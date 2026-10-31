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Hetrik a dve asistencie. Hakimi predviedol nadpozemský výkon a PSG rozobralo posledný tím ligy – VIDEO

Sotva však stihol dokončiť víťaznú oslavu po treťom góle a tréner Luis Enrique ho vystriedal. Marocký futbalista Achraf Hakimi sa blysol hetrikom a výrazne prispel k tomu, že Paríž Saint-Germain - ...

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31.10.2026 (SITA.sk) - Sotva však stihol dokončiť víťaznú oslavu po treťom góle a tréner Luis Enrique ho vystriedal.

Marocký futbalista Achraf Hakimi sa blysol hetrikom a výrazne prispel k tomu, že Paríž Saint-Germain – hoci nastúpil v značne pozmenenej zostave – deklasoval posledný tím tabuľky Le Havre 5:1.

PSG vedie tabuľku s 20 bodmi po deviatich kolách, Lille je druhé s 18 bodmi (na túto métu sa môže dotiahnuť aj Monako, ak zdolá Paris FC) a Rennes má o ďalšie dva menej.

Le Havre má na konte len dva body, no spočiatku poriadne potrápil favorita a v 18. minúte útočník Josh Maja otvoril skóre.

Brutálne protiútoky


Domáci sa snažili pridať druhý gól, no obrana prepadla po rýchlom protiútoku - belgický krídelník Mika Godts si nabehol na kolmicu od Hakimiho a v 26. minúte vyrovnal.

O dve minúty neskôr Maročan ušiel obrane a prudkou strelou po zemi k bližšej žrdi poslal PSG do vedenia 2:1.

Parížania súpera z Normandie úplne rozobrali. Hakimi pridal druhý presný zásah v zápase po priamom kope a zvýšil náskok svojho tímu už na dva góly.


Bez obrany?


Pri jednom z bleskových protiútokov sa domáci vrhli do útoku v snahe vrátiť sa do zápasu – bol to odvážny, no naivný pokus. PSG okamžite kontrovalo a využilo fakt, že domáci brankár Arnaud Bodard stál ďaleko pred bránou a na vlastnej polovici nemal jediného obrancu.

Senny Mayulu obišiel zaskočeného gólmana a chladnokrvne zakončil z diaľky do prázdnej brány. Tento gól, ktorý padol krátko po uplynutí hodiny hry, prakticky definitívne rozhodol o osude stretnutia.

Hakimi zavŕšil svoj hetrik v 69. minúte, keď jeho strela prešla cez húštinu hráčov. Sotva však stihol dokončiť víťaznú oslavu, a tréner Luis Enrique ho vystriedal - po troch góloch a dvoch asistenciách.

"Keď máme loptu, správa sa ako útočník. Vtedy má voľnosť, no keď loptu nemáme, musí brániť," uviedol skúsený španielsky kouč.

Na lavičke nechal hviezdy ako Désiré Doué, Vitinha a João Neves, zatiaľ čo Ousmane Dembélé a gruzínsky útočník Chviča Kvaracchelija chýbali pre zranenie.


Zdroj: SITA.sk - Hetrik a dve asistencie. Hakimi predviedol nadpozemský výkon a PSG rozobralo posledný tím ligy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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