Bubnovačka bola rekordná, zapojilo sa do nej vyše 443-tisíc detí a dospelých naprieč Slovenskom a Českom
Organizátori upozorňujú, že prevencia násilia na deťoch nie je založená len na upozorňovaní na jeho existenciu, potrebné je tiež vytvárať prostredie, v ktorom sa deti môžu bezpečne ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Organizátori upozorňujú, že prevencia násilia na deťoch nie je založená len na upozorňovaní na jeho existenciu, potrebné je tiež vytvárať prostredie, v ktorom sa deti môžu bezpečne zdôveriť.
Tohtoročný 13. ročník iniciatívy Bubnovačka bol rekordný, zapojilo sa doň vyše 443-tisíc detí a dospelých naprieč Slovenskom a Českom. Ako informovali organizátori, symbolické bubnovanie pripomenulo, že deti potrebujú nielen pozornosť, ale najmä bezpečie, dôveru a dospelých, ktorí ich dokážu ochrániť.
Bubny, hrkálky, pokrievky i detské ruky tlieskajúce do rytmu sa vo štvrtok medzi 10:00 a 11:00 rozozvučali na Slovensku i v Česku. Zapojili sa školy, organizácie, mestá, firmy aj jednotlivci, a symbolicky tak dali hlas deťom, ktoré zažívajú násilie a často zostávajú nevypočuté.
„Bubnovačka sa koná pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Jej myšlienka ,Aby bolo deti lepšie počuťʻ spája ľudí už od roku 2014, keď podujatie vzniklo z iniciatívy Centra Slniečko, n. o. v Nitre. Od roku 2021 sa vďaka spolupráci s českým Centrom LOCIKA, z.ú. koná aj za hranicami Slovenska,” uviedli organizátori.
Deti zažívajúce násilie nemusia vždy vedieť alebo dokázať povedať, čo sa im deje. Môžu sa báť či hanbiť, inokedy nemajú vo svojom okolí človeka, ktorému by dôverovali. „Násilie pritom nemusí zanechávať viditeľné stopy. Môže mať podobu fyzického či psychického ubližovania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania alebo manipulácie,” uviedli organizátori, zdôrazňujúc, že i preto je Bubnovačka viac ako len symbolické podujatie.
Pripomína totiž, že zodpovednosť za ochranu detí nesú dospelí a včasná pomoc sa neraz začína schopnosťou všímať si zmeny v správaní dieťaťa, vypočuť ho a brať jeho skúsenosť vážne.
„Na jednu hodinu dokážeme spoločne vytvoriť obrovský hluk. Oveľa dôležitejšie však je, čo sa stane, keď bubny stíchnu. Či budeme deti naozaj počúvať, či si všimneme, keď niečo nie je v poriadku, a či dokážeme zasiahnuť. Deti, ktoré zažívajú násilie, nepotrebujú iba jeden deň našej pozornosti. Potrebujú vedieť, že sa na nás môžu spoľahnúť každý deň,“ vraví riaditeľka Centra Slniečko, n. o. Mariana Kováčová.
Organizátori upozorňujú, že prevencia násilia na deťoch nie je založená len na upozorňovaní na jeho existenciu, potrebné je tiež vytvárať prostredie, v ktorom sa deti môžu bezpečne zdôveriť. Rovnako je dôležité pripravovať dospelých na to, ako správne reagovať, ak dieťa naznačí, že mu niekto ubližuje, je potrebné pokojné prijatie, dôvera a uistenie, že za násilie nenesie vinu.
„Úlohou dospelého nie je dieťa podrobne vypočúvať, ale zabezpečiť jeho ochranu a podľa situácie vyhľadať odbornú pomoc. Práve preto je dôležité, aby sa prevencia stala prirodzenou súčasťou vzdelávania, fungovania inštitúcií aj každodenných vzťahov,” upozorňujú. Bubnovačka je iniciatívou Centra Slniečko, n. o., spolupracuje na nej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a českým Centrom LOCIKA, z. ú.
Bubnovačku na Slovensku sprevádzajú od 16. do 22. novembra aj preventívne a vzdelávacie aktivity. V Česku patrí k iniciatíve Týden za dětství bez násilí prebiehajúcej od 18. do 25. novembra, ktorej témou je tento rok „Umět si říct o pomoc“ a upozorňuje na dôležitosť bezpečných vzťahov a dostupnej podpory pre deti.
„Bubnovačka každoročne spája veľké množstvo detí a dospelých. Jej skutočný význam však nemožno merať iba počtom účastníkov či intenzitou spoločného bubnovania. Dôležité je aj to, čo si deti a dospelí odnesú do svojich škôl, rodín, komunít a do každodenného života. Či budú vedieť rozpoznať prejavy násilia, či dokážu prekonať ľahostajnosť a či budú pripravení pomôcť človeku, ktorý to potrebuje. Pretože najdôležitejšie nie je, aby bolo deti počuť jednu novembrovú hodinu. Najdôležitejšie je, aby ich niekto počúval a chránil počas celého roka,” uzavreli organizátori s tým, že aktuálne informácie a mapu zapojených účastníkov možno nájsť na www.bubnovacka.eu.
Zdroj: SITA.sk - Bubnovačka bola rekordná, zapojilo sa do nej vyše 443-tisíc detí a dospelých naprieč Slovenskom a Českom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tohtoročný 13. ročník iniciatívy Bubnovačka bol rekordný, zapojilo sa doň vyše 443-tisíc detí a dospelých naprieč Slovenskom a Českom. Ako informovali organizátori, symbolické bubnovanie pripomenulo, že deti potrebujú nielen pozornosť, ale najmä bezpečie, dôveru a dospelých, ktorí ich dokážu ochrániť.
Deň prevencie týrania a zneužívania detí
Bubny, hrkálky, pokrievky i detské ruky tlieskajúce do rytmu sa vo štvrtok medzi 10:00 a 11:00 rozozvučali na Slovensku i v Česku. Zapojili sa školy, organizácie, mestá, firmy aj jednotlivci, a symbolicky tak dali hlas deťom, ktoré zažívajú násilie a často zostávajú nevypočuté.
„Bubnovačka sa koná pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Jej myšlienka ,Aby bolo deti lepšie počuťʻ spája ľudí už od roku 2014, keď podujatie vzniklo z iniciatívy Centra Slniečko, n. o. v Nitre. Od roku 2021 sa vďaka spolupráci s českým Centrom LOCIKA, z.ú. koná aj za hranicami Slovenska,” uviedli organizátori.
Deti zažívajúce násilie nemusia vždy vedieť alebo dokázať povedať, čo sa im deje. Môžu sa báť či hanbiť, inokedy nemajú vo svojom okolí človeka, ktorému by dôverovali. „Násilie pritom nemusí zanechávať viditeľné stopy. Môže mať podobu fyzického či psychického ubližovania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania alebo manipulácie,” uviedli organizátori, zdôrazňujúc, že i preto je Bubnovačka viac ako len symbolické podujatie.
Pripomína totiž, že zodpovednosť za ochranu detí nesú dospelí a včasná pomoc sa neraz začína schopnosťou všímať si zmeny v správaní dieťaťa, vypočuť ho a brať jeho skúsenosť vážne.
Bezpečné prostredie pre deti
„Na jednu hodinu dokážeme spoločne vytvoriť obrovský hluk. Oveľa dôležitejšie však je, čo sa stane, keď bubny stíchnu. Či budeme deti naozaj počúvať, či si všimneme, keď niečo nie je v poriadku, a či dokážeme zasiahnuť. Deti, ktoré zažívajú násilie, nepotrebujú iba jeden deň našej pozornosti. Potrebujú vedieť, že sa na nás môžu spoľahnúť každý deň,“ vraví riaditeľka Centra Slniečko, n. o. Mariana Kováčová.
Organizátori upozorňujú, že prevencia násilia na deťoch nie je založená len na upozorňovaní na jeho existenciu, potrebné je tiež vytvárať prostredie, v ktorom sa deti môžu bezpečne zdôveriť. Rovnako je dôležité pripravovať dospelých na to, ako správne reagovať, ak dieťa naznačí, že mu niekto ubližuje, je potrebné pokojné prijatie, dôvera a uistenie, že za násilie nenesie vinu.
„Úlohou dospelého nie je dieťa podrobne vypočúvať, ale zabezpečiť jeho ochranu a podľa situácie vyhľadať odbornú pomoc. Práve preto je dôležité, aby sa prevencia stala prirodzenou súčasťou vzdelávania, fungovania inštitúcií aj každodenných vzťahov,” upozorňujú. Bubnovačka je iniciatívou Centra Slniečko, n. o., spolupracuje na nej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a českým Centrom LOCIKA, z. ú.
Vzdelávacie aktivity
Bubnovačku na Slovensku sprevádzajú od 16. do 22. novembra aj preventívne a vzdelávacie aktivity. V Česku patrí k iniciatíve Týden za dětství bez násilí prebiehajúcej od 18. do 25. novembra, ktorej témou je tento rok „Umět si říct o pomoc“ a upozorňuje na dôležitosť bezpečných vzťahov a dostupnej podpory pre deti.
„Bubnovačka každoročne spája veľké množstvo detí a dospelých. Jej skutočný význam však nemožno merať iba počtom účastníkov či intenzitou spoločného bubnovania. Dôležité je aj to, čo si deti a dospelí odnesú do svojich škôl, rodín, komunít a do každodenného života. Či budú vedieť rozpoznať prejavy násilia, či dokážu prekonať ľahostajnosť a či budú pripravení pomôcť človeku, ktorý to potrebuje. Pretože najdôležitejšie nie je, aby bolo deti počuť jednu novembrovú hodinu. Najdôležitejšie je, aby ich niekto počúval a chránil počas celého roka,” uzavreli organizátori s tým, že aktuálne informácie a mapu zapojených účastníkov možno nájsť na www.bubnovacka.eu.
Zdroj: SITA.sk - Bubnovačka bola rekordná, zapojilo sa do nej vyše 443-tisíc detí a dospelých naprieč Slovenskom a Českom © SITA Všetky práva vyhradené.
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