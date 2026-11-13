Pochettino sa s vedením Manchestru United dohodol na spolupráci do leta 2029
Mauricio Pochettino by mal prevziať tím z Old Traffordu po odvolanom Michaelovi Carrickovi. Skúsený Argentínčan Mauricio Pochettino je pripravený podpísať ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Mauricio Pochettino by mal prevziať tím z Old Traffordu po odvolanom Michaelovi Carrickovi.
Skúsený Argentínčan Mauricio Pochettino je pripravený podpísať zmluvu do leta 2029 a prevziať taktovku nad anglickým futbalovým klubom Manchester United. Ten vo štvrtok odvolal hlavného kouča Michaela Carricka po nepresvedčivých výkonoch a výsledkoch v úvode sezóny 2026/2027.
Pädesiatštyriročný argentínsky kormidelník sa dohodol s tímom z Old Traffordu na kontrakte v trvaní na dva a pol roka.
Pochettino je stále koučom americkej reprezentácie, ktorú povedie vo štvrťfinále Ligy národov zóny CONCACAF proti Haiti, súboje sú na programe v sobotu a utorok. Po nich by mal zamieriť do Anglicka.
Vedenie Angličanov dohodu potvrdilo v piatok na svojom oficiálnom webe. Očakávalo sa, že tak spraví Pochettino popoludní na tlačovej konferencii americkej reprezentácie pred prvým súbojom proti Haiti.
Američania akceptovali odchod Pochettina, pričom vedenie Red Devils by im mali vyplatiť kompenzáciu vo výške 10 miliónov dolárov odchod hlavného kouča a ďalšie 2 milióny za jeho realizačný tím.
Michael Carrick v Manchestri skončil po intenzívnych dohadoch o jeho budúcnosti po katastrofálnom začiatku sezóny. Dvadsaťnásobní anglickí majstri sa momentálne nachádzajú v zóne zostupu tabuľky Premier League, v tejto sezóne vyhrali len jeden z desiatich ligových zápasov.
Carrick ešte ako hráč pod vedením legendárneho kormidelníka Alexa Fergusona získal množstvo trofejí ako stredopoliar. Na Old Trafforde bol siedmy tréner, ktorého klub odvolal od roku 2013 po odchode spomenutého Škóta.
Pochettino vedie výber USA od septembra 2024 a na domácich MS 2026 ich potiahol do osemfinále. Nedávno podpísal nový kontrakt do leta 2030.
Má rozsiahle skúsenosti s Premier League, keď trénoval Southampton, Tottenham Hotspur aj FC Chelsea. Bol tiež koučom francúzskeho Paríža Saint-Germain.
Jednou z prvých otázok, ktorú bude musieť Pochettino riešiť, je budúcnosť kapitána Bruna Fernandesa, ktorý je v klube dlhodobo najvýraznejším hráčom. Portugalský stredopoliar odmietol druhú ponuku na predĺženie kontraktu, no klub má možnosť predĺžiť jeho zmluvu do konca sezóny 2027/2028, čo mu znemožní v januári rokovať s inými tímami.
Ďalší zápas Manchestru United sa uskutoční 22. novembra na štadióne Anfield proti veľkému rivalovi FC Liverpool.
Zdroj: SITA.sk - Pochettino sa s vedením Manchestru United dohodol na spolupráci do leta 2029 © SITA Všetky práva vyhradené.
Skúsený Argentínčan Mauricio Pochettino je pripravený podpísať zmluvu do leta 2029 a prevziať taktovku nad anglickým futbalovým klubom Manchester United. Ten vo štvrtok odvolal hlavného kouča Michaela Carricka po nepresvedčivých výkonoch a výsledkoch v úvode sezóny 2026/2027.
Pädesiatštyriročný argentínsky kormidelník sa dohodol s tímom z Old Traffordu na kontrakte v trvaní na dva a pol roka.
Pochettino je stále koučom americkej reprezentácie, ktorú povedie vo štvrťfinále Ligy národov zóny CONCACAF proti Haiti, súboje sú na programe v sobotu a utorok. Po nich by mal zamieriť do Anglicka.
Potvrdenie dohody
Vedenie Angličanov dohodu potvrdilo v piatok na svojom oficiálnom webe. Očakávalo sa, že tak spraví Pochettino popoludní na tlačovej konferencii americkej reprezentácie pred prvým súbojom proti Haiti.
Američania akceptovali odchod Pochettina, pričom vedenie Red Devils by im mali vyplatiť kompenzáciu vo výške 10 miliónov dolárov odchod hlavného kouča a ďalšie 2 milióny za jeho realizačný tím.
Michael Carrick v Manchestri skončil po intenzívnych dohadoch o jeho budúcnosti po katastrofálnom začiatku sezóny. Dvadsaťnásobní anglickí majstri sa momentálne nachádzajú v zóne zostupu tabuľky Premier League, v tejto sezóne vyhrali len jeden z desiatich ligových zápasov.
Carrick získal množstvo trofejí
Carrick ešte ako hráč pod vedením legendárneho kormidelníka Alexa Fergusona získal množstvo trofejí ako stredopoliar. Na Old Trafforde bol siedmy tréner, ktorého klub odvolal od roku 2013 po odchode spomenutého Škóta.
Pochettino vedie výber USA od septembra 2024 a na domácich MS 2026 ich potiahol do osemfinále. Nedávno podpísal nový kontrakt do leta 2030.
Má rozsiahle skúsenosti s Premier League, keď trénoval Southampton, Tottenham Hotspur aj FC Chelsea. Bol tiež koučom francúzskeho Paríža Saint-Germain.
Budúcnosť kapitána Fernandesa
Jednou z prvých otázok, ktorú bude musieť Pochettino riešiť, je budúcnosť kapitána Bruna Fernandesa, ktorý je v klube dlhodobo najvýraznejším hráčom. Portugalský stredopoliar odmietol druhú ponuku na predĺženie kontraktu, no klub má možnosť predĺžiť jeho zmluvu do konca sezóny 2027/2028, čo mu znemožní v januári rokovať s inými tímami.
Ďalší zápas Manchestru United sa uskutoční 22. novembra na štadióne Anfield proti veľkému rivalovi FC Liverpool.
Zdroj: SITA.sk - Pochettino sa s vedením Manchestru United dohodol na spolupráci do leta 2029 © SITA Všetky práva vyhradené.
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