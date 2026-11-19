Vojna proti Iránu už stála vyše 48 miliárd dolárov, náklady naďalej rastú
Pentagón zverejnil nové údaje o výdavkoch na konflikt, ktorý sa začal koncom februára a vážne zasiahol svetovú ekonomiku. Vojna proti
19.11.2026 (SITA.sk) - Pentagón zverejnil nové údaje o výdavkoch na konflikt, ktorý sa začal koncom februára a vážne zasiahol svetovú ekonomiku.
„K 13. novembru to bolo 48,3 miliardy dolárov,“ povedal Miller zákonodarcom. Podľa predchádzajúceho vyčíslenia Pentagónu dosiahli náklady k 16. októbru 47,1 miliardy dolárov (42,8 miliardy eur). Za necelý mesiac tak vzrástli o ďalších 1,2 miliardy dolárov (1,1 miliardy eur).
Najväčšiu časť výdavkov predstavuje spotrebovaná munícia vrátane drahých rakiet protivzdušnej obrany. Ďalšie miliardy smerujú na prevádzku vojenských jednotiek a náhradu zničenej či poškodenej techniky.
Hoci Washington obmedzil rozsiahle bojové operácie, napätie v Perzskom zálive pretrváva. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň vyhlásil, že ďalšia veľká vojenská operácia proti Iránu nie je potrebná.
Konflikt však naďalej narúša lodnú dopravu cez strategický Hormuzský prieliv, obmedzuje dodávky ropy a plynu a zvyšuje náklady svetovej ekonomiky.
Zdroj: SITA.sk - Vojna proti Iránu už stála vyše 48 miliárd dolárov, náklady naďalej rastú © SITA Všetky práva vyhradené.
Vojna proti Iránu stála Spojené štáty od začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie koncom februára už 48,3 miliardy dolárov (43,9 miliardy eur). Vo štvrtok to počas vypočúvania v Kongrese oznámil zástupca finančného kontrolóra Pentagónu Arthur Miller.
Najväčšiu časť výdavkov predstavuje spotrebovaná munícia vrátane drahých rakiet protivzdušnej obrany. Ďalšie miliardy smerujú na prevádzku vojenských jednotiek a náhradu zničenej či poškodenej techniky.
Hoci Washington obmedzil rozsiahle bojové operácie, napätie v Perzskom zálive pretrváva. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň vyhlásil, že ďalšia veľká vojenská operácia proti Iránu nie je potrebná.
Konflikt však naďalej narúša lodnú dopravu cez strategický Hormuzský prieliv, obmedzuje dodávky ropy a plynu a zvyšuje náklady svetovej ekonomiky.
Zdroj: SITA.sk - Vojna proti Iránu už stála vyše 48 miliárd dolárov, náklady naďalej rastú © SITA Všetky práva vyhradené.
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