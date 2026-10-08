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08. októbra 2026
Kultúrna obec kritizuje schválenie Zásad a priorít podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2027
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Kreatívna Európa Platforma Otvorená kultúra! predseda Rady FPU Rada Fondu na podporu umenia
Hoci verejnosť mohla zaslať pripomienky, podľa týchto organizácií nebol vytvorený priestor na ich odborné prerokovanie a FPU ich takmer všetky odmietol. Časť kultúrnej obce kritizuje schválenie Zásad ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Hoci verejnosť mohla zaslať pripomienky, podľa týchto organizácií nebol vytvorený priestor na ich odborné prerokovanie a FPU ich takmer všetky odmietol.
Časť kultúrnej obce kritizuje schválenie Zásad a priorít podpornej činnosti Fondu na podporu umenia (FPU) na rok 2027. Platforma Otvorená kultúra! (OK!) a Anténa - sieť pre nezávislú kultúru tvrdia, že napriek zmene na poste predsedu rady a opakovaným deklaráciám o väčšej otvorenosti FPU ostal jeho prístup ku kultúrnej obci v zásadných otázkach bez výraznejšej zmeny.
Hoci verejnosť mohla zaslať pripomienky, podľa týchto organizácií nebol vytvorený priestor na ich odborné prerokovanie a FPU ich takmer všetky odmietol. Zabrániť mal aj prítomnosti verejnosti na zasadnutí rady.
„Otvorená Kultúra! a Anténa – sieť pre nezávislú kultúru ešte 21. septembra vyzvali vedenie FPU, aby pripravované podmienky podpory na rok 2027 zverejnilo, umožnilo ich pripomienkovanie a návrhy prerokovalo s kultúrnou obcou. FPU následne prostredníctvom tlačovej správy umožnil zasielať pripomienky do konca septembra. Do stanovenej lehoty sme Fondu odovzdali 36 konkrétnych pripomienok, pod ktoré sa podpísalo 117 organizácií a 253 fyzických osôb pôsobiacich v kultúre, umení a kreatívnom priemysle. Už o dva dni neskôr Fond pripravil písomnú odpoveď, z ktorej vyplynulo, že takmer žiadny zo zásadných návrhov neplánuje zohľadniť,” uvádzajú platformy.
Pripustili však, že zmena na čele Rady FPU priniesla zmenu komunikačného štýlu a predstavitelia FPU hovoria o ochote komunikovať, odpovedajú na podnety a predseda Rady FPU Milan Sedláček akcentoval svoju otvorenosť k telefonátom a osobným stretnutiam.
Platformy podotkli, že viac komunikácie neznamená zároveň viac participácie, tá totiž predpokladá možnosť odbornej verejnosti vysvetliť svoje návrhy, diskutovať o nich a pred rozhodnutím rady na ne dostať vecnú reakciu.
„To sa nestalo. Pripomienky kultúrnej obce neboli s ich predkladateľmi osobne prerokované a takmer všetky boli bez riadneho vysvetlenia odmietnuté. Na dnešnom zasadnutí o nich neprebehla vecná diskusia. Napriek tomu, že zástupcovia a zástupkyne kultúrnej obce dnes prišli na rokovanie, Rada FPU rozhodla, že verejnosť na zasadnutie nepripustí. Následne návrh podpornej činnosti na rok 2027 jednomyseľne schválila,” uviedli OK! a Anténa, dodávajúc, že takýto postup síce vytvára formálny priestor na zasielanie podnetov, no nevznikol pri tom reálny priestor na ich spoločné odborné posúdenie a nájdenie kompromisu.
Zdôraznili tiež, že ich pripomienky nevychádzali zo záujmov jednej organizácie alebo jednej časti kultúrneho sektora. Reagovali na problémy naprieč umením, kultúrou a kreatívnym priemyslom.
Organizácie na základe oficiálnej písomnej odpovede FPU poukázali aj na to, že sa nepočíta napríklad s obnovením samostatnej podpory digitálnych hier, pôvodnej celoročnej podpory nezávislých žánrových organizácií či celoročnej podpory kultúrnych a rezidenčných centier tak, ako to fungovalo pred rokom 2026.
Tvrdia tiež, že FPU nevyhovel ani viacerým návrhom na obnovenie štipendijných a mobilitných schém, a tiež možnosti spolufinancovania projektov podporených z programu Kreatívna Európa.
„Časť pripomienok sa pritom netýkala iba štruktúry programov. Žiadali sme aj obnovenie odbornosti rozhodovania, transparentnejšie fungovanie komisií, zverejňovanie ich odporúčaní, jasné kritériá zásahov Rady FPU a možnosť verejnosti sledovať jej zasadnutia. Fond tieto podnety vo svojej odpovedi prevažne odkázal na iné interné alebo legislatívne predpisy bez toho, aby predstavil konkrétny spôsob ich riešenia,” uviedli.
Zdôraznili tiež, že dôsledky takýchto rozhodnutí nie sú abstraktné, hovoria v tomto smere o obmedzovaní činnosti nezávislých divadiel, odchode ľudí z profesií či zániku, alebo oslabovaní kultúrnych programov.
V súvislosti s oblasťou digitálnych hier tiež upozornili, že ide o stratu jedného z mála systematických nástrojov podpory, varujú pred ďalším odchodom mladých tvorcov do zahraničia.
„Otvorená Kultúra! a Anténa vítajú každú snahu o kultivovanejšiu komunikáciu zo strany vedenia FPU. Po dvoch rokoch výrazného konfliktu fondu s kultúrnou obcou však nestačí zmeniť spôsob, akým vedenie komunikuje svoje rozhodnutia. Potrebné je zmeniť aj spôsob, akým tieto rozhodnutia vznikajú,” uvádzajú.
Ostatné zasadnutie Rady podľa ich názoru ukázalo, že záujem o dialóg zatiaľ ostáva iba v rovine deklarácie, lebo hoci kultúrna obec dostala možnosť poslať pripomienky, skoro žiadna z nich nebola akceptovaná a nebola možnosť ich prerokovať.
„Skutočnú otvorenosť FPU preto budeme posudzovať podľa konkrétnych krokov: podľa toho, či budú rokovania rady prístupné verejnosti, či bude možné odborné návrhy pred rozhodnutím reálne prerokovať, či sa obnoví dôvera v odborné komisie a predovšetkým podľa toho, či sa podpora kultúry začne nastavovať podľa potrieb celého kultúrneho ekosystému, nie iba podľa deklarácií o dialógu,” uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - Kultúrna obec kritizuje schválenie Zásad a priorít podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Časť kultúrnej obce kritizuje schválenie Zásad a priorít podpornej činnosti Fondu na podporu umenia (FPU) na rok 2027. Platforma Otvorená kultúra! (OK!) a Anténa - sieť pre nezávislú kultúru tvrdia, že napriek zmene na poste predsedu rady a opakovaným deklaráciám o väčšej otvorenosti FPU ostal jeho prístup ku kultúrnej obci v zásadných otázkach bez výraznejšej zmeny.
Hoci verejnosť mohla zaslať pripomienky, podľa týchto organizácií nebol vytvorený priestor na ich odborné prerokovanie a FPU ich takmer všetky odmietol. Zabrániť mal aj prítomnosti verejnosti na zasadnutí rady.
Zmena na čele Rady FPU
„Otvorená Kultúra! a Anténa – sieť pre nezávislú kultúru ešte 21. septembra vyzvali vedenie FPU, aby pripravované podmienky podpory na rok 2027 zverejnilo, umožnilo ich pripomienkovanie a návrhy prerokovalo s kultúrnou obcou. FPU následne prostredníctvom tlačovej správy umožnil zasielať pripomienky do konca septembra. Do stanovenej lehoty sme Fondu odovzdali 36 konkrétnych pripomienok, pod ktoré sa podpísalo 117 organizácií a 253 fyzických osôb pôsobiacich v kultúre, umení a kreatívnom priemysle. Už o dva dni neskôr Fond pripravil písomnú odpoveď, z ktorej vyplynulo, že takmer žiadny zo zásadných návrhov neplánuje zohľadniť,” uvádzajú platformy.
Pripustili však, že zmena na čele Rady FPU priniesla zmenu komunikačného štýlu a predstavitelia FPU hovoria o ochote komunikovať, odpovedajú na podnety a predseda Rady FPU Milan Sedláček akcentoval svoju otvorenosť k telefonátom a osobným stretnutiam.
Platformy podotkli, že viac komunikácie neznamená zároveň viac participácie, tá totiž predpokladá možnosť odbornej verejnosti vysvetliť svoje návrhy, diskutovať o nich a pred rozhodnutím rady na ne dostať vecnú reakciu.
Problémy naprieč umením a kultúrou
„To sa nestalo. Pripomienky kultúrnej obce neboli s ich predkladateľmi osobne prerokované a takmer všetky boli bez riadneho vysvetlenia odmietnuté. Na dnešnom zasadnutí o nich neprebehla vecná diskusia. Napriek tomu, že zástupcovia a zástupkyne kultúrnej obce dnes prišli na rokovanie, Rada FPU rozhodla, že verejnosť na zasadnutie nepripustí. Následne návrh podpornej činnosti na rok 2027 jednomyseľne schválila,” uviedli OK! a Anténa, dodávajúc, že takýto postup síce vytvára formálny priestor na zasielanie podnetov, no nevznikol pri tom reálny priestor na ich spoločné odborné posúdenie a nájdenie kompromisu.
Zdôraznili tiež, že ich pripomienky nevychádzali zo záujmov jednej organizácie alebo jednej časti kultúrneho sektora. Reagovali na problémy naprieč umením, kultúrou a kreatívnym priemyslom.
Celoročná podpora kultúrnych centier
Organizácie na základe oficiálnej písomnej odpovede FPU poukázali aj na to, že sa nepočíta napríklad s obnovením samostatnej podpory digitálnych hier, pôvodnej celoročnej podpory nezávislých žánrových organizácií či celoročnej podpory kultúrnych a rezidenčných centier tak, ako to fungovalo pred rokom 2026.
Tvrdia tiež, že FPU nevyhovel ani viacerým návrhom na obnovenie štipendijných a mobilitných schém, a tiež možnosti spolufinancovania projektov podporených z programu Kreatívna Európa.
„Časť pripomienok sa pritom netýkala iba štruktúry programov. Žiadali sme aj obnovenie odbornosti rozhodovania, transparentnejšie fungovanie komisií, zverejňovanie ich odporúčaní, jasné kritériá zásahov Rady FPU a možnosť verejnosti sledovať jej zasadnutia. Fond tieto podnety vo svojej odpovedi prevažne odkázal na iné interné alebo legislatívne predpisy bez toho, aby predstavil konkrétny spôsob ich riešenia,” uviedli.
Konflikt fondu s kultúrnou obcou
Zdôraznili tiež, že dôsledky takýchto rozhodnutí nie sú abstraktné, hovoria v tomto smere o obmedzovaní činnosti nezávislých divadiel, odchode ľudí z profesií či zániku, alebo oslabovaní kultúrnych programov.
V súvislosti s oblasťou digitálnych hier tiež upozornili, že ide o stratu jedného z mála systematických nástrojov podpory, varujú pred ďalším odchodom mladých tvorcov do zahraničia.
„Otvorená Kultúra! a Anténa vítajú každú snahu o kultivovanejšiu komunikáciu zo strany vedenia FPU. Po dvoch rokoch výrazného konfliktu fondu s kultúrnou obcou však nestačí zmeniť spôsob, akým vedenie komunikuje svoje rozhodnutia. Potrebné je zmeniť aj spôsob, akým tieto rozhodnutia vznikajú,” uvádzajú.
Neprerokované pripomienky
Ostatné zasadnutie Rady podľa ich názoru ukázalo, že záujem o dialóg zatiaľ ostáva iba v rovine deklarácie, lebo hoci kultúrna obec dostala možnosť poslať pripomienky, skoro žiadna z nich nebola akceptovaná a nebola možnosť ich prerokovať.
„Skutočnú otvorenosť FPU preto budeme posudzovať podľa konkrétnych krokov: podľa toho, či budú rokovania rady prístupné verejnosti, či bude možné odborné návrhy pred rozhodnutím reálne prerokovať, či sa obnoví dôvera v odborné komisie a predovšetkým podľa toho, či sa podpora kultúry začne nastavovať podľa potrieb celého kultúrneho ekosystému, nie iba podľa deklarácií o dialógu,” uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - Kultúrna obec kritizuje schválenie Zásad a priorít podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Kreatívna Európa Platforma Otvorená kultúra! predseda Rady FPU Rada Fondu na podporu umenia
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