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08. októbra 2026
Kličko: Bez dostatočnej protivzdušnej obrany prežije Kyjev zimu len s obrovskými ťažkosťami
Tagy: energetická infraštruktúra Kyjev ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Starosta Kyjeva Vojna na Ukrajine
„Dnes je hlavnou otázkou prežitie,“ povedal starosta ukrajinskej metropoly v rozhovore pre AFP. Vlna ruských útokov na Kyjev, ktoré v posledných týždňoch zasahujú ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - „Dnes je hlavnou otázkou prežitie,“ povedal starosta ukrajinskej metropoly v rozhovore pre AFP.
Vlna ruských útokov na Kyjev, ktoré v posledných týždňoch zasahujú mosty, energetickú infraštruktúru a ďalšie strategické objekty, prinútila ukrajinské hlavné mesto prejsť pred blížiacou sa zimou do režimu prežitia, povedal v utorok v rozhovore pre agentúru AFP kyjevský starosta Vitalij Kličko.
Rusko v poslednom období zmenilo taktiku a okrem nočných útokov začalo počas dňa útočiť dronmi na hlavné mosty cez rieku Dnipro a centrum mesta. Obnovilo aj útoky na energetickú sieť, ktoré už spôsobili výpadky elektriny. Minulú zimu podobné útoky pripravili milióny Ukrajincov o kúrenie a elektrinu počas mrazov dosahujúcich mínus 20 stupňov Celzia.
„Každý deň prináša nové správy o zničených budovách, zranených či tragicky zabitých ľuďoch, zatiaľ čo ostreľovanie nášho mesta sa stupňuje. Dnes je hlavnou otázkou prežitie,“ povedal Kličko.
Len niekoľko hodín po rozhovore museli úrady prerušiť prevádzku kyjevského metra pre problémy s dodávkami elektriny po ďalších útokoch na energetickú infraštruktúru. Pri štvrtkových ruských útokoch v metropole zahynuli traja ľudia.
Keďže frontová línia v posledných mesiacoch ostáva statická, Moskva presunula pozornosť na diaľkové útoky proti Kyjevu. Nasadzuje pritom balistické rakety a prúdové drony, ktoré je ťažšie zachytiť. Opakovane útočí aj na hlavné mosty cez Dnipro, čo vedie k prerušovaniu dopravy v celom meste.
„Spojenie medzi ľavým a pravým brehom patrí medzi kľúčové faktory, od ktorých závisí schopnosť mesta fungovať,“ zdôraznil Kličko.
Varoval tiež, že prípadné narušenie vodárenskej infraštruktúry by mohlo vyvolať rozsiahlu krízu. Mesto preto buduje záložné zdroje vykurovania a vytvára zásoby paliva, potravín a pitnej vody. „Nech sa pripravíme akokoľvek dobre, ak nebude fungovať protivzdušná obrana, môžeme sa dostať do veľmi zlej situácie,“ upozornil kyjevský starosta.
Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kličko: Bez dostatočnej protivzdušnej obrany prežije Kyjev zimu len s obrovskými ťažkosťami © SITA Všetky práva vyhradené.
Vlna ruských útokov na Kyjev, ktoré v posledných týždňoch zasahujú mosty, energetickú infraštruktúru a ďalšie strategické objekty, prinútila ukrajinské hlavné mesto prejsť pred blížiacou sa zimou do režimu prežitia, povedal v utorok v rozhovore pre agentúru AFP kyjevský starosta Vitalij Kličko.
Zmena taktiky
Rusko v poslednom období zmenilo taktiku a okrem nočných útokov začalo počas dňa útočiť dronmi na hlavné mosty cez rieku Dnipro a centrum mesta. Obnovilo aj útoky na energetickú sieť, ktoré už spôsobili výpadky elektriny. Minulú zimu podobné útoky pripravili milióny Ukrajincov o kúrenie a elektrinu počas mrazov dosahujúcich mínus 20 stupňov Celzia.
„Každý deň prináša nové správy o zničených budovách, zranených či tragicky zabitých ľuďoch, zatiaľ čo ostreľovanie nášho mesta sa stupňuje. Dnes je hlavnou otázkou prežitie,“ povedal Kličko.
Len niekoľko hodín po rozhovore museli úrady prerušiť prevádzku kyjevského metra pre problémy s dodávkami elektriny po ďalších útokoch na energetickú infraštruktúru. Pri štvrtkových ruských útokoch v metropole zahynuli traja ľudia.
Kľúčová je protivzdušná obrana
Keďže frontová línia v posledných mesiacoch ostáva statická, Moskva presunula pozornosť na diaľkové útoky proti Kyjevu. Nasadzuje pritom balistické rakety a prúdové drony, ktoré je ťažšie zachytiť. Opakovane útočí aj na hlavné mosty cez Dnipro, čo vedie k prerušovaniu dopravy v celom meste.
„Spojenie medzi ľavým a pravým brehom patrí medzi kľúčové faktory, od ktorých závisí schopnosť mesta fungovať,“ zdôraznil Kličko.
Varoval tiež, že prípadné narušenie vodárenskej infraštruktúry by mohlo vyvolať rozsiahlu krízu. Mesto preto buduje záložné zdroje vykurovania a vytvára zásoby paliva, potravín a pitnej vody. „Nech sa pripravíme akokoľvek dobre, ak nebude fungovať protivzdušná obrana, môžeme sa dostať do veľmi zlej situácie,“ upozornil kyjevský starosta.
Fotogaléria k článku: Ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kličko: Bez dostatočnej protivzdušnej obrany prežije Kyjev zimu len s obrovskými ťažkosťami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: energetická infraštruktúra Kyjev ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Starosta Kyjeva Vojna na Ukrajine
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