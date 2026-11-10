Majster sveta Antonelli navštívil v Brazílii hrob Ayrtona Sennu. Raz možno bude aj on legenda efjednotky
Kimi Antonelli možno raz bude ako Ayrton Senna, ale ešte ním zďaleka nie je. Je ešte príliš skoro porovnávať čerstvého majstra sveta efjetnotky Kimiho ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Kimi Antonelli možno raz bude ako Ayrton Senna, ale ešte ním zďaleka nie je.
Je ešte príliš skoro porovnávať čerstvého majstra sveta efjetnotky Kimiho Antonelliho s Ayrtonom Sennom. Z mladučkého Taliana by sa však časom mohol stať pretekár porovnateľný s touto brazílskou legendou, ktorú Antonelli v detstve zbožňoval.
Takto sa vyslovil šéf tímu Mercedes Toto Wolff, v ktorého farbách prenikol 20-ročný Antonelli do absolútnej špičky MS F1 a ovládol sezónne hodnotenie štvoro pretekov pred jej koncom. Nedávno na Veľkej cene v brazílskom Sao Paule Antonelli obsadil piate miesto, čím pomohol Mercedesu získať deviaty titul v Pohári konštruktérov a zároveň prvý "double" (titul medzi jazdcami aj konštruktérmi) od roku 2020.
Antonelli priznal, že vyrastal na televíznych záznamoch Sennových pretekov a nechal sa inšpirovať Brazílčanom, ktorý získal tri tituly majstra sveta, až kým v roku 1994 tragicky zahynul pri nehode na Veľkej cene San Marína v Imole.
Antonelli si na svoj monopost vybral číslo 12 - na počesť čísla, ktoré Senna používal v úvode svojej kariéry. Toto číslo si ponechá aj v nasledujúcej sezóne, namiesto toho, aby využil právo úradujúceho majstra sveta jazdiť s číslom 1.
Očakávania sú vysoké a mnohí veria, že sa z Antonelliho stane viacnásobný majster sveta. Šéf tímu Mercedes však v Brazílii upozornil, že je priskoro vyvíjať na mladého jazdca tlak, aby sa vyrovnal legende formuly 1.
"Porovnávať Kimiho so Sennom? Nikdy som takéto porovnávania nemal rád, pretože Senna je velikán tohto športu. Či už ako osobnosť, alebo ako pretekár – myslím si, že klásť takéto nároky na 20-ročného jazdca vytvára obrovský tlak," uviedol Wolff podľa webu denníka The Guardian.
"Preto ho v tejto fáze nechcem – ako by som to povedal – s nikým porovnávať. On je Kimi; Senna bol Senna," dodal 54-ročný rakúsky miliardár.
Pred víkendovým podujatím na brazílskom okruhu Interlagos privítala Antonelliho rodina Sennovcov vo svojom sídle; Antonelli tiež navštívil hrob brazílskeho pretekára.
Na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu, na ktorej sedí v monoposte Lotus 98T – aute, s ktorým Brazílčan v roku 1986 zvíťazil na Veľkých cenách Španielska a Detroitu a ktoré nesie číslo 12. "Tieto spomienky si ponesiem so sebou navždy,“ napísal.
Sennova neter Paula darovala Antonellimu sochu svojho strýka, ktorú sama vytvorila. Vyjadrila tiež radosť z toho, akou „výnimočnou osobnosťou“ Antonelli je. Wolff ocenil, ako si rodina tohto Taliana obľúbila a začala ho prezývať „Senninha“ – teda „malý Senna“. Toto meno nesie aj komiks inšpirovaný brazílskym pretekárom.
"Je milé sledovať, ako ho rodina Sennovcov prijala. Hovoria, že je to prvýkrát, čo to vyzerá, akoby sa objavil druhý Senna. Je to prvýkrát, keď možno povedať: ´Dobre, v niečom sa naňho skutočne podobá.‘ V tejto fáze je to však skôr ‚Senninha‘ než samotný Senna. Nechajme teda ‚Senninhu‘, nech sa vyvíja a stane sa z neho Senna," uzavrel Wolff.
Zdroj: SITA.sk - Majster sveta Antonelli navštívil v Brazílii hrob Ayrtona Sennu. Raz možno bude aj on legenda efjednotky © SITA Všetky práva vyhradené.
Je ešte príliš skoro porovnávať čerstvého majstra sveta efjetnotky Kimiho Antonelliho s Ayrtonom Sennom. Z mladučkého Taliana by sa však časom mohol stať pretekár porovnateľný s touto brazílskou legendou, ktorú Antonelli v detstve zbožňoval.
Takto sa vyslovil šéf tímu Mercedes Toto Wolff, v ktorého farbách prenikol 20-ročný Antonelli do absolútnej špičky MS F1 a ovládol sezónne hodnotenie štvoro pretekov pred jej koncom. Nedávno na Veľkej cene v brazílskom Sao Paule Antonelli obsadil piate miesto, čím pomohol Mercedesu získať deviaty titul v Pohári konštruktérov a zároveň prvý "double" (titul medzi jazdcami aj konštruktérmi) od roku 2020.
Antonelli priznal, že vyrastal na televíznych záznamoch Sennových pretekov a nechal sa inšpirovať Brazílčanom, ktorý získal tri tituly majstra sveta, až kým v roku 1994 tragicky zahynul pri nehode na Veľkej cene San Marína v Imole.
Nechá si číslo od Sennu
Antonelli si na svoj monopost vybral číslo 12 - na počesť čísla, ktoré Senna používal v úvode svojej kariéry. Toto číslo si ponechá aj v nasledujúcej sezóne, namiesto toho, aby využil právo úradujúceho majstra sveta jazdiť s číslom 1.
Očakávania sú vysoké a mnohí veria, že sa z Antonelliho stane viacnásobný majster sveta. Šéf tímu Mercedes však v Brazílii upozornil, že je priskoro vyvíjať na mladého jazdca tlak, aby sa vyrovnal legende formuly 1.
Porovnávanie a vyšší tlak
"Porovnávať Kimiho so Sennom? Nikdy som takéto porovnávania nemal rád, pretože Senna je velikán tohto športu. Či už ako osobnosť, alebo ako pretekár – myslím si, že klásť takéto nároky na 20-ročného jazdca vytvára obrovský tlak," uviedol Wolff podľa webu denníka The Guardian.
"Preto ho v tejto fáze nechcem – ako by som to povedal – s nikým porovnávať. On je Kimi; Senna bol Senna," dodal 54-ročný rakúsky miliardár.
Spomienky navždy
Pred víkendovým podujatím na brazílskom okruhu Interlagos privítala Antonelliho rodina Sennovcov vo svojom sídle; Antonelli tiež navštívil hrob brazílskeho pretekára.
Na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu, na ktorej sedí v monoposte Lotus 98T – aute, s ktorým Brazílčan v roku 1986 zvíťazil na Veľkých cenách Španielska a Detroitu a ktoré nesie číslo 12. "Tieto spomienky si ponesiem so sebou navždy,“ napísal.
Zatiaľ iba "Seninnha"
Sennova neter Paula darovala Antonellimu sochu svojho strýka, ktorú sama vytvorila. Vyjadrila tiež radosť z toho, akou „výnimočnou osobnosťou“ Antonelli je. Wolff ocenil, ako si rodina tohto Taliana obľúbila a začala ho prezývať „Senninha“ – teda „malý Senna“. Toto meno nesie aj komiks inšpirovaný brazílskym pretekárom.
"Je milé sledovať, ako ho rodina Sennovcov prijala. Hovoria, že je to prvýkrát, čo to vyzerá, akoby sa objavil druhý Senna. Je to prvýkrát, keď možno povedať: ´Dobre, v niečom sa naňho skutočne podobá.‘ V tejto fáze je to však skôr ‚Senninha‘ než samotný Senna. Nechajme teda ‚Senninhu‘, nech sa vyvíja a stane sa z neho Senna," uzavrel Wolff.
Zdroj: SITA.sk - Majster sveta Antonelli navštívil v Brazílii hrob Ayrtona Sennu. Raz možno bude aj on legenda efjednotky © SITA Všetky práva vyhradené.
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