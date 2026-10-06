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06. októbra 2026
Na Moskvu smerovali stovky ukrajinských dronov, bol to druhý najväčší útok na metropolu a okolie za posledné dva roky
Podľa ruských úradov smerovalo na Moskovskú oblasť až 650 dronov, pri útoku zahynul 20-ročný muž a došlo k poškodeniu budov. Na Moskvu a Moskovskú ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Podľa ruských úradov smerovalo na Moskovskú oblasť až 650 dronov, pri útoku zahynul 20-ročný muž a došlo k poškodeniu budov.
Podľa štátnej agentúry TASS išlo o druhý najväčší dronový útok na ruskú metropolu a jej okolie za posledné dva roky.
Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobjov uviedol, že v jednej z obcí na okraji Moskvy zahynul 20-ročný muž. Niekoľko domov bolo poškodených. Agentúra RIA Novosti informovala o šiestich zranených.
Rusko aj Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnili diaľkové útoky na civilné a priemyselné ciele. Terčom sú najmä energetické zariadenia, dopravná a prístavná infraštruktúra, ako aj plavidlá v Čiernom mori.
Moskva zároveň oznámila, že s blížiacou sa zimou plánuje zvýšiť počet útokov na ukrajinskú infraštruktúru vrátane objektov v Kyjeve.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Na Moskvu smerovali stovky ukrajinských dronov, bol to druhý najväčší útok na metropolu a okolie za posledné dva roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Moskvu a Moskovskú oblasť smerovalo v noci na utorok približne 650 dronov, pričom pri útoku zahynul jeden človek a najmenej šesť ďalších ľudí utrpelo zranenia, oznámili ruské úrady.
Druhý najväčší útok
Podľa štátnej agentúry TASS išlo o druhý najväčší dronový útok na ruskú metropolu a jej okolie za posledné dva roky.
Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobjov uviedol, že v jednej z obcí na okraji Moskvy zahynul 20-ročný muž. Niekoľko domov bolo poškodených. Agentúra RIA Novosti informovala o šiestich zranených.
Blíži sa zima
Rusko aj Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnili diaľkové útoky na civilné a priemyselné ciele. Terčom sú najmä energetické zariadenia, dopravná a prístavná infraštruktúra, ako aj plavidlá v Čiernom mori.
Moskva zároveň oznámila, že s blížiacou sa zimou plánuje zvýšiť počet útokov na ukrajinskú infraštruktúru vrátane objektov v Kyjeve.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Na Moskvu smerovali stovky ukrajinských dronov, bol to druhý najväčší útok na metropolu a okolie za posledné dva roky © SITA Všetky práva vyhradené.
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