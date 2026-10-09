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09. októbra 2026
Šefčovič žiada od Pekingu hmatateľné výsledky, kríza v Číne by mohla dať Európe lepšie karty
Rokovania o zmiernení obchodného napätia sa majú skončiť v piatok. Brusel chce vyrovnanejšie podmienky, no Čína má v rukách dôležitú páku v podobe dodávok kovov vzácnych zemín. Európska únia ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Rokovania o zmiernení obchodného napätia sa majú skončiť v piatok. Brusel chce vyrovnanejšie podmienky, no Čína má v rukách dôležitú páku v podobe dodávok kovov vzácnych zemín.
Európska únia zaznamenáva v obchode s Čínou deficit približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič označil tento stav za neudržateľný a pred záverom rokovaní v Pekingu zdôraznil, že Brusel potrebuje dosiahnuť konkrétne výsledky. Rozhovory sa majú skončiť v piatok a prichádzajú po mesiacoch rastúceho napätia medzi oboma obchodnými partnermi.
„Na základe troch mesiacov intenzívnych rokovaní tvrdo pracujeme na vyvážení obchodu medzi EÚ a Čínou,“ uviedol Šefčovič vo štvrtok večer po stretnutí s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom.
„Je nevyhnutné, aby prvá fáza našich rokovaní v rámci obchodných a investičných konzultácií priniesla hmatateľné výsledky,“ napísal eurokomisár na sociálnej sieti X, kde zverejnil aj spoločnú fotografiu s čínskym ministrom.
Obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou sa v ostatných mesiacoch vyostrili natoľko, že podľa AFP hrozí ich prerastanie do rozsiahlej obchodnej vojny. Európski predstavitelia dlhodobo upozorňujú na prílev lacnejších čínskych výrobkov, ktorý vytvára tlak na domáci priemysel a prispel k strate desaťtisícov pracovných miest na kontinente.
Čína zároveň čelí obvineniam z nekalých obchodných praktík. Kritici poukazujú najmä na rozsiahle štátne dotácie domácim podnikom, predaj výrobkov za umelo nízke ceny a manipuláciu s menovým kurzom.
Brusel však pri rokovaniach musí zohľadňovať aj svoju závislosť od čínskych dodávok strategických surovín. Peking by mohol obmedziť vývoz kovov vzácnych zemín, ktoré sú dôležité pre európsky priemysel, alebo zaviesť ďalšie prekážky pre európske výrobky smerujúce na čínsky trh.
Vysoké sú však aj stávky pre samotnú Čínu. Prezident Si Ťin-pching sa pri slabom domácom hospodárstve vo veľkej miere spolieha na export, ktorý pomáha udržiavať ekonomický rast krajiny.
Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lange ešte pred Šefčovičovou cestou uviedol, že súčasná „hospodárska kríza v Číne“ dáva Európskej únii pri rokovaniach vyjednávaciu silu.
Výsledok piatkových rozhovorov tak môže naznačiť, či sa Bruselu a Pekingu podarí zmierniť obchodné napätie, alebo budú ich vzťahy smerovať k ďalšej eskalácii.
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič žiada od Pekingu hmatateľné výsledky, kríza v Číne by mohla dať Európe lepšie karty © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia zaznamenáva v obchode s Čínou deficit približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič označil tento stav za neudržateľný a pred záverom rokovaní v Pekingu zdôraznil, že Brusel potrebuje dosiahnuť konkrétne výsledky. Rozhovory sa majú skončiť v piatok a prichádzajú po mesiacoch rastúceho napätia medzi oboma obchodnými partnermi.
„Na základe troch mesiacov intenzívnych rokovaní tvrdo pracujeme na vyvážení obchodu medzi EÚ a Čínou,“ uviedol Šefčovič vo štvrtok večer po stretnutí s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom.
„Je nevyhnutné, aby prvá fáza našich rokovaní v rámci obchodných a investičných konzultácií priniesla hmatateľné výsledky,“ napísal eurokomisár na sociálnej sieti X, kde zverejnil aj spoločnú fotografiu s čínskym ministrom.
Obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou sa v ostatných mesiacoch vyostrili natoľko, že podľa AFP hrozí ich prerastanie do rozsiahlej obchodnej vojny. Európski predstavitelia dlhodobo upozorňujú na prílev lacnejších čínskych výrobkov, ktorý vytvára tlak na domáci priemysel a prispel k strate desaťtisícov pracovných miest na kontinente.
Čína zároveň čelí obvineniam z nekalých obchodných praktík. Kritici poukazujú najmä na rozsiahle štátne dotácie domácim podnikom, predaj výrobkov za umelo nízke ceny a manipuláciu s menovým kurzom.
Brusel však pri rokovaniach musí zohľadňovať aj svoju závislosť od čínskych dodávok strategických surovín. Peking by mohol obmedziť vývoz kovov vzácnych zemín, ktoré sú dôležité pre európsky priemysel, alebo zaviesť ďalšie prekážky pre európske výrobky smerujúce na čínsky trh.
Vysoké sú však aj stávky pre samotnú Čínu. Prezident Si Ťin-pching sa pri slabom domácom hospodárstve vo veľkej miere spolieha na export, ktorý pomáha udržiavať ekonomický rast krajiny.
Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lange ešte pred Šefčovičovou cestou uviedol, že súčasná „hospodárska kríza v Číne“ dáva Európskej únii pri rokovaniach vyjednávaciu silu.
Výsledok piatkových rozhovorov tak môže naznačiť, či sa Bruselu a Pekingu podarí zmierniť obchodné napätie, alebo budú ich vzťahy smerovať k ďalšej eskalácii.
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič žiada od Pekingu hmatateľné výsledky, kríza v Číne by mohla dať Európe lepšie karty © SITA Všetky práva vyhradené.
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