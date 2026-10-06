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06. októbra 2026
Biela noc 2026 zaplnila Bratislavu: Rekordnú návštevnosť priniesla aj napriek najnižšiemu rozpočtu
Tristo dronov nad Dunajom, svetelné lúče z Kamzíka aj umenie, do ktorého mohli návštevníci sami vstúpiť. Biela noc počas uplynulého víkendu premenila Bratislavu na veľkú galériu pod otvoreným nebom. Podľa organizátorov zaznamenala rekordnú návštevnosť, hoci pracovala s najnižším rozpočtom vo svojej histórii.
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Festival predstavil tvorcov z 13 krajín, domáce aj svetové premiéry a projekty pripravené priamo pre bratislavské priestory. Okrem výrazných vizuálnych zážitkov ponúkol aj príležitosti na rozhovory o technológiách, prírode a postavení kultúry v spoločnosti.
Nad Dunajom tancovalo 300 dronov
Medzi najvýraznejšie momenty patrila svetelná performance LUMI SWAY. Choreografiu 300 dronov sledovali tisíce ľudí z oboch brehov Dunaja aj z priľahlých mostov. Jej záver ocenili spontánnym potleskom.
Pozornosť na nábreží pritiahlo aj monumentálne dielo Huso Huso od Dusts Institute. Obrovská ryba pripomínala niekdajšieho obyvateľa Dunaja a počas vystúpení tanečníka Gabriela Aimeho sa symbolicky vracala do rieky.
Vzťah prírody a technológií skúmal aj český umelec Jakub Nepraš na Bielej 6. V Charitnej záhrade zase kolektív TRYCHTÝŘ COLLECTIVE prostredníctvom Geofónie sprostredkoval zvuky ukryté v kameni a otvoril tému geologického času.
Návštevníci sa stali súčasťou diel
Veľký záujem sprevádzal interaktívne inštalácie. Pri diele Veroniky Šmírovej návštevníci zanechávali svoje siluety v digitálnom daždi, v Rotoskope Mackoviča a Kindla ovplyvňovali audiovizuálne prostredie a pri projekte Cyrila Gfellera komunikovali s digitálnymi očami.
Festival zároveň vytváral priestor na stretnutia s umelcami. Projekt Umenie nebude ticho! na nádvorí Mirbachovho paláca spojil skladanie labutí z hotelových uterákov s diskusiami o aktuálnej situácii v slovenskej kultúre.
Do tvorby sa zapájali aj rodiny. V Magenta Experience Center si deti a dospelí mohli vyskúšať digitálnu kresbu a následne sledovať, ako ich obrázky ožívajú v spoločnej projekcii.
Kamzík rozžiaril mesto, Vydricu ovládli gigantické klíčky
Svetelná intervencia The Tower od Kvant Show Production a BN Label využila Kamzík ako výrazný orientačný bod festivalu. Lúče boli viditeľné z viacerých častí Bratislavy aj spoza hraníc. Dielo pripomínalo významné výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku a zdôrazňovalo význam komunikácie.
Na Hlavnom námestí zaujala audiovizuálna krajina fluorescenčných signálnych vĺn japonského tvorcu Yasuhiro Chida. Ďalšie zastávky priniesli premenu domu na Palackého ulici od Lousyho Aubera, mapping BN Label pri vstupe do Eurovea či projekciu Samuela Hagaru na Hoteli Kyjev.
Vydricu oživili gigantické klíčky britského dua Luker & Estrellas. Podľa organizátorov niektorí návštevníci navrhovali, aby v štvrti zostali natrvalo. Výrazné ohlasy sprevádzali aj objekty Pavla Trubena na obnovenom Námestí SNP, svetelnú inštaláciu kolektívu H3 na Primaciálnom námestí a kinetické objekty štúdia NONOTAK v Starej tržnici.
Biela noc pokračuje v Košiciach
Riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková ocenila záujem publika, ktoré sa do diel aktívne zapájalo a diskutovalo o ich témach. Upozornila tiež, že ďalšie ročníky nie sú samozrejmosťou. Úspech bratislavského víkendu preto organizátori vnímajú ako povzbudenie do ďalšej práce.
Biela noc sa teraz presúva do Košíc, kde sa uskutoční od 9. do 11. októbra. Program ponúkne 27 umeleckých zastávok, hosťa z Taiwanu, domáce premiéry aj projekty vytvorené špeciálne pre mesto.
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