Rabiot skórovali už v úvodných desiatich minútach a zabezpečili "Rossoneri" snový vstup do zápasu. Za Inter neskôr znížil Alessandro Bastoni.
Hrdinom sa stal skvele hrajúci Diego Moreira. Belgičan najprv prihral na prvé dva góly a tesne pred koncom prvého polčasu sa presadil z priameho kopu.
Tím Rubena Amorima tak dobre zareagoval na prehru s Bolognou, ktorú utrpel v polovici týždňa – bola to prvá ligová v ročníku.
"Atmosféra je úžasná. Tá vášeň je úplne iná než v akomkoľvek inom derby, ktoré som zažil. Som naozaj šťastný za hráčov. Bolo to dôležité. Fanúšikovia získali o niečo väčšiu dôveru v tento projekt. Čakajú nás úžasné večery, ako bol tento, ale prídu aj také, akým bol zápas proti Bologni – aj to je súčasť procesu," uvedomil si portugalský kouč.
Vďaka tomuto triumfu predĺžilo AC sériu bez prehry v tomto slávnom súboji už na osem duelov. Amorimov tím sa posunul na štvrté miesto, pričom na vedúcu dvojicu Inter a Lazio stráca štyri body.
Len dva dni po zverejnení plánov, podľa ktorých by sa oba kluby mali v roku 2031 presťahovať na nový štadión, ponúkol ikonický, sto rokov starý štadión Giuseppe Meazza počas "domáceho" súboja AC Miláno fantastickú atmosféru.
Jeho hráči sa rýchlo ujali vedenia. Už vo štvrtej minúte poslal Pulisic loptu hlavou do siete po presnom centri Moreiru. Pre amerického futbalistu to bol vydarený týždeň, keďže predĺžil zmluvu s "Rossoneri" o ďalších päť rokov.
Do prestávky padli všetky štyri góly v stretnutí, keďže ich viac priaznivci po zvyšok merania síl nevideli. Divoké tempo hry sa upokojilo a zápas nabral opatrnejší charakter.
AS Rím v prvom polčase úplne prevalcoval trápiace sa Udinese, vďaka čomu si pripísal víťazstvo 5:2 na ihrisku súpera a v tabuľke sa priblížil na rozdiel jediného bodu na lídrov.
Mužstvo Gian Piera Gasperiniho, ktoré v tejto sezóne ešte neprehralo, má na konte 24 bodov – o jeden menej než vedúca dvojica Inter a Lazio. Druhý rímsky celok sa môže osamostatniť na čele tabuľky, ak získa aspoň bod proti Cagliari.
Ešte pred prestávkou sa do streleckej listiny zapísali Bryan Cristante, Rodrigo Mora, Donyell Malen a Evan Ndicka, pričom ešte dvakrát opečiatkovali aj konštrukciu brány. Bol to skutočný koncert ofenzívnej sily AS Rím.
Po zmene strán sa hra Udinese zlepšila – Nicolò Zaniolo skóroval proti svojmu bývalému klubu a Matteo Palma pridal gól volejom.
V nadstavenom čase však Daniele Ghilardi upravil na konečných 5:2. Domáci tak po ôsmich dueloch bez výhry zostávajú na 19. mieste s piatimi bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Milánske derby ovládli hráči AC, v prvom polčase padli štyri góly. AS Rím rozobralo Udinese – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
AC Miláno v derby zdolalo svojho mestského rivala Inter 3:1 a uštedrilo mu tak prvú prehru v ligovej sezóne. AS Rím medzitým znížil stratu na lídra tabuľky na jediný bod.
Christian Pulisic a Adrien Rabiot skórovali už v úvodných desiatich minútach a zabezpečili "Rossoneri" snový vstup do zápasu. Za Inter neskôr znížil Alessandro Bastoni.
Hrdinom sa stal skvele hrajúci Diego Moreira. Belgičan najprv prihral na prvé dva góly a tesne pred koncom prvého polčasu sa presadil z priameho kopu.
Dôvera v projekt
Tím Rubena Amorima tak dobre zareagoval na prehru s Bolognou, ktorú utrpel v polovici týždňa – bola to prvá ligová v ročníku.
"Atmosféra je úžasná. Tá vášeň je úplne iná než v akomkoľvek inom derby, ktoré som zažil. Som naozaj šťastný za hráčov. Bolo to dôležité. Fanúšikovia získali o niečo väčšiu dôveru v tento projekt. Čakajú nás úžasné večery, ako bol tento, ale prídu aj také, akým bol zápas proti Bologni – aj to je súčasť procesu," uvedomil si portugalský kouč.
Vďaka tomuto triumfu predĺžilo AC sériu bez prehry v tomto slávnom súboji už na osem duelov. Amorimov tím sa posunul na štvrté miesto, pričom na vedúcu dvojicu Inter a Lazio stráca štyri body.
Tempo sa časom upokojilo
Len dva dni po zverejnení plánov, podľa ktorých by sa oba kluby mali v roku 2031 presťahovať na nový štadión, ponúkol ikonický, sto rokov starý štadión Giuseppe Meazza počas "domáceho" súboja AC Miláno fantastickú atmosféru.
Jeho hráči sa rýchlo ujali vedenia. Už vo štvrtej minúte poslal Pulisic loptu hlavou do siete po presnom centri Moreiru. Pre amerického futbalistu to bol vydarený týždeň, keďže predĺžil zmluvu s "Rossoneri" o ďalších päť rokov.
Do prestávky padli všetky štyri góly v stretnutí, keďže ich viac priaznivci po zvyšok merania síl nevideli. Divoké tempo hry sa upokojilo a zápas nabral opatrnejší charakter.
Ofenzívny koncert
AS Rím v prvom polčase úplne prevalcoval trápiace sa Udinese, vďaka čomu si pripísal víťazstvo 5:2 na ihrisku súpera a v tabuľke sa priblížil na rozdiel jediného bodu na lídrov.
Mužstvo Gian Piera Gasperiniho, ktoré v tejto sezóne ešte neprehralo, má na konte 24 bodov – o jeden menej než vedúca dvojica Inter a Lazio. Druhý rímsky celok sa môže osamostatniť na čele tabuľky, ak získa aspoň bod proti Cagliari.
Ešte pred prestávkou sa do streleckej listiny zapísali Bryan Cristante, Rodrigo Mora, Donyell Malen a Evan Ndicka, pričom ešte dvakrát opečiatkovali aj konštrukciu brány. Bol to skutočný koncert ofenzívnej sily AS Rím.
Po zmene strán sa hra Udinese zlepšila – Nicolò Zaniolo skóroval proti svojmu bývalému klubu a Matteo Palma pridal gól volejom.
V nadstavenom čase však Daniele Ghilardi upravil na konečných 5:2. Domáci tak po ôsmich dueloch bez výhry zostávajú na 19. mieste s piatimi bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Milánske derby ovládli hráči AC, v prvom polčase padli štyri góly. AS Rím rozobralo Udinese – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Washington hrozí Iránu ďalšími údermi, zostávajúce ciele vraj zničí za desať minút
- OÚ Prievidza zatiaľ nedostal oznámenie o žalobe v súvislosti s cyklotrasou
- Na vrchole Ďumbiera v Nízkych Tatrách stojí nový dvojramenný kríž
- Prezident SR: Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú výnimočné
- Opäť zviditeľnila ženské šípky a získala za to pol milióna libier. Sherrocková v exhibícii zdolala Littlera – VIDEO