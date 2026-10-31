Hetrik a dve asistencie. Hakimi predviedol nadpozemský výkon a PSG rozobralo posledný tím ligy – VIDEO
Sotva však stihol dokončiť víťaznú oslavu po treťom góle a tréner Luis Enrique ho vystriedal. Marocký futbalista Achraf Hakimi sa blysol hetrikom a výrazne prispel k tomu, že Paríž Saint-Germain - ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Sotva však stihol dokončiť víťaznú oslavu po treťom góle a tréner Luis Enrique ho vystriedal.
Marocký futbalista Achraf Hakimi sa blysol hetrikom a výrazne prispel k tomu, že Paríž Saint-Germain – hoci nastúpil v značne pozmenenej zostave – deklasoval posledný tím tabuľky Le Havre 5:1.
PSG vedie tabuľku s 20 bodmi po deviatich kolách, Lille je druhé s 18 bodmi (na túto métu sa môže dotiahnuť aj Monako, ak zdolá Paris FC) a Rennes má o ďalšie dva menej.
Le Havre má na konte len dva body, no spočiatku poriadne potrápil favorita a v 18. minúte útočník Josh Maja otvoril skóre.
Domáci sa snažili pridať druhý gól, no obrana prepadla po rýchlom protiútoku - belgický krídelník Mika Godts si nabehol na kolmicu od Hakimiho a v 26. minúte vyrovnal.
O dve minúty neskôr Maročan ušiel obrane a prudkou strelou po zemi k bližšej žrdi poslal PSG do vedenia 2:1.
Parížania súpera z Normandie úplne rozobrali. Hakimi pridal druhý presný zásah v zápase po priamom kope a zvýšil náskok svojho tímu už na dva góly.
Pri jednom z bleskových protiútokov sa domáci vrhli do útoku v snahe vrátiť sa do zápasu – bol to odvážny, no naivný pokus. PSG okamžite kontrovalo a využilo fakt, že domáci brankár Arnaud Bodard stál ďaleko pred bránou a na vlastnej polovici nemal jediného obrancu.
Senny Mayulu obišiel zaskočeného gólmana a chladnokrvne zakončil z diaľky do prázdnej brány. Tento gól, ktorý padol krátko po uplynutí hodiny hry, prakticky definitívne rozhodol o osude stretnutia.
Hakimi zavŕšil svoj hetrik v 69. minúte, keď jeho strela prešla cez húštinu hráčov. Sotva však stihol dokončiť víťaznú oslavu, a tréner Luis Enrique ho vystriedal - po troch góloch a dvoch asistenciách.
"Keď máme loptu, správa sa ako útočník. Vtedy má voľnosť, no keď loptu nemáme, musí brániť," uviedol skúsený španielsky kouč.
Na lavičke nechal hviezdy ako Désiré Doué, Vitinha a João Neves, zatiaľ čo Ousmane Dembélé a gruzínsky útočník Chviča Kvaracchelija chýbali pre zranenie.
Zdroj: SITA.sk - Hetrik a dve asistencie. Hakimi predviedol nadpozemský výkon a PSG rozobralo posledný tím ligy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Marocký futbalista Achraf Hakimi sa blysol hetrikom a výrazne prispel k tomu, že Paríž Saint-Germain – hoci nastúpil v značne pozmenenej zostave – deklasoval posledný tím tabuľky Le Havre 5:1.
PSG vedie tabuľku s 20 bodmi po deviatich kolách, Lille je druhé s 18 bodmi (na túto métu sa môže dotiahnuť aj Monako, ak zdolá Paris FC) a Rennes má o ďalšie dva menej.
Le Havre má na konte len dva body, no spočiatku poriadne potrápil favorita a v 18. minúte útočník Josh Maja otvoril skóre.
Brutálne protiútoky
Domáci sa snažili pridať druhý gól, no obrana prepadla po rýchlom protiútoku - belgický krídelník Mika Godts si nabehol na kolmicu od Hakimiho a v 26. minúte vyrovnal.
O dve minúty neskôr Maročan ušiel obrane a prudkou strelou po zemi k bližšej žrdi poslal PSG do vedenia 2:1.
Parížania súpera z Normandie úplne rozobrali. Hakimi pridal druhý presný zásah v zápase po priamom kope a zvýšil náskok svojho tímu už na dva góly.
Bez obrany?
Pri jednom z bleskových protiútokov sa domáci vrhli do útoku v snahe vrátiť sa do zápasu – bol to odvážny, no naivný pokus. PSG okamžite kontrovalo a využilo fakt, že domáci brankár Arnaud Bodard stál ďaleko pred bránou a na vlastnej polovici nemal jediného obrancu.
Senny Mayulu obišiel zaskočeného gólmana a chladnokrvne zakončil z diaľky do prázdnej brány. Tento gól, ktorý padol krátko po uplynutí hodiny hry, prakticky definitívne rozhodol o osude stretnutia.
Hakimi zavŕšil svoj hetrik v 69. minúte, keď jeho strela prešla cez húštinu hráčov. Sotva však stihol dokončiť víťaznú oslavu, a tréner Luis Enrique ho vystriedal - po troch góloch a dvoch asistenciách.
"Keď máme loptu, správa sa ako útočník. Vtedy má voľnosť, no keď loptu nemáme, musí brániť," uviedol skúsený španielsky kouč.
Na lavičke nechal hviezdy ako Désiré Doué, Vitinha a João Neves, zatiaľ čo Ousmane Dembélé a gruzínsky útočník Chviča Kvaracchelija chýbali pre zranenie.
Zdroj: SITA.sk - Hetrik a dve asistencie. Hakimi predviedol nadpozemský výkon a PSG rozobralo posledný tím ligy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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