Prečo niektorí ľudia nikdy nemajú „opicu“? Úlohu hrajú gény aj typ alkoholu
Výskumy ukazujú, že približne 23 percent ľudí môže byť voči opici odolných. Po spoločnom večeri pri poháriku sa jeden zobudí s bolesťou hlavy a nevoľnosťou, druhý si bez problémov dá ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Výskumy ukazujú, že približne 23 percent ľudí môže byť voči opici odolných.
Po spoločnom večeri pri poháriku sa jeden zobudí s bolesťou hlavy a nevoľnosťou, druhý si bez problémov dá vajíčka na raňajky. Rozdiel v pocite po ťažkej noci môže súvisieť s tým, koľko alkoholu sa dostalo do krvi, ako naň telo reagovalo aj čo obsahoval samotný nápoj. Štúdie ukazujú aj výrazný vplyv genetiky. Prečo niektorí ľudia znášajú alkohol lepšie, zatiaľ čo iní horšie?
Takzvaná opica sa môže naplno prejaviť práve vtedy, keď hladina alkoholu v krvi klesne približne na nulu. K bolesti hlavy, smädu a nevoľnosti sa môžu pridať únava, citlivosť na svetlo či zvuk, podráždenosť alebo úzkosť. Podľa amerického Národného inštitútu pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus (NIAAA) môžu príznaky pretrvávať 24 hodín aj dlhšie.
Výskumy ukazujú, že približne 23 percent ľudí môže byť voči opici odolných. Do prehľadu však vstupovali štúdie s rôznymi skupinami ľudí a rôznymi spôsobmi merania. Keď sa vedci v neskorších prácach pozreli aj na odhadovanú hladinu alkoholu v krvi, ukázalo sa, že mnohí ľudia, ktorí opicu nehlásili, dosiahli pomerne nízku hladinu alkoholu aj pri príležitosti, keď vypili najviac. S rastúcou odhadovanou hladinou ubúdalo ľudí, ktorí tvrdili, že opicu nemávajú.
Aj pri rovnakom počte pohárov sa hladina alkoholu v krvi môže líšiť. Záleží na objeme alkoholu a sile nápoja, ale aj na tempe pitia a telesnej hmotnosti. Výsledky prieskumov sa navyše mierne líšia od toho, čo človek považuje za opicu. Napríklad únavu po večierku môže pripísať krátkemu spánku a pri otázke na opicu odpovedať záporne, zatiaľ čo druhý to vyhodnotí ako jasný príznak opice.
Štúdia publikovaná v časopise Addiction skúmala 4 496 dospelých z austrálskeho registra dvojčiat. Vedci sa dvojčiat pýtali, či sa za posledný rok aspoň raz opili a či niekedy po pití mali opicu. Niektorí účastníci uviedli, že sa opili, no opicu za celý rok nezažili ani raz. Keď vedci porovnali odpovede jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat, odhadli, že gény vysvetľujú približne 43 percent rozdielov v tom, kto po opití uvádzal opicu a kto ju za celý rok nemal.
Jedným zo spôsobov, ako môžu gény ovplyvniť reakciu na alkohol, je činnosť pečeňových enzýmov. Alkoholdehydrogenáza (ADH) premieňa etanol na acetaldehyd, toxickú látku, ktorú enzým ALDH2 ďalej premieňa na acetát. Pri menej aktívnej variante ALDH2 sa acetaldehyd hromadí. Výsledkom môže byť začervenanie tváre alebo búšenie srdca už počas pitia. Ak ľudia s touto variantou pijú podobné množstvá ako ľudia s bežnou formou enzýmu, podľa amerického Národného onkologického inštitútu majú vyššie riziko rakoviny pažeráka a niektorých nádorov hlavy a krku.
Samotná rýchlosť odbúravania etanolu vysvetľuje odolnosť voči opici zatiaľ len neisto - štúdie po nízkej dávke alkoholu nezistili významný rozdiel v rýchlosti odbúravania medzi ľuďmi, ktorí opicu zvyčajne mávajú, a tými, ktorí ju nehlásia. A čo pitie vody - pomôže opici predísť? V prieskumoch malo pitie vody počas večera alebo tesne po alkohole nanajvýš mierny preventívny účinok. Keď už opica nastúpila, množstvo vypitej vody nesúviselo s tým, či sa jej celková intenzita zmiernila.
Tmavšie destiláty, ako bourbon, brandy či niektoré zrejúce rumy, zvyčajne obsahujú viac kongenérov než číre destiláty, napríklad vodka alebo gin. Ide o látky, ktoré vznikajú pri výrobe nápoja, podieľajú sa na jeho chuti a vôni a u niektorých ľudí môžu zhoršiť ranné príznaky. Farba je však len orientačným vodidlom. Najlepšie preskúmaný je rozdiel medzi bourbonom a vodkou.
V štúdii s 95 mladými dospelými dosiahli účastníci po oboch destilátoch porovnateľnú hladinu alkoholu v dychu. Tí, ktorí pili bourbon, sa ráno cítili horšie než tí, ktorí dostali vodku. V úlohách, ktoré si vyžadovali sústredenie a rýchlu reakciu, však obe skupiny dopadli horšie než po nealkoholickom nápoji. Po vodke bola teda opica v priemere miernejšia, no pozornosť a reakcie boli zhoršené aj po nej.
Pri pive a víne vedci skúmali aj známu radu, že záleží na tom, čím človek začne. V štúdii z roku 2019 porovnávali svetlý ležiak a biele víno. Pri podobnej hladine alkoholu v dychu sa ranné príznaky významne nelíšili podľa toho, či účastníci pili iba jeden z nápojov, alebo ich skombinovali v jednom či druhom poradí. Silnejšiu opicu hlásili najmä tí, ktorí sa večer cítili viac opití alebo vracali.
Červené víno pritom podľa Mayo Clinic môže niektorým ľuďom spustiť bolesť hlavy už niekoľko hodín po vypití. Ide o samostatnú reakciu, ktorá sa môže objaviť ešte pred typickou rannou opicou. Jej presná príčina zatiaľ nie je jasná.
Pri porovnávaní nápojov zavádza aj samotný počet pohárikov. Pol litra päťpercentného piva obsahuje približne toľko čistého alkoholu ako dva decilitre vína s 12,5 percenta alkoholu alebo približne 60 mililitrov 40-percentnej vodky. Druh nápoja môže ovplyvniť, ako sa človek ráno cíti, no s rastúcim množstvom vypitého alkoholu spravidla rastie aj závažnosť opice.
Ráno bez bolesti hlavy vypovedá o tom, ako sa človek cíti. Zo sily opice sa nedá určiť, koľko alkoholu ešte zostáva v krvi, ani odhadnúť dlhodobé zdravotné riziko.
Svetová zdravotnícka organizácia spája pitie alkoholu s ochoreniami pečene a srdca aj s viacerými druhmi rakoviny vrátane rakoviny prsníka, pečene a hrubého čreva a konečníka. Pri nádorových ochoreniach riziko spravidla rastie s množstvom alkoholu vypitého v priebehu času, bez ohľadu na to, ako človek hodnotí svoje rána po pití.
Zdroj: SITA.sk - Prečo niektorí ľudia nikdy nemajú „opicu“? Úlohu hrajú gény aj typ alkoholu © SITA Všetky práva vyhradené.
Po spoločnom večeri pri poháriku sa jeden zobudí s bolesťou hlavy a nevoľnosťou, druhý si bez problémov dá vajíčka na raňajky. Rozdiel v pocite po ťažkej noci môže súvisieť s tým, koľko alkoholu sa dostalo do krvi, ako naň telo reagovalo aj čo obsahoval samotný nápoj. Štúdie ukazujú aj výrazný vplyv genetiky. Prečo niektorí ľudia znášajú alkohol lepšie, zatiaľ čo iní horšie?
Takzvaná opica sa môže naplno prejaviť práve vtedy, keď hladina alkoholu v krvi klesne približne na nulu. K bolesti hlavy, smädu a nevoľnosti sa môžu pridať únava, citlivosť na svetlo či zvuk, podráždenosť alebo úzkosť. Podľa amerického Národného inštitútu pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus (NIAAA) môžu príznaky pretrvávať 24 hodín aj dlhšie.
Je bez opice naozaj každý štvrtý?
Výskumy ukazujú, že približne 23 percent ľudí môže byť voči opici odolných. Do prehľadu však vstupovali štúdie s rôznymi skupinami ľudí a rôznymi spôsobmi merania. Keď sa vedci v neskorších prácach pozreli aj na odhadovanú hladinu alkoholu v krvi, ukázalo sa, že mnohí ľudia, ktorí opicu nehlásili, dosiahli pomerne nízku hladinu alkoholu aj pri príležitosti, keď vypili najviac. S rastúcou odhadovanou hladinou ubúdalo ľudí, ktorí tvrdili, že opicu nemávajú.
Aj pri rovnakom počte pohárov sa hladina alkoholu v krvi môže líšiť. Záleží na objeme alkoholu a sile nápoja, ale aj na tempe pitia a telesnej hmotnosti. Výsledky prieskumov sa navyše mierne líšia od toho, čo človek považuje za opicu. Napríklad únavu po večierku môže pripísať krátkemu spánku a pri otázke na opicu odpovedať záporne, zatiaľ čo druhý to vyhodnotí ako jasný príznak opice.
Dedičnosť vysvetľuje časť rozdielov
Štúdia publikovaná v časopise Addiction skúmala 4 496 dospelých z austrálskeho registra dvojčiat. Vedci sa dvojčiat pýtali, či sa za posledný rok aspoň raz opili a či niekedy po pití mali opicu. Niektorí účastníci uviedli, že sa opili, no opicu za celý rok nezažili ani raz. Keď vedci porovnali odpovede jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat, odhadli, že gény vysvetľujú približne 43 percent rozdielov v tom, kto po opití uvádzal opicu a kto ju za celý rok nemal.
Jedným zo spôsobov, ako môžu gény ovplyvniť reakciu na alkohol, je činnosť pečeňových enzýmov. Alkoholdehydrogenáza (ADH) premieňa etanol na acetaldehyd, toxickú látku, ktorú enzým ALDH2 ďalej premieňa na acetát. Pri menej aktívnej variante ALDH2 sa acetaldehyd hromadí. Výsledkom môže byť začervenanie tváre alebo búšenie srdca už počas pitia. Ak ľudia s touto variantou pijú podobné množstvá ako ľudia s bežnou formou enzýmu, podľa amerického Národného onkologického inštitútu majú vyššie riziko rakoviny pažeráka a niektorých nádorov hlavy a krku.
Samotná rýchlosť odbúravania etanolu vysvetľuje odolnosť voči opici zatiaľ len neisto - štúdie po nízkej dávke alkoholu nezistili významný rozdiel v rýchlosti odbúravania medzi ľuďmi, ktorí opicu zvyčajne mávajú, a tými, ktorí ju nehlásia. A čo pitie vody - pomôže opici predísť? V prieskumoch malo pitie vody počas večera alebo tesne po alkohole nanajvýš mierny preventívny účinok. Keď už opica nastúpila, množstvo vypitej vody nesúviselo s tým, či sa jej celková intenzita zmiernila.
Po bourbone je opica silnejšia než po vodke. A čo pivo a víno?
Tmavšie destiláty, ako bourbon, brandy či niektoré zrejúce rumy, zvyčajne obsahujú viac kongenérov než číre destiláty, napríklad vodka alebo gin. Ide o látky, ktoré vznikajú pri výrobe nápoja, podieľajú sa na jeho chuti a vôni a u niektorých ľudí môžu zhoršiť ranné príznaky. Farba je však len orientačným vodidlom. Najlepšie preskúmaný je rozdiel medzi bourbonom a vodkou.
V štúdii s 95 mladými dospelými dosiahli účastníci po oboch destilátoch porovnateľnú hladinu alkoholu v dychu. Tí, ktorí pili bourbon, sa ráno cítili horšie než tí, ktorí dostali vodku. V úlohách, ktoré si vyžadovali sústredenie a rýchlu reakciu, však obe skupiny dopadli horšie než po nealkoholickom nápoji. Po vodke bola teda opica v priemere miernejšia, no pozornosť a reakcie boli zhoršené aj po nej.
Pri pive a víne vedci skúmali aj známu radu, že záleží na tom, čím človek začne. V štúdii z roku 2019 porovnávali svetlý ležiak a biele víno. Pri podobnej hladine alkoholu v dychu sa ranné príznaky významne nelíšili podľa toho, či účastníci pili iba jeden z nápojov, alebo ich skombinovali v jednom či druhom poradí. Silnejšiu opicu hlásili najmä tí, ktorí sa večer cítili viac opití alebo vracali.
Červené víno pritom podľa Mayo Clinic môže niektorým ľuďom spustiť bolesť hlavy už niekoľko hodín po vypití. Ide o samostatnú reakciu, ktorá sa môže objaviť ešte pred typickou rannou opicou. Jej presná príčina zatiaľ nie je jasná.
Pri porovnávaní nápojov zavádza aj samotný počet pohárikov. Pol litra päťpercentného piva obsahuje približne toľko čistého alkoholu ako dva decilitre vína s 12,5 percenta alkoholu alebo približne 60 mililitrov 40-percentnej vodky. Druh nápoja môže ovplyvniť, ako sa človek ráno cíti, no s rastúcim množstvom vypitého alkoholu spravidla rastie aj závažnosť opice.
Čo ráno bez opice hovorí o zdraví?
Ráno bez bolesti hlavy vypovedá o tom, ako sa človek cíti. Zo sily opice sa nedá určiť, koľko alkoholu ešte zostáva v krvi, ani odhadnúť dlhodobé zdravotné riziko.
Svetová zdravotnícka organizácia spája pitie alkoholu s ochoreniami pečene a srdca aj s viacerými druhmi rakoviny vrátane rakoviny prsníka, pečene a hrubého čreva a konečníka. Pri nádorových ochoreniach riziko spravidla rastie s množstvom alkoholu vypitého v priebehu času, bez ohľadu na to, ako človek hodnotí svoje rána po pití.
Zdroj: SITA.sk - Prečo niektorí ľudia nikdy nemajú „opicu“? Úlohu hrajú gény aj typ alkoholu © SITA Všetky práva vyhradené.
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