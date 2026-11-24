Jana Pronská odkrýva tajomstvá uhorských dejín aj zakázanej lásky. Nechcená dedička
Čo ak sa manželstvo, ktoré malo byť iba výhodným obchodom, zmení na príbeh veľkej lásky? Jana Pronská vo svojom najnovšom románe
24.11.2026 (SITA.sk) - Čo ak sa manželstvo, ktoré malo byť iba výhodným obchodom, zmení na príbeh veľkej lásky?
Jana Pronská vo svojom najnovšom románe Nechcená dedička pozýva čitateľky na starobylý Kapušiansky hrad. Čakajú ich intrigy, tajomstvá, neľahké rozhodnutia a romantika zasadená do skutočných kulís uhorských dejín.
Andreas de Kapa, pán Kapušianskeho hradu a kapitán kráľovských kopijníkov, nemá na ďalšie manželstvo ani pomyslenie. Od smrti milovanej ženy uplynulo len niekoľko mesiacov a predstava novej nevesty mu pripadá takmer ako svätokrádež. Jeho otec, gróf Mikuláš Teten, však vidí situáciu inak. Potrebuje peniaze na vykúpenie svojho prvorodeného syna Petra z benátskeho zajatia. Riešením má byť bohatá Milena z Olkuša. Jej obrovské veno by mohlo pomôcť rodine, a tak Andreas napokon pristúpi na sobáš, hoci o láske nemôže byť ani reči.
Ani Milena neprichádza na hrad s romantickými predstavami. Vie, že ju tam nikto nebude vítať s otvorenou náručou. Jej povesť je pošramotená a navyše má pri sebe malé dieťa, ktorého pôvod odmieta prezradiť. Nesie si tajomstvo, ktoré môže ohroziť nielen jej nové manželstvo, ale aj bezpečnosť všetkých na hrade.
Obaja vstupujú do manželstva s vlastnými očakávaniami. On potrebuje jej majetok, ona jeho meno a ochranu. Dohoda má jedinú podmienku – priviesť na svet dediča. Lenže postupne sa ukazuje, že ani tie najlepšie naplánované dohody nedokážu poručiť ľudskému srdcu.
Jana Pronská sa vo svojich knihách rada vracia do minulosti a ani tentoraz nesiahla po celkom obyčajnom historickom pozadí. Vybrala si Kapušiansky hrad a zaujímavú tému kráľovských kopijníkov. "Uhorské, najmä stredoveké a málo známe dejiny ma nekonečne bavia, a áno, aj fascinujú," prezradila autorka. Zároveň pripomína, že stredovek nebol iba obdobím vojen, chorôb a nástrah. Bol tiež časom rozvoja staviteľstva, obchodu, remesiel, cechov a nových príležitostí.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia Spišskí kopijníci. Na Spiši totiž stáročia existovala komunita, ktorá mala na svoju dobu nezvyčajné výsady a podliehala priamo kráľovi. Tvorili ju obyvatelia viacerých starých dedín a usadlostí pod Tatrami.
Keď kráľ poslal krvavý meč, znamenalo to rozkaz nastúpiť do vojenskej služby s vycvičeným vojskom. Práve tento historický motív sa stal jedným z kľúčových podnetov pri vzniku románu Nechcená dedička.
Kapušiansky hrad má navyše pre Janu Pronskú aj osobitné čaro. Pozná ho z vlastnej návštevy a pravidelne ho míňa pri cestách na východ Slovenska. Ako sama hovorí, spomienky na navštívené miesta si otvára postupne, keď ich potrebuje pri písaní.
Jana Pronská prezrádza viac vo videu:
Zaujímavý je aj vizuál knihy. Obálka vznikla podľa spontánnej predstavy autorky - chcela obraz, v ktorom akoby celý príbeh vystupoval priamo z knihy. Túto víziu následne pretavil do výslednej podoby skúsený český grafik a dizajnér Emil Křížka. Výsledkom je bohatá dedička s dieťaťom na rukách a v pozadí kopijníci. Nechýba ani nádherná oriezka, ktorá dotvára celkový vzhľad knihy.
Pozornosť si získala aj špeciálna edícia záložiek. Ku každej knihe patrí jedna s citátom priamo z príbehu. Už vyšli prvé štyri, ktoré majú navyše jedno veľké písmeno na prednej strane a keď ich uložíte za sebou, vytvoria meno JANA.
Teraz pribudli nové záložky, ktoré vytvoria priezvisko PRONSKÁ. Podľa autorky si ich čitatelia veľmi obľúbili a mnohí sa dokonca pýtajú, či sa dajú kúpiť aj samostatne.
Tajomný starobylý Kapušiansky hrad, kde sa na pozadí skutočných historických udalostí odohráva strhujúci príbeh plný lásky, zrady a intríg. To je novinka Nechcená dedička od Jany Pronskej.
Milan Buno, knižný publicista
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jana Pronská odkrýva tajomstvá uhorských dejín aj zakázanej lásky. Nechcená dedička © SITA Všetky práva vyhradené.
Jana Pronská vo svojom najnovšom románe Nechcená dedička pozýva čitateľky na starobylý Kapušiansky hrad. Čakajú ich intrigy, tajomstvá, neľahké rozhodnutia a romantika zasadená do skutočných kulís uhorských dejín.
Andreas de Kapa, pán Kapušianskeho hradu a kapitán kráľovských kopijníkov, nemá na ďalšie manželstvo ani pomyslenie. Od smrti milovanej ženy uplynulo len niekoľko mesiacov a predstava novej nevesty mu pripadá takmer ako svätokrádež. Jeho otec, gróf Mikuláš Teten, však vidí situáciu inak. Potrebuje peniaze na vykúpenie svojho prvorodeného syna Petra z benátskeho zajatia. Riešením má byť bohatá Milena z Olkuša. Jej obrovské veno by mohlo pomôcť rodine, a tak Andreas napokon pristúpi na sobáš, hoci o láske nemôže byť ani reči.
Ani Milena neprichádza na hrad s romantickými predstavami. Vie, že ju tam nikto nebude vítať s otvorenou náručou. Jej povesť je pošramotená a navyše má pri sebe malé dieťa, ktorého pôvod odmieta prezradiť. Nesie si tajomstvo, ktoré môže ohroziť nielen jej nové manželstvo, ale aj bezpečnosť všetkých na hrade.
Obaja vstupujú do manželstva s vlastnými očakávaniami. On potrebuje jej majetok, ona jeho meno a ochranu. Dohoda má jedinú podmienku – priviesť na svet dediča. Lenže postupne sa ukazuje, že ani tie najlepšie naplánované dohody nedokážu poručiť ľudskému srdcu.
Jana Pronská sa vo svojich knihách rada vracia do minulosti a ani tentoraz nesiahla po celkom obyčajnom historickom pozadí. Vybrala si Kapušiansky hrad a zaujímavú tému kráľovských kopijníkov. "Uhorské, najmä stredoveké a málo známe dejiny ma nekonečne bavia, a áno, aj fascinujú," prezradila autorka. Zároveň pripomína, že stredovek nebol iba obdobím vojen, chorôb a nástrah. Bol tiež časom rozvoja staviteľstva, obchodu, remesiel, cechov a nových príležitostí.
Kopijníci aj Kapušiansky hrad
Osobitnú pozornosť si zaslúžia Spišskí kopijníci. Na Spiši totiž stáročia existovala komunita, ktorá mala na svoju dobu nezvyčajné výsady a podliehala priamo kráľovi. Tvorili ju obyvatelia viacerých starých dedín a usadlostí pod Tatrami.
Keď kráľ poslal krvavý meč, znamenalo to rozkaz nastúpiť do vojenskej služby s vycvičeným vojskom. Práve tento historický motív sa stal jedným z kľúčových podnetov pri vzniku románu Nechcená dedička.
Kapušiansky hrad má navyše pre Janu Pronskú aj osobitné čaro. Pozná ho z vlastnej návštevy a pravidelne ho míňa pri cestách na východ Slovenska. Ako sama hovorí, spomienky na navštívené miesta si otvára postupne, keď ich potrebuje pri písaní.
Jana Pronská prezrádza viac vo videu:
Zaujímavý je aj vizuál knihy. Obálka vznikla podľa spontánnej predstavy autorky - chcela obraz, v ktorom akoby celý príbeh vystupoval priamo z knihy. Túto víziu následne pretavil do výslednej podoby skúsený český grafik a dizajnér Emil Křížka. Výsledkom je bohatá dedička s dieťaťom na rukách a v pozadí kopijníci. Nechýba ani nádherná oriezka, ktorá dotvára celkový vzhľad knihy.
Pozornosť si získala aj špeciálna edícia záložiek. Ku každej knihe patrí jedna s citátom priamo z príbehu. Už vyšli prvé štyri, ktoré majú navyše jedno veľké písmeno na prednej strane a keď ich uložíte za sebou, vytvoria meno JANA.
Teraz pribudli nové záložky, ktoré vytvoria priezvisko PRONSKÁ. Podľa autorky si ich čitatelia veľmi obľúbili a mnohí sa dokonca pýtajú, či sa dajú kúpiť aj samostatne.
Tajomný starobylý Kapušiansky hrad, kde sa na pozadí skutočných historických udalostí odohráva strhujúci príbeh plný lásky, zrady a intríg. To je novinka Nechcená dedička od Jany Pronskej.
Milan Buno, knižný publicista
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jana Pronská odkrýva tajomstvá uhorských dejín aj zakázanej lásky. Nechcená dedička © SITA Všetky práva vyhradené.
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