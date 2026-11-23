Netanjahu a jeho hlavný rival sa opäť nedohodli na vláde. V hre je striedanie premiérov aj spolupráca s arabskými stranami
Bývalý náčelník generálneho štábu Gadi Eisenkot má na zostavenie vlády čas do 6. decembra. Jeho blok nemá parlamentnú väčšinu a rokovania s Netanjahuovým Likudom narážajú na zásadné politické ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Bývalý náčelník generálneho štábu Gadi Eisenkot má na zostavenie vlády čas do 6. decembra. Jeho blok nemá parlamentnú väčšinu a rokovania s Netanjahuovým Likudom narážajú na zásadné politické rozpory.
Strany úradujúceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho hlavného politického rivala Gadiho Eisenkota ukončili v nedeľu ďalšie kolo rokovaní bez dohody o vytvorení novej koaličnej vlády. Zástupcovia Eisenkotovej strany Jašar a Netanjahuovho Likudu rokovali štyri hodiny v hoteli v meste Herzlija neďaleko Tel Avivu. Obe strany síce prisľúbili pokračovanie rozhovorov, no ich predstavy o budúcej vláde sa naďalej výrazne rozchádzajú.
„Najnovšie kolo koaličných rokovaní sa skončilo. Obe strany predstavili svoje postoje k viacerým zásadným otázkam a podrobne o nich diskutovali,“ uviedli Jašar a Likud v spoločnom vyhlásení. Dodali, že sa uskutoční ďalšie stretnutie, jeho termín však neoznámili. Išlo už o druhé kolo rokovaní po prvom stretnutí z minulej nedele.
Eisenkot, bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády, má po októbrových parlamentných voľbách čas do 6. decembra na zostavenie vlády, pričom táto lehota sa môže predĺžiť o ďalších 14 dní. Jeho 48-členný blok však potrebuje na získanie väčšiny v 120-člennom Knesete podporu najmenej 61 poslancov. Na vytvorenie koalície má čas do 6. decembra, pričom môže dostať ďalších 14 dní.
Eisenkotovi spojenci sa nezhodujú v tom, akou cestou väčšinu dosiahnuť. Jednou z možností je dohoda s ultraortodoxnými židovskými stranami, ďalšou spolupráca s arabskými politickými subjektmi. Treťou alternatívou zostáva vláda národnej jednoty s Netanjahuovým Likudom.
Práve poslednú možnosť presadzuje Netanjahu. Súčasťou dohody by mohlo byť aj striedanie oboch politikov vo funkcii predsedu vlády, čo je mechanizmus, ktorý Izrael už v minulosti využil. Takéto usporiadanie by Netanjahuovi mohlo pomôcť zachovať si politickú ochranu v súvislosti s obvineniami z korupcie, ktorým čelí. Zároveň by mu umožnilo pokračovať v odpore proti vytvoreniu nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá by preskúmala bezpečnostné zlyhania pred útokom Hamasu zo 7. októbra 2023.
Eisenkot však počas predvolebnej kampane ostro vystupoval proti Netanjahuovi a odmieta pôsobiť vo vláde, ktorú by jeho rival viedol. Jeho spojenec a bývalý premiér Naftali Bennett v sobotu opätovne vyhlásil, že nevstúpi do koalície „s Netanjahuom ani s jeho blokom za žiadnych okolností“.
Likud si navyše stanovil viacero podmienok účasti na prípadnej vláde národnej jednoty. Požaduje ukončenie „všetkých osobných útokov a podnecovania nenávisti“ namierených proti Netanjahuovi a jeho vláde. Zároveň presadzuje vytvorenie koalície zo strán, ktoré podporujú existenciu Izraela ako národného štátu židovského národa, bez účasti arabských politických subjektov.
Arabské strany pritom v októbrových voľbách získali rekordných 19 parlamentných kresiel a odmietajú zotrvanie Netanjahua pri moci. Ich poslanci by mohli zohrať rozhodujúcu úlohu pri podpore prípadnej Eisenkotovej menšinovej vlády.
Likud požaduje aj zhodu v zásadných politických otázkach. Medzi jeho podmienky patrí odmietnutie vzniku palestínskeho štátu a zachovanie izraelskej kontroly nad územiami v Sýrii, Libanone a Pásme Gazy. Strana zároveň presadzuje kompromis v otázke povinnej vojenskej služby ultraortodoxných židov, ktorá patrí medzi najspornejšie témy izraelskej domácej politiky.
Eisenkot už v piatok upozornil, že rokovania nenechá neobmedzene predlžovať. Vyhlásil, že je pripravený predložiť parlamentu návrh „núdzovej vlády národnej jednoty“. Jeho slová naznačujú možnosť dvojfázového postupu, pri ktorom by najskôr vznikla menšinová vláda zložená z hlavných opozičných strán a následne by sa jej podpora rozšírila.
Takýto plán však naráža na ďalšie rozpory. Kým menšinová vláda by mohla získať podporu 19 arabských poslancov, Eisenkotov pravicový spojenec Avigdor Lieberman spoluprácu s arabskými stranami odmieta. Namiesto toho uprednostňuje dohodu s ultraortodoxnými židovskými stranami.
Izraelská politická scéna tak zostáva po októbrových voľbách rozdelená. O ďalšom vývoji rozhodne, či Eisenkot dokáže prekonať rozpory medzi svojimi potenciálnymi partnermi alebo dosiahne kompromis s Netanjahuom, proti ktorému viedol svoju volebnú kampaň.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu a jeho hlavný rival sa opäť nedohodli na vláde. V hre je striedanie premiérov aj spolupráca s arabskými stranami © SITA Všetky práva vyhradené.
Strany úradujúceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho hlavného politického rivala Gadiho Eisenkota ukončili v nedeľu ďalšie kolo rokovaní bez dohody o vytvorení novej koaličnej vlády. Zástupcovia Eisenkotovej strany Jašar a Netanjahuovho Likudu rokovali štyri hodiny v hoteli v meste Herzlija neďaleko Tel Avivu. Obe strany síce prisľúbili pokračovanie rozhovorov, no ich predstavy o budúcej vláde sa naďalej výrazne rozchádzajú.
„Najnovšie kolo koaličných rokovaní sa skončilo. Obe strany predstavili svoje postoje k viacerým zásadným otázkam a podrobne o nich diskutovali,“ uviedli Jašar a Likud v spoločnom vyhlásení. Dodali, že sa uskutoční ďalšie stretnutie, jeho termín však neoznámili. Išlo už o druhé kolo rokovaní po prvom stretnutí z minulej nedele.
Eisenkot, bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády, má po októbrových parlamentných voľbách čas do 6. decembra na zostavenie vlády, pričom táto lehota sa môže predĺžiť o ďalších 14 dní. Jeho 48-členný blok však potrebuje na získanie väčšiny v 120-člennom Knesete podporu najmenej 61 poslancov. Na vytvorenie koalície má čas do 6. decembra, pričom môže dostať ďalších 14 dní.
Eisenkotovi spojenci sa nezhodujú v tom, akou cestou väčšinu dosiahnuť. Jednou z možností je dohoda s ultraortodoxnými židovskými stranami, ďalšou spolupráca s arabskými politickými subjektmi. Treťou alternatívou zostáva vláda národnej jednoty s Netanjahuovým Likudom.
Práve poslednú možnosť presadzuje Netanjahu. Súčasťou dohody by mohlo byť aj striedanie oboch politikov vo funkcii predsedu vlády, čo je mechanizmus, ktorý Izrael už v minulosti využil. Takéto usporiadanie by Netanjahuovi mohlo pomôcť zachovať si politickú ochranu v súvislosti s obvineniami z korupcie, ktorým čelí. Zároveň by mu umožnilo pokračovať v odpore proti vytvoreniu nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá by preskúmala bezpečnostné zlyhania pred útokom Hamasu zo 7. októbra 2023.
Eisenkot však počas predvolebnej kampane ostro vystupoval proti Netanjahuovi a odmieta pôsobiť vo vláde, ktorú by jeho rival viedol. Jeho spojenec a bývalý premiér Naftali Bennett v sobotu opätovne vyhlásil, že nevstúpi do koalície „s Netanjahuom ani s jeho blokom za žiadnych okolností“.
Likud si navyše stanovil viacero podmienok účasti na prípadnej vláde národnej jednoty. Požaduje ukončenie „všetkých osobných útokov a podnecovania nenávisti“ namierených proti Netanjahuovi a jeho vláde. Zároveň presadzuje vytvorenie koalície zo strán, ktoré podporujú existenciu Izraela ako národného štátu židovského národa, bez účasti arabských politických subjektov.
Arabské strany pritom v októbrových voľbách získali rekordných 19 parlamentných kresiel a odmietajú zotrvanie Netanjahua pri moci. Ich poslanci by mohli zohrať rozhodujúcu úlohu pri podpore prípadnej Eisenkotovej menšinovej vlády.
Likud požaduje aj zhodu v zásadných politických otázkach. Medzi jeho podmienky patrí odmietnutie vzniku palestínskeho štátu a zachovanie izraelskej kontroly nad územiami v Sýrii, Libanone a Pásme Gazy. Strana zároveň presadzuje kompromis v otázke povinnej vojenskej služby ultraortodoxných židov, ktorá patrí medzi najspornejšie témy izraelskej domácej politiky.
Eisenkot už v piatok upozornil, že rokovania nenechá neobmedzene predlžovať. Vyhlásil, že je pripravený predložiť parlamentu návrh „núdzovej vlády národnej jednoty“. Jeho slová naznačujú možnosť dvojfázového postupu, pri ktorom by najskôr vznikla menšinová vláda zložená z hlavných opozičných strán a následne by sa jej podpora rozšírila.
Takýto plán však naráža na ďalšie rozpory. Kým menšinová vláda by mohla získať podporu 19 arabských poslancov, Eisenkotov pravicový spojenec Avigdor Lieberman spoluprácu s arabskými stranami odmieta. Namiesto toho uprednostňuje dohodu s ultraortodoxnými židovskými stranami.
Izraelská politická scéna tak zostáva po októbrových voľbách rozdelená. O ďalšom vývoji rozhodne, či Eisenkot dokáže prekonať rozpory medzi svojimi potenciálnymi partnermi alebo dosiahne kompromis s Netanjahuom, proti ktorému viedol svoju volebnú kampaň.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahu a jeho hlavný rival sa opäť nedohodli na vláde. V hre je striedanie premiérov aj spolupráca s arabskými stranami © SITA Všetky práva vyhradené.
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