Vojenské letisko Sliač je zrekonštruované, na slávnostnom ceremoniáli nechýbal ani Pellegrini a Kaliňák – VIDEO, FOTO
Pellegrini ocenil, že pred niekoľkými mesiacmi Slovensko získalo aj svoj prvý systém protivzdušnej obrany Barak MX spolu s ďalšími systémami. Vzdušné sily
19.11.2026 (SITA.sk) - Pellegrini ocenil, že pred niekoľkými mesiacmi Slovensko získalo aj svoj prvý systém protivzdušnej obrany Barak MX spolu s ďalšími systémami.
Vzdušné sily Ozbrojených síl (OS) SR si slávnostne prevzali zrekonštruované vojenské letisko Sliač. Na letisku, na ktorom bude pôsobiť 81. krídlo Sliač, vo štvrtok pristálo aj prvé vojenské letisko - C -27J Spartan. Slávnostný ceremoniál otvoril prezident Peter Pellegrini.
Vo svojom príhovore zdôraznil, že suverenita krajiny je definovaná schopnosťou brániť svoju územnú celistvosť, a to nielen na zemi, ale aj vo vzduchu. Vyzdvihol, že Slovensko si už chráni nebo vlastnými silami. „Gratulujem OS SR, že pred niekoľkými týždňami prevzali ochranu nášho vzdušného priestoru našimi stíhacími lietadlami F-16 a že si túto úlohu plnia zodpovedne 24 hodín denne, sedem dní v týždni,“ uviedol prezident.
Pellegrini ocenil, že pred niekoľkými mesiacmi Slovensko získalo aj svoj prvý systém protivzdušnej obrany Barak MX spolu s ďalšími systémami. V nasledujúcich mesiacoch budú postupne prichádzať aj ďalšie batérie. Zo Slovenska to podľa prezidenta robí krajinu, v ktorej môžu občania pokojne spávať, pretože SR už disponuje najmodernejšími zbraňovými systémami a ozbrojené sily sú pripravené kedykoľvek zasiahnuť.
„Som nesmierne hrdý, že po rokoch rekonštrukcie a rokoch, keď opustili stíhacie lietadlá túto základňu, sa už o niekoľko týždňov vrátia naspäť, na svoju domovskú základňu,“ doplnil prezident. Súčasne informoval, že ministerstvo obrany usporiadalo plochy na letisku a pripravilo všetko pre to, aby mohol byť do budúcna realizovaný a občanmi žiadaný návrat civilnej leteckej charterovej dopravy na letisko Sliač.
Požiadal preto ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka a predsedu vlády Roberta Fica, aby v tomto úsilí nepoľavili a urobili všetko pre to, aby sa civilná letecká doprava vrátila na letisko v Sliači.
Premiér počas slávnostného ceremoniálu upozornil na úctyhodné objemy prác na ploche niekoľkých desiatok futbalových ihrísk. „Fakt je ten, že máme kvalitnú vojenskú infraštruktúru v Sliači a všetci sa z toho tešíme,“ vyhlásil predseda vlády a poďakoval ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), ktorému tak podľa jeho slov už nezostalo nič v programovom vyhlásení vlády. Fico tiež podporuje civilnú infraštruktúru na Sliači, poukázal pritom na veľký rozmach leteckej dopravy v Bratislave a v Košiciach.
Minister obrany Kaliňák pripomenul, že prvým bodom po jeho nástupe na ministerstvo bolo začať s čo najrýchlejšou obnovou vzdušnej obrany zo zeme a zo vzduchu. Podotkol, že ani letisko Kuchyňa, ani Sliač neboli vtedy pripravené na príchod nových nadzvukových lietadiel F-16.
„Je to z môjho pohľadu trošku zázrak, pretože všetky odhady hovorili o tom, že výstavba bude trvať minimálne 48 mesiacov. Samotná rekonštrukcia letiska sa skrátila na 18 mesiacov,“ uviedol minister, ktorý verí, že nasledujúce oslavy SNP sa už budú robiť v tomto novom priestore. Sliač sa podľa neho súčasne stáva symbolom efektívnosti. Pripomenul, že pôvodné plány hovorili o sume 75 miliónov eur. Napokon sa letisko zrekonštruovalo za 49 miliónov.
„Takto to má vyzerať, krátko a efektívne,“ vyhlásil a potvrdil, že časť letiska je pripravená aj pre civilnú dopravu. Aj tento príbeh by tak podľa neho mohol v najbližšom období skončiť úspechom. „Želám len šťastné pristátia. Týmto postupne završujeme kompletnú suverenitu ochrany vzdušného priestoru,“ uzavrel minister obrany.
Zdroj: SITA.sk - Vojenské letisko Sliač je zrekonštruované, na slávnostnom ceremoniáli nechýbal ani Pellegrini a Kaliňák – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vzdušné sily Ozbrojených síl (OS) SR si slávnostne prevzali zrekonštruované vojenské letisko Sliač. Na letisku, na ktorom bude pôsobiť 81. krídlo Sliač, vo štvrtok pristálo aj prvé vojenské letisko - C -27J Spartan. Slávnostný ceremoniál otvoril prezident Peter Pellegrini.
Slovensko si chráni nebo vlastnými silami
Vo svojom príhovore zdôraznil, že suverenita krajiny je definovaná schopnosťou brániť svoju územnú celistvosť, a to nielen na zemi, ale aj vo vzduchu. Vyzdvihol, že Slovensko si už chráni nebo vlastnými silami. „Gratulujem OS SR, že pred niekoľkými týždňami prevzali ochranu nášho vzdušného priestoru našimi stíhacími lietadlami F-16 a že si túto úlohu plnia zodpovedne 24 hodín denne, sedem dní v týždni,“ uviedol prezident.
Pellegrini ocenil, že pred niekoľkými mesiacmi Slovensko získalo aj svoj prvý systém protivzdušnej obrany Barak MX spolu s ďalšími systémami. V nasledujúcich mesiacoch budú postupne prichádzať aj ďalšie batérie. Zo Slovenska to podľa prezidenta robí krajinu, v ktorej môžu občania pokojne spávať, pretože SR už disponuje najmodernejšími zbraňovými systémami a ozbrojené sily sú pripravené kedykoľvek zasiahnuť.
„Som nesmierne hrdý, že po rokoch rekonštrukcie a rokoch, keď opustili stíhacie lietadlá túto základňu, sa už o niekoľko týždňov vrátia naspäť, na svoju domovskú základňu,“ doplnil prezident. Súčasne informoval, že ministerstvo obrany usporiadalo plochy na letisku a pripravilo všetko pre to, aby mohol byť do budúcna realizovaný a občanmi žiadaný návrat civilnej leteckej charterovej dopravy na letisko Sliač.
Požiadal preto ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka a predsedu vlády Roberta Fica, aby v tomto úsilí nepoľavili a urobili všetko pre to, aby sa civilná letecká doprava vrátila na letisko v Sliači.
Kaliňák hovorí o zázraku
Premiér počas slávnostného ceremoniálu upozornil na úctyhodné objemy prác na ploche niekoľkých desiatok futbalových ihrísk. „Fakt je ten, že máme kvalitnú vojenskú infraštruktúru v Sliači a všetci sa z toho tešíme,“ vyhlásil predseda vlády a poďakoval ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), ktorému tak podľa jeho slov už nezostalo nič v programovom vyhlásení vlády. Fico tiež podporuje civilnú infraštruktúru na Sliači, poukázal pritom na veľký rozmach leteckej dopravy v Bratislave a v Košiciach.
Minister obrany Kaliňák pripomenul, že prvým bodom po jeho nástupe na ministerstvo bolo začať s čo najrýchlejšou obnovou vzdušnej obrany zo zeme a zo vzduchu. Podotkol, že ani letisko Kuchyňa, ani Sliač neboli vtedy pripravené na príchod nových nadzvukových lietadiel F-16.
„Je to z môjho pohľadu trošku zázrak, pretože všetky odhady hovorili o tom, že výstavba bude trvať minimálne 48 mesiacov. Samotná rekonštrukcia letiska sa skrátila na 18 mesiacov,“ uviedol minister, ktorý verí, že nasledujúce oslavy SNP sa už budú robiť v tomto novom priestore. Sliač sa podľa neho súčasne stáva symbolom efektívnosti. Pripomenul, že pôvodné plány hovorili o sume 75 miliónov eur. Napokon sa letisko zrekonštruovalo za 49 miliónov.
„Takto to má vyzerať, krátko a efektívne,“ vyhlásil a potvrdil, že časť letiska je pripravená aj pre civilnú dopravu. Aj tento príbeh by tak podľa neho mohol v najbližšom období skončiť úspechom. „Želám len šťastné pristátia. Týmto postupne završujeme kompletnú suverenitu ochrany vzdušného priestoru,“ uzavrel minister obrany.
Zdroj: SITA.sk - Vojenské letisko Sliač je zrekonštruované, na slávnostnom ceremoniáli nechýbal ani Pellegrini a Kaliňák – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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