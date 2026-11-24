Jeho návrat sa stále odďaľuje a môže prísť o účasť na Australian Open. Sinner bude chýbať ďalšie tri mesiace
Predtým, než v októbri oznámil predčasný koniec sezóny, konzultoval Sinner svoj stav s viacerými špecialistami. Jannik Sinner možno vynechá Australian ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Predtým, než v októbri oznámil predčasný koniec sezóny, konzultoval Sinner svoj stav s viacerými špecialistami.
Jannik Sinner možno vynechá Australian Open 2027 po tom, čo podstúpil operáciu kolena. Mimo hry by mohol byť 25-ročný tenista ďalšie tri mesiace. Informovali o tom talianske médiá.
Úvodný grandslamový turnaj budúceho roka v Melbourne, na ktorom svetová dvojka v minulosti dvakrát zvíťazila, sa začína 17. januára.
Sinnerov lekár Herbert Schoenhuber uviedol, že operácia vo Fínsku prebehla úspešne. Päťnásobný grandslamový šampión pauzuje od júla, keď získal svoj prvý titul na Wimbledone. Odvtedy prišiel o pozíciu svetovej jednotky, ktorú prevzal Alexander Zverev.
Predtým, než v októbri oznámil predčasný koniec sezóny, konzultoval Sinner svoj stav s viacerými špecialistami. "Najhoršie na tomto zranení je, že nemôžem súťažiť, nemôžem hrať tenis," povedal v nedávnom dokumentárnom filme. "Aj môj život mimo športu je o niečo obmedzenejší – jednoducho preto, že nemôžem robiť veci, ktoré mám naozaj rád, keďže si chcem koleno čo najviac chrániť," dodal Talian.
Zdroj: SITA.sk - Jeho návrat sa stále odďaľuje a môže prísť o účasť na Australian Open. Sinner bude chýbať ďalšie tri mesiace © SITA Všetky práva vyhradené.
Jannik Sinner možno vynechá Australian Open 2027 po tom, čo podstúpil operáciu kolena. Mimo hry by mohol byť 25-ročný tenista ďalšie tri mesiace. Informovali o tom talianske médiá.
Úvodný grandslamový turnaj budúceho roka v Melbourne, na ktorom svetová dvojka v minulosti dvakrát zvíťazila, sa začína 17. januára.
Sinnerov lekár Herbert Schoenhuber uviedol, že operácia vo Fínsku prebehla úspešne. Päťnásobný grandslamový šampión pauzuje od júla, keď získal svoj prvý titul na Wimbledone. Odvtedy prišiel o pozíciu svetovej jednotky, ktorú prevzal Alexander Zverev.
Predtým, než v októbri oznámil predčasný koniec sezóny, konzultoval Sinner svoj stav s viacerými špecialistami. "Najhoršie na tomto zranení je, že nemôžem súťažiť, nemôžem hrať tenis," povedal v nedávnom dokumentárnom filme. "Aj môj život mimo športu je o niečo obmedzenejší – jednoducho preto, že nemôžem robiť veci, ktoré mám naozaj rád, keďže si chcem koleno čo najviac chrániť," dodal Talian.
Zdroj: SITA.sk - Jeho návrat sa stále odďaľuje a môže prísť o účasť na Australian Open. Sinner bude chýbať ďalšie tri mesiace © SITA Všetky práva vyhradené.
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