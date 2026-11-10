Vstúpil do Siene slávy, ale nezabudol na spoluhráčov. Bergeron sa poďakoval Chárovi a Marchandovi
Patrice Bergeron sa osobitne poďakoval aj Zdenovi Chárovi. Do Siene slávy v kanadskom Toronte v pondelok večer slávnostne uviedli ďalších šesť osobností. ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Patrice Bergeron sa osobitne poďakoval aj Zdenovi Chárovi.
Do Siene slávy v kanadskom Toronte v pondelok večer slávnostne uviedli ďalších šesť osobností. Najnovšie vstupenky do kategórie hokejovej nesmrteľnosti získali piati bývalí hráči, jedna hráčka a jeden funkcionár.
Medzi ocenenými nechýbajú niekdajší skvelí NHL Patrice Bergeron, Carey Price, Pekka Rinne a Keith Tkachuk. Okrem spomenutej štvorice sa uvedenia dočkali aj bývalá americká reprezentantka Cindy Curleyová a skúsený hokejový funkcionár Brian Burke.
Patrice Bergeron sa dostal do Siene slávy hneď v prvom roku, keď na to získal oprávnenie. Legendárny center strávil celú svoju 19-ročnú kariéru v tíme Boston Bruins a zaradil sa medzi najlepších defenzívnych útočníkov v histórii NHL.
Počas kariéry získal rekordných šesť Selkeho trofejí pre najlepšie brániaceho útočníka ligy. Patrí tiež do prestížneho Triple Gold Clubu vďaka triumfom v bojoch o Stanleyho pohár (2011), na zimných olympijských hrách (2010 a 2014) a majstrovstvách sveta (2004). V NHL odohral 1294 zápasov, v ktorých nazbieral 1040 bodov.
Bergeron vo svojej slávnostnej reči vyzdvihol najmä dvoch hráčov, ktorí ho sprevádzali počas kariéry v NHL v tíme Boston Bruins. Boli nimi Zdeno Chára a Brad Marchand.
"Zdeno bol 14 rokov po mojom boku ako kapitán, líder a dobrý priateľ. Ďakujem za podporu, všetky rady a aj za to, že zo mňa urobil lepšieho hráča," povedal Bergeron o Chárovi vo videu na fejsbukovom profile Boston Bruins.
"Druhým hráčom, ktorému sa chcem osobitne poďakovať, je Brad Marchand. Vo väčšine kariéry si bol moje ľavé krídlo a na ľade aj mimo neho sme si výborne rozumeli. Chémia medzi nami priniesla veľa pekných gólov aj víťazstiev. Pre mňa je však ešte dôležitejšia ľudská stránka našej dlhoročnej spolupráce."
Zdroj: SITA.sk - Vstúpil do Siene slávy, ale nezabudol na spoluhráčov. Bergeron sa poďakoval Chárovi a Marchandovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Do Siene slávy v kanadskom Toronte v pondelok večer slávnostne uviedli ďalších šesť osobností. Najnovšie vstupenky do kategórie hokejovej nesmrteľnosti získali piati bývalí hráči, jedna hráčka a jeden funkcionár.
Medzi ocenenými nechýbajú niekdajší skvelí NHL Patrice Bergeron, Carey Price, Pekka Rinne a Keith Tkachuk. Okrem spomenutej štvorice sa uvedenia dočkali aj bývalá americká reprezentantka Cindy Curleyová a skúsený hokejový funkcionár Brian Burke.
19 rokov v Bostone
Patrice Bergeron sa dostal do Siene slávy hneď v prvom roku, keď na to získal oprávnenie. Legendárny center strávil celú svoju 19-ročnú kariéru v tíme Boston Bruins a zaradil sa medzi najlepších defenzívnych útočníkov v histórii NHL.
Počas kariéry získal rekordných šesť Selkeho trofejí pre najlepšie brániaceho útočníka ligy. Patrí tiež do prestížneho Triple Gold Clubu vďaka triumfom v bojoch o Stanleyho pohár (2011), na zimných olympijských hrách (2010 a 2014) a majstrovstvách sveta (2004). V NHL odohral 1294 zápasov, v ktorých nazbieral 1040 bodov.
Podpora od Zdena
Bergeron vo svojej slávnostnej reči vyzdvihol najmä dvoch hráčov, ktorí ho sprevádzali počas kariéry v NHL v tíme Boston Bruins. Boli nimi Zdeno Chára a Brad Marchand.
"Zdeno bol 14 rokov po mojom boku ako kapitán, líder a dobrý priateľ. Ďakujem za podporu, všetky rady a aj za to, že zo mňa urobil lepšieho hráča," povedal Bergeron o Chárovi vo videu na fejsbukovom profile Boston Bruins.
Chémia s Bradom
"Druhým hráčom, ktorému sa chcem osobitne poďakovať, je Brad Marchand. Vo väčšine kariéry si bol moje ľavé krídlo a na ľade aj mimo neho sme si výborne rozumeli. Chémia medzi nami priniesla veľa pekných gólov aj víťazstiev. Pre mňa je však ešte dôležitejšia ľudská stránka našej dlhoročnej spolupráce."
Zdroj: SITA.sk - Vstúpil do Siene slávy, ale nezabudol na spoluhráčov. Bergeron sa poďakoval Chárovi a Marchandovi © SITA Všetky práva vyhradené.
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