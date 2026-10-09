Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dionýz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. októbra 2026

Šefčovič žiada od Pekingu hmatateľné výsledky, kríza v Číne by mohla dať Európe lepšie karty


Tagy: čínsko-európske vzťahy Zahraničný obchod

Rokovania o zmiernení obchodného napätia sa majú skončiť v piatok. Brusel chce vyrovnanejšie podmienky, no Čína má v rukách dôležitú páku v podobe dodávok kovov vzácnych zemín. Európska únia ...



Zdieľať
mexico_eu_summit_57512 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Rokovania o zmiernení obchodného napätia sa majú skončiť v piatok. Brusel chce vyrovnanejšie podmienky, no Čína má v rukách dôležitú páku v podobe dodávok kovov vzácnych zemín.


Európska únia zaznamenáva v obchode s Čínou deficit približne miliardu eur denne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič označil tento stav za neudržateľný a pred záverom rokovaní v Pekingu zdôraznil, že Brusel potrebuje dosiahnuť konkrétne výsledky. Rozhovory sa majú skončiť v piatok a prichádzajú po mesiacoch rastúceho napätia medzi oboma obchodnými partnermi.

„Na základe troch mesiacov intenzívnych rokovaní tvrdo pracujeme na vyvážení obchodu medzi EÚ a Čínou,“ uviedol Šefčovič vo štvrtok večer po stretnutí s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom.

„Je nevyhnutné, aby prvá fáza našich rokovaní v rámci obchodných a investičných konzultácií priniesla hmatateľné výsledky,“ napísal eurokomisár na sociálnej sieti X, kde zverejnil aj spoločnú fotografiu s čínskym ministrom.

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou sa v ostatných mesiacoch vyostrili natoľko, že podľa AFP hrozí ich prerastanie do rozsiahlej obchodnej vojny. Európski predstavitelia dlhodobo upozorňujú na prílev lacnejších čínskych výrobkov, ktorý vytvára tlak na domáci priemysel a prispel k strate desaťtisícov pracovných miest na kontinente.

Čína zároveň čelí obvineniam z nekalých obchodných praktík. Kritici poukazujú najmä na rozsiahle štátne dotácie domácim podnikom, predaj výrobkov za umelo nízke ceny a manipuláciu s menovým kurzom.

Brusel však pri rokovaniach musí zohľadňovať aj svoju závislosť od čínskych dodávok strategických surovín. Peking by mohol obmedziť vývoz kovov vzácnych zemín, ktoré sú dôležité pre európsky priemysel, alebo zaviesť ďalšie prekážky pre európske výrobky smerujúce na čínsky trh.

Vysoké sú však aj stávky pre samotnú Čínu. Prezident Si Ťin-pching sa pri slabom domácom hospodárstve vo veľkej miere spolieha na export, ktorý pomáha udržiavať ekonomický rast krajiny.

Predseda výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lange ešte pred Šefčovičovou cestou uviedol, že súčasná „hospodárska kríza v Číne“ dáva Európskej únii pri rokovaniach vyjednávaciu silu.

Výsledok piatkových rozhovorov tak môže naznačiť, či sa Bruselu a Pekingu podarí zmierniť obchodné napätie, alebo budú ich vzťahy smerovať k ďalšej eskalácii.


Zdroj: SITA.sk - Šefčovič žiada od Pekingu hmatateľné výsledky, kríza v Číne by mohla dať Európe lepšie karty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínsko-európske vzťahy Zahraničný obchod
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Najhorší výsledok za takmer tri roky. Počet bankrotov firiem v septembri vzrástol o desiatky percent
<< predchádzajúci článok
Obnovená nemocnica v Kráľovskom Chlmci: Vyše 5,1 milióna eur a istota pre 60-tisíc ľudí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 