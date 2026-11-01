Nedeľa 1. novembra 2026, meniny má Denis, Denisa

Bratislava 12 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Zrážka autobusu s autom si vyžiadala zásah vrtuľníkov a uzavrela R4. Hlásia obete na životoch – VIDEO, FOTO

Podľa predbežných informácií si nehoda vyžiadala aj obete na životoch. Na rýchlostnej ceste R4 na obchvate Svidníka sa stala vážna nehoda. Prešovská polícia na ...

Zdieľať

871735870_1927358158439880_6227805152705853074_n png e1793537822510 676x475
1.11.2026 (SITA.sk) - Podľa predbežných informácií si nehoda vyžiadala aj obete na životoch.

Na rýchlostnej ceste R4 na obchvate Svidníka sa stala vážna nehoda. Prešovská polícia na sociálnej sieti upozornila, že cesta je aktuálne uzavretá. Na mieste zasahujú aj záchranné zložky. Podľa informácií portálu noviny.sk sa v úseku medzi Svidníkom a Ladomirovou zrazilo auto s autobusom a ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb. Podľa televízie TA3 si nehoda vyžiadala aj obete na životoch, bližšie informácie však zatiaľ neposkytla.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Hovorkyňa z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre portál noviny.sk potvrdila, že operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb. Na mieste podľa jej slov zasahujú tri pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. K počtu zranených sa operačné stredisko vyjadrí, akonáhle to situácia dovolí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Prešovská polícia informovala, že pri nehode prišli o život dvaja ľudia. Spresnila, že nehoda sa udiala v nedeľu o 11:00. Príčina a okolnosti však zatiaľ nie sú známe a sú predmetom vyšetrovania. V osobnom aute, ktoré sa zrazilo s autobusom, sa nachádzali tri osoby, a to 72-ročný muž a 69-ročná žena, ktorí na mieste podľahli zraneniam. Tretiu osobu previezli vrtuľníkom do nemocnice.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Do nemocnice previezli aj 34-ročného vodiča autobusu. Policajti ho podrobili dychovej skúške, ktorá vyšla s negatívnym výsledkom. „Pre cestujúcich z havarovaného autobusu je pripravený náhradný autobus. Prítomný je aj posttraumatický tím,“ doplnila polícia.

Fotogaléria k článku: Zrážka autobusu s autom si vyžiadala zásah vrtuľníkov a uzavrela R4 (fotografie)




Zdroj: SITA.sk - Zrážka autobusu s autom si vyžiadala zásah vrtuľníkov a uzavrela R4. Hlásia obete na životoch – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež