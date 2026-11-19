Košice získali na hosťovanie slovenského reprezentanta Petrovického, Třinec si ho môže stiahnuť späť
Petrovický by mal v Košiciach zostať do konca prestupového obdobia v Česku, teda do konca januára 2027. Slovenský hokejový obranca Rayen Petrovický bude dočasne pôsobiť v drese úradujúceho ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Petrovický by mal v Košiciach zostať do konca prestupového obdobia v Česku, teda do konca januára 2027.
Slovenský hokejový obranca Rayen Petrovický bude dočasne pôsobiť v drese úradujúceho slovenského majstra HC Košice. Dvadsaťštyriročný reprezentant prichádza na hosťovanie z českého extraligového klubu HC Oceláři Třinec. Košičania jeho angažovaním reagujú na zvýšenú maródku v obranných radoch. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
Petrovický by mal v Košiciach zostať do konca prestupového obdobia v Česku, teda do konca januára 2027. Třinec si však podľa dohody môže slovenského obrancu v prípade potreby kedykoľvek stiahnuť späť.
Odchovanec Dukly Trenčín bol v minulosti oporou slovenských mládežníckych reprezentácií a kapitánom národného tímu do 20 rokov. V zahraničí pôsobil vo fínskej druhej najvyššej súťaži Mestis v drese TUTO Hockey, neskôr si zahral za české kluby Bílí Tygři Liberec a HC Olomouc. Jeho aktuálnym materským klubom je Třinec.
Petrovický má skúsenosti aj so seniorskou reprezentáciou Slovenska, za ktorú podľa košického klubu nastúpil v uplynulých troch sezónach na 28 stretnutí.
Zdroj: SITA.sk - Košice získali na hosťovanie slovenského reprezentanta Petrovického, Třinec si ho môže stiahnuť späť © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Rayen Petrovický bude dočasne pôsobiť v drese úradujúceho slovenského majstra HC Košice. Dvadsaťštyriročný reprezentant prichádza na hosťovanie z českého extraligového klubu HC Oceláři Třinec. Košičania jeho angažovaním reagujú na zvýšenú maródku v obranných radoch. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
Petrovický by mal v Košiciach zostať do konca prestupového obdobia v Česku, teda do konca januára 2027. Třinec si však podľa dohody môže slovenského obrancu v prípade potreby kedykoľvek stiahnuť späť.
Odchovanec Dukly Trenčín bol v minulosti oporou slovenských mládežníckych reprezentácií a kapitánom národného tímu do 20 rokov. V zahraničí pôsobil vo fínskej druhej najvyššej súťaži Mestis v drese TUTO Hockey, neskôr si zahral za české kluby Bílí Tygři Liberec a HC Olomouc. Jeho aktuálnym materským klubom je Třinec.
Petrovický má skúsenosti aj so seniorskou reprezentáciou Slovenska, za ktorú podľa košického klubu nastúpil v uplynulých troch sezónach na 28 stretnutí.
Zdroj: SITA.sk - Košice získali na hosťovanie slovenského reprezentanta Petrovického, Třinec si ho môže stiahnuť späť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ruské drony celý deň útočili na Kyjev, Sybiha označil Putina za globálneho teroristu
- Blanár oznámil dohodu s Rakúskom, memorandum podpíšu premiéri v Bratislave – FOTO
- Húsíovia zasiahli najvyšší mrakodrap v saudskoarabskom Rijáde, útok poškodil sídlo štátneho fondu
- Trnava má prvú primátorku v histórii. Eva Nemčovská zložila slávnostný sľub
- SaS kritizuje snahu koalície zrušiť voľbu poštou zo zahraničia, Dostál hovorí o účelovej zmene pravidiel – VIDEO