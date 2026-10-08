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08. októbra 2026
Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Dubnického kaštieľa a jeho okolia, práce by mali trvať jeden rok
Práce by mali len minimálne zasiahnuť do organizácie tradičných kultúrnych podujatí, na ktoré sú obyvatelia mesta v priebehu roku zvyknutí. Mesto Dubnica nad Váhom začína s rekonštrukciou kaštieľa ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Práce by mali len minimálne zasiahnuť do organizácie tradičných kultúrnych podujatí, na ktoré sú obyvatelia mesta v priebehu roku zvyknutí.
Mesto Dubnica nad Váhom začína s rekonštrukciou kaštieľa a jeho okolia v celkovej hodnote viac ako 2,6 milióna eur. Samotná rekonštrukcia sa dotkne východného krídla historickej budovy, ako aj vnútorného nádvoria kaštieľa, chodníkov a komunikácií v jeho okolí. Podľa primátora Petra Wolfa ide o jednu z najrozsiahlejších etáp rekonštrukcie kaštieľa, ktorá by mala trvať približne jeden rok. Jej súčasťou je renovácia samotného nádvoria, obnova fasády na východnom krídle kaštieľa, ako aj osadenie strešných okenných výplní.
Práce však zasiahnu aj Námestie sv. Jakuba pre budovou, kde dôjde k upokojeniu dopravy a vytvoreniu novej okružnej križovatky, obnove všetkých komunikácií a chodníkov, ako aj k tvorbe nových parkovacích kapacít. „Oživíme aj priestor samotného protiľahlého parčíka na Námestí sv. Jakuba, ktorý pre chodcov viac otvoríme s cieľom zmeniť ho na vyhľadávanú pobytovú zónu. Po novom budú môcť návštevníci múzea pred budovou kaštieľa pohodlne zaparkovať,“ dodal primátor Wolf.
Mesto Dubnica nad Váhom získalo na túto investíciu nenávratné finančné prostriedky z Programu Slovensko prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 2,1 milióna eur. Ďalšieho pol milióna eur samospráve na revitalizáciu a zvýšenie atraktivity Dubnického kaštieľa poskytne formou nenávratnej dotácie Fond na podporu cestovného ruchu. Tieto zdroje sú určené na obnovu fasády zo strany nádvoria východného krídla, na doplnenie zariadení na 3D projekčné mapovanie, ako aj veľkoplošných exteriérových obrazoviek a interaktívnych prvkov do expozícií.
Zhotoviteľ podľa hovorkyne Dubnice nad Váhom Veroniky Valuchovej deklaroval svoj zámer začať so samotnými prácami do dvoch týždňov s tým, že prvým na rade bude parčík pred budovou kaštieľa a následne jeho východné krídlo a nádvorie. Chodu Dubnického múzea by sa prebiehajúce práce v tomto roku mali dotknúť len minimálne, resp. takmer vôbec. Múzeum teda ostáva pre verejnosť otvorené počas bežných otváracích hodín. Práce by mali rovnako len minimálne zasiahnuť do organizácie tradičných kultúrnych podujatí, na ktoré sú obyvatelia mesta v priebehu roku zvyknutí.
Dubnický kaštieľ nechal v rokoch 1637 až 1642 postaviť trenčiansky, liptovský a oravský župan Gašpar Ilešházi. Ku kaštieľu prilieha rozsiahly pôvodne francúzsky park, ktorý bol v 19. storočí pod vplyvom romantizmu premenený na voľnejší krajinársky útvar anglického typu. Dodnes sa v ňom zachovalo kamenné bludisko s umelou jaskyňou – grottou s drevenou vyhliadkovou vežou. Od roku 2010 v zrekonštruovanej časti Dubnického kaštieľa sídli Dubnické múzeum.
Zdroj: SITA.sk - Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Dubnického kaštieľa a jeho okolia, práce by mali trvať jeden rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Dubnica nad Váhom začína s rekonštrukciou kaštieľa a jeho okolia v celkovej hodnote viac ako 2,6 milióna eur. Samotná rekonštrukcia sa dotkne východného krídla historickej budovy, ako aj vnútorného nádvoria kaštieľa, chodníkov a komunikácií v jeho okolí. Podľa primátora Petra Wolfa ide o jednu z najrozsiahlejších etáp rekonštrukcie kaštieľa, ktorá by mala trvať približne jeden rok. Jej súčasťou je renovácia samotného nádvoria, obnova fasády na východnom krídle kaštieľa, ako aj osadenie strešných okenných výplní.
Práce však zasiahnu aj Námestie sv. Jakuba pre budovou, kde dôjde k upokojeniu dopravy a vytvoreniu novej okružnej križovatky, obnove všetkých komunikácií a chodníkov, ako aj k tvorbe nových parkovacích kapacít. „Oživíme aj priestor samotného protiľahlého parčíka na Námestí sv. Jakuba, ktorý pre chodcov viac otvoríme s cieľom zmeniť ho na vyhľadávanú pobytovú zónu. Po novom budú môcť návštevníci múzea pred budovou kaštieľa pohodlne zaparkovať,“ dodal primátor Wolf.
Mesto Dubnica nad Váhom získalo na túto investíciu nenávratné finančné prostriedky z Programu Slovensko prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 2,1 milióna eur. Ďalšieho pol milióna eur samospráve na revitalizáciu a zvýšenie atraktivity Dubnického kaštieľa poskytne formou nenávratnej dotácie Fond na podporu cestovného ruchu. Tieto zdroje sú určené na obnovu fasády zo strany nádvoria východného krídla, na doplnenie zariadení na 3D projekčné mapovanie, ako aj veľkoplošných exteriérových obrazoviek a interaktívnych prvkov do expozícií.
Zhotoviteľ podľa hovorkyne Dubnice nad Váhom Veroniky Valuchovej deklaroval svoj zámer začať so samotnými prácami do dvoch týždňov s tým, že prvým na rade bude parčík pred budovou kaštieľa a následne jeho východné krídlo a nádvorie. Chodu Dubnického múzea by sa prebiehajúce práce v tomto roku mali dotknúť len minimálne, resp. takmer vôbec. Múzeum teda ostáva pre verejnosť otvorené počas bežných otváracích hodín. Práce by mali rovnako len minimálne zasiahnuť do organizácie tradičných kultúrnych podujatí, na ktoré sú obyvatelia mesta v priebehu roku zvyknutí.
Dubnický kaštieľ nechal v rokoch 1637 až 1642 postaviť trenčiansky, liptovský a oravský župan Gašpar Ilešházi. Ku kaštieľu prilieha rozsiahly pôvodne francúzsky park, ktorý bol v 19. storočí pod vplyvom romantizmu premenený na voľnejší krajinársky útvar anglického typu. Dodnes sa v ňom zachovalo kamenné bludisko s umelou jaskyňou – grottou s drevenou vyhliadkovou vežou. Od roku 2010 v zrekonštruovanej časti Dubnického kaštieľa sídli Dubnické múzeum.
Zdroj: SITA.sk - Začína sa rozsiahla rekonštrukcia Dubnického kaštieľa a jeho okolia, práce by mali trvať jeden rok © SITA Všetky práva vyhradené.
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