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08. októbra 2026

Ministerka kultúry Šimkovičová navštívila Kalváriu v Topoľčanoch, pozrela si obnovené oporné múry


Tagy: Kalvária Ministerka kultúry SR

Na obnovu v roku 2024 prispelo aj ministerstvo kultúry v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom sumou 10-tisíc eur. Ministerka kultúry SR Martina ...



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65c36e445b744134074090 scaled 1 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Na obnovu v roku 2024 prispelo aj ministerstvo kultúry v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom sumou 10-tisíc eur.


Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) navštívila Kalváriu v Topoľčanoch s cieľom oboznámiť sa s výsledkom obnovy oporných múrov. Na túto v roku 2024 prispel aj rezort kultúry v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom sumou 10-tisíc eur.

Žiadateľom o dotáciu na projekt „Statické zabezpečenie oporných múrov Kalvárie v Topoľčanoch“ bola Rímskokatolícka cirkev, konkrétne Farnosť sv. Gorazda Topoľčany. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.

Projekt zrealizovali ešte vlani


Spresnila, že poskytnuté prostriedky boli určené na statické zabezpečenie oporného múru OM8 medzi kaplnkami č. 7 a č. 9. Projekt bol realizovaný od 19. mája do 17. júla 2025. „V rámci stavebných prác došlo k stabilizácii svahu za oporným múrom, realizovalo sa podbetónovanie základového muriva a postupné zabezpečenie jednotlivých úsekov múru. Súčasťou obnovy bolo aj doplnenie kamenného muriva, realizácia odvodnenia svahu a centrálnej kaplnky, ako aj oprava a doplnenie rímsy oporného múru,” priblížila Demková dopĺňajúc, že práce boli realizované s prihliadnutím na požiadavky ochrany kultúrnej pamiatky. Dohľad nad nimi vykonával Krajský pamiatkový úrad Nitra, pracovisko Topoľčany.

„Teší ma, že podpora Ministerstva kultúry má konkrétny výsledok, ktorý môžeme vidieť priamo na mieste. Našou úlohou je podporovať obnovu kultúrnych pamiatok a pomáhať tam, kde je to potrebné. Každý zachránený historický objekt je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, ktoré chceme zachovať aj pre ďalšie generácie,“ uviedla šéfka rezortu kultúry Šimkovičová.

Kalváriu tvorí štrnásť kaplniek


Kalvária v Topoľčanoch bola vysvätená v roku 1856, pútnické miesto tam vzniklo v 19. storočí vďaka finančnej a materiálnej podpore veriacich a obyvateľstva mesta. Je späté s tradíciou Zázračnej Panny Márie Veľkotopoľčianskej. Kalvária je tvorená štrnástimi kaplnkami zastavení krížovej cesty.

„Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom dotačného programu Obnovme si svoj dom podporuje obnovu a zachovanie kultúrnych pamiatok na celom Slovensku. Cieľom programu je prispievať k ochrane kultúrneho dedičstva, zlepšovaniu technického stavu pamiatok a ich zachovaniu pre budúce generácie,” uzavrela Demková.

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Zdroj: SITA.sk - Ministerka kultúry Šimkovičová navštívila Kalváriu v Topoľčanoch, pozrela si obnovené oporné múry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kalvária Ministerka kultúry SR
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