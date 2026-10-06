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06. októbra 2026
Pri havárii vojenského lietadla v Nigérii zahynulo všetkých 32 ľudí na palube
Tagy: Havária mŕtvi Vojenské lietadlo
Lietadlo ATR-42 smerovalo z mesta Benin do Lagosu, prezident vyhlásil trojdňový štátny smútok a nariadil vyšetrovanie. Všetkých 32 ľudí na palube lietadla nigérijských ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Lietadlo ATR-42 smerovalo z mesta Benin do Lagosu, prezident vyhlásil trojdňový štátny smútok a nariadil vyšetrovanie.
Lietadlo smerovalo na rutinnú misiu z Beninu do Lagosu, keď sa krátko po 09.00 hod. miestneho času (10.00 hod. SELČ) zrútilo pri meste Igbokoda v štáte Ondo. Na palube bolo 25 cestujúcich a sedem členov posádky.
„Je to bolestivý okamih pre naše ozbrojené sily aj pre celý národ,“ uviedol Tinubu. Prezident nariadil spustiť vlajky po celej krajine na pol žrde a zároveň prikázal vzdušným silám okamžite začať dôkladné vyšetrovanie príčin havárie.
Stroj typu ATR-42, dvojmotorové turbovrtuľové lietadlo, sa zrútil neďaleko námornej základne. Záchranári prehľadávali oblasť pri rieke a močaristý terén aj pomocou člnov.
Nigérijské úrady zatiaľ nezverejnili totožnosť obetí a urobia tak až po informovaní ich príbuzných.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii vojenského lietadla v Nigérii zahynulo všetkých 32 ľudí na palube © SITA Všetky práva vyhradené.
Všetkých 32 ľudí na palube lietadla nigérijských vzdušných síl zahynulo v pondelok pri jeho páde na juhozápade krajiny. Prezident Bola Tinubu v reakcii vyhlásil trojdňový štátny smútok.
Lietadlo smerovalo na rutinnú misiu z Beninu do Lagosu, keď sa krátko po 09.00 hod. miestneho času (10.00 hod. SELČ) zrútilo pri meste Igbokoda v štáte Ondo. Na palube bolo 25 cestujúcich a sedem členov posádky.
„Je to bolestivý okamih pre naše ozbrojené sily aj pre celý národ,“ uviedol Tinubu. Prezident nariadil spustiť vlajky po celej krajine na pol žrde a zároveň prikázal vzdušným silám okamžite začať dôkladné vyšetrovanie príčin havárie.
Stroj typu ATR-42, dvojmotorové turbovrtuľové lietadlo, sa zrútil neďaleko námornej základne. Záchranári prehľadávali oblasť pri rieke a močaristý terén aj pomocou člnov.
Nigérijské úrady zatiaľ nezverejnili totožnosť obetí a urobia tak až po informovaní ich príbuzných.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii vojenského lietadla v Nigérii zahynulo všetkých 32 ľudí na palube © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Havária mŕtvi Vojenské lietadlo
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