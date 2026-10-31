Žilina premrhala dvojgólový náskok nad Nitrou, no zvíťazila v predĺžení. O dvoch bodoch rozhodol hetrikový Harris – VIDEO
Prvá tretina bola z oboch strán opatrná, diváci nevideli ani jediný gól. Azda najväčší šláger 15. kola Tipsport extraligy sa hral na ľade Žiliny, kde nastúpila postupne zviechajúca sa Nitra. Hoci ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Prvá tretina bola z oboch strán opatrná, diváci nevideli ani jediný gól.
Azda najväčší šláger 15. kola Tipsport extraligy sa hral na ľade Žiliny, kde nastúpila postupne zviechajúca sa Nitra. Hoci sa dostala z nepriaznivého stavu 0:2, na víťazstvo to nestačilo a padla v predĺžení.
Hrdinom zápasu sa stal domáci Brant Harris, ktorý zaznamenal hetrik a zabezpečil domácim cenné dva body, ktoré pomohli "vlkom" dostať sa na 2. miesto v tabuľke. "Corgoni" sú na 9. priečke.
Prvá tretina bola z oboch strán opatrná, diváci nevideli ani jediný gól. Skóre sa otvorilo až v 22. minúte vďaka 37-ročnému Kanaďanovi a o 11 minút neskôr sa radoval znova, avšak už v presilovej hre.
Len tri sekundy pred koncom druhého dejstva prišiel šok, keď znížil Robby Jackson z Nitry a v 57. minúte vyrovnal Matej Paulovič. Predĺženie však trvalo iba 47 sekúnd, keď rozhodol Harris.
"Chcel by som mužstvo pochváliť. Začali sme koncentrovane, sústredili sme sa na každú malú vec celých 60 minút. Škoda, že sme k úvodným dvom gólom nepridali ďalšie, šance sme na to mali. Dostali sme gól, keď sme v závere striedania možno trochu podcenili situáciu a Nitra sa dostala na koňa. V tretej tretine mal súper trochu viac z hry, tlačil sa do bránky a podarilo sa mu vyrovnať," uviedol asistent trénera Žiliny Tomáš Harant.
"Je super, že sme zvládli predĺženie, dali sme krásny gól. Pomaly sa dostávame tam, kde by sme chceli byť. Hrali sme kompaktne ako jedno mužstvo," dodal Harant, na ktorého nadviazal hlavný tréner "vlkov" Milan Bartovič.
"Celý súboj sme sa držali nášho plánu. Odviedli sme poctivý výkon. Výnimkou je len inkasovaný prvý gól Nitry, ktorý nás môže mrzieť. Vyrovnaniu Nitry nič nenasvedčovalo, mali sme dobre zavreté stredné pásmo, ale krásne to zahrala. Musíme byť nabudúce dôslednejší. Ale zareagovali sme dobre. Harris dal tri góly, takže super," povedal.
Jeho náprotivok Erik Čaládi priznal, že jeho mužstvo chcelo hrať takticky, čo sa mu aj darilo, no Žilina sa na to výborne pripravila. "Jej pohyb nám robil problémy. Dostali sme dva góly po našich chybách. Skórovali sme, čo nám dalo krídla a sebavedomie. Sme smutní, že sme to nedotiahli do víťazného konca, ale sme radi aspoň za bod."
Podľa Petra Repčíka zo Žiliny to bol najlepšie stretnutie v doterajšej sezóne a páčila sa mu aj atmosféra, ktorú urobili domáci fanúšikovia.
Jeho protihráč Martin Vitaloš očakával vypätý duel. "Majú dobrých korčuliarov, tak ako aj my. Majú hráčov s výbornými zručnosťami, tak ako aj my. Neočakáva sa od oboch tímov, že by hrali nejako obranne, pre fanúšikov je to super. Obom tímom vyhovuje, že sa hrá hokejovo. My sme prvé dve tretiny ťahali za sebou vagóny, súper bol lepší. Pokúsili sme sa to otočiť. Vyrovnali sme a máme aspoň bod. Mohli sme dosiahnuť viac, ale karma nám v predĺžení vrátila prvé dve tretiny," dodal podľa webu hockeyslovakia.sk.
Už v nedeľu 1. novembra sa hráči Žiliny predstavia na ľade Košíc, zatiaľ čo Nitra privíta na domácom ľade Banskú Bystricu. Na prvý triumf po 15 kolách stále čaká beznádejne posledný Prešov. Ligu vedie Poprad o dva body pred "vlkmi".
Zdroj: SITA.sk - Žilina premrhala dvojgólový náskok nad Nitrou, no zvíťazila v predĺžení. O dvoch bodoch rozhodol hetrikový Harris – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Azda najväčší šláger 15. kola Tipsport extraligy sa hral na ľade Žiliny, kde nastúpila postupne zviechajúca sa Nitra. Hoci sa dostala z nepriaznivého stavu 0:2, na víťazstvo to nestačilo a padla v predĺžení.
Hrdinom zápasu sa stal domáci Brant Harris, ktorý zaznamenal hetrik a zabezpečil domácim cenné dva body, ktoré pomohli "vlkom" dostať sa na 2. miesto v tabuľke. "Corgoni" sú na 9. priečke.
Mali to rozhodnúť skôr
Prvá tretina bola z oboch strán opatrná, diváci nevideli ani jediný gól. Skóre sa otvorilo až v 22. minúte vďaka 37-ročnému Kanaďanovi a o 11 minút neskôr sa radoval znova, avšak už v presilovej hre.
Len tri sekundy pred koncom druhého dejstva prišiel šok, keď znížil Robby Jackson z Nitry a v 57. minúte vyrovnal Matej Paulovič. Predĺženie však trvalo iba 47 sekúnd, keď rozhodol Harris.
"Chcel by som mužstvo pochváliť. Začali sme koncentrovane, sústredili sme sa na každú malú vec celých 60 minút. Škoda, že sme k úvodným dvom gólom nepridali ďalšie, šance sme na to mali. Dostali sme gól, keď sme v závere striedania možno trochu podcenili situáciu a Nitra sa dostala na koňa. V tretej tretine mal súper trochu viac z hry, tlačil sa do bránky a podarilo sa mu vyrovnať," uviedol asistent trénera Žiliny Tomáš Harant.
Vyrovnaniu nič nenasvedčovalo
"Je super, že sme zvládli predĺženie, dali sme krásny gól. Pomaly sa dostávame tam, kde by sme chceli byť. Hrali sme kompaktne ako jedno mužstvo," dodal Harant, na ktorého nadviazal hlavný tréner "vlkov" Milan Bartovič.
"Celý súboj sme sa držali nášho plánu. Odviedli sme poctivý výkon. Výnimkou je len inkasovaný prvý gól Nitry, ktorý nás môže mrzieť. Vyrovnaniu Nitry nič nenasvedčovalo, mali sme dobre zavreté stredné pásmo, ale krásne to zahrala. Musíme byť nabudúce dôslednejší. Ale zareagovali sme dobre. Harris dal tri góly, takže super," povedal.
Jeho náprotivok Erik Čaládi priznal, že jeho mužstvo chcelo hrať takticky, čo sa mu aj darilo, no Žilina sa na to výborne pripravila. "Jej pohyb nám robil problémy. Dostali sme dva góly po našich chybách. Skórovali sme, čo nám dalo krídla a sebavedomie. Sme smutní, že sme to nedotiahli do víťazného konca, ale sme radi aspoň za bod."
Karma im to vrátila
Podľa Petra Repčíka zo Žiliny to bol najlepšie stretnutie v doterajšej sezóne a páčila sa mu aj atmosféra, ktorú urobili domáci fanúšikovia.
Jeho protihráč Martin Vitaloš očakával vypätý duel. "Majú dobrých korčuliarov, tak ako aj my. Majú hráčov s výbornými zručnosťami, tak ako aj my. Neočakáva sa od oboch tímov, že by hrali nejako obranne, pre fanúšikov je to super. Obom tímom vyhovuje, že sa hrá hokejovo. My sme prvé dve tretiny ťahali za sebou vagóny, súper bol lepší. Pokúsili sme sa to otočiť. Vyrovnali sme a máme aspoň bod. Mohli sme dosiahnuť viac, ale karma nám v predĺžení vrátila prvé dve tretiny," dodal podľa webu hockeyslovakia.sk.
Už v nedeľu 1. novembra sa hráči Žiliny predstavia na ľade Košíc, zatiaľ čo Nitra privíta na domácom ľade Banskú Bystricu. Na prvý triumf po 15 kolách stále čaká beznádejne posledný Prešov. Ligu vedie Poprad o dva body pred "vlkmi".
Zdroj: SITA.sk - Žilina premrhala dvojgólový náskok nad Nitrou, no zvíťazila v predĺžení. O dvoch bodoch rozhodol hetrikový Harris – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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