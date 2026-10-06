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06. októbra 2026

Na Moskvu smerovali stovky ukrajinských dronov, bol to druhý najväčší útok na metropolu a okolie za posledné dva roky


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronmi Vojna na Ukrajine

Podľa ruských úradov smerovalo na Moskovskú oblasť až 650 dronov, pri útoku zahynul 20-ročný muž a došlo k poškodeniu budov. Na Moskvu a Moskovskú ...



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russia_drone_attack_43137 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Podľa ruských úradov smerovalo na Moskovskú oblasť až 650 dronov, pri útoku zahynul 20-ročný muž a došlo k poškodeniu budov.


Na Moskvu a Moskovskú oblasť smerovalo v noci na utorok približne 650 dronov, pričom pri útoku zahynul jeden človek a najmenej šesť ďalších ľudí utrpelo zranenia, oznámili ruské úrady.



Druhý najväčší útok


Podľa štátnej agentúry TASS išlo o druhý najväčší dronový útok na ruskú metropolu a jej okolie za posledné dva roky.

Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobjov uviedol, že v jednej z obcí na okraji Moskvy zahynul 20-ročný muž. Niekoľko domov bolo poškodených. Agentúra RIA Novosti informovala o šiestich zranených.

Blíži sa zima


Rusko aj Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnili diaľkové útoky na civilné a priemyselné ciele. Terčom sú najmä energetické zariadenia, dopravná a prístavná infraštruktúra, ako aj plavidlá v Čiernom mori.

Moskva zároveň oznámila, že s blížiacou sa zimou plánuje zvýšiť počet útokov na ukrajinskú infraštruktúru vrátane objektov v Kyjeve.

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Zdroj: SITA.sk - Na Moskvu smerovali stovky ukrajinských dronov, bol to druhý najväčší útok na metropolu a okolie za posledné dva roky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronmi Vojna na Ukrajine
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