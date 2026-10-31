Americkí technologickí giganti ustúpili vydavateľom, umelá inteligencia dostane stopku
OpenAI, Google, Microsoft a Anthropic umožnia médiám jednoduchšie chrániť svoj obsah pred využívaním na trénovanie umelej inteligencie. Technologické spoločnosti
Technologické spoločnosti OpenAI, Google, Microsoft a Anthropic sa v piatok dohodli na spoločnom mechanizme, ktorý umožní médiám a prevádzkovateľom webových stránok zakázať využívanie ich obsahu na trénovanie modelov umelej inteligencie (AI).
Namiesto samostatného blokovania internetových robotov jednotlivých spoločností bude stačiť jediný štandardizovaný pokyn, ktorý musia rešpektovať všetky firmy zapojené do systému.
Chvíľu to potrvá
Zmena však nenastane okamžite. Microsoft začne nové pravidlá uplatňovať 1. februára 2027, Google v priebehu budúceho roka. OpenAI ich plánuje zaviesť v najbližších mesiacoch, Anthropic už s ich zavádzaním začal.
Iniciatíva prichádza v čase rastúceho napätia medzi technologickými spoločnosťami a vydavateľmi. Tí obviňujú prevádzkovateľov AI z neoprávneného využívania novinárskeho obsahu. Denník The New York Times preto už v roku 2023 zažaloval OpenAI a Microsoft.
Zákaz treba zapnúť
Nový mechanizmus sa bude vzťahovať iba na budúce trénovanie modelov a nezabráni samotnému prehľadávaniu webových stránok.
Ak vydavateľ zákaz výslovne nezapne, využívanie jeho obsahu zostane povolené. Iniciatívu podporila aj spoločnosť Meta.
„Veríme, že vytvorenie spoločného signálu, ktorým možno oznámiť svoje rozhodnutie viacerým poskytovateľom naraz, je dôležitým krokom,“ uviedol jej hovorca spoločnosti Andy Stone.
Technologické firmy zároveň upozornili, že odmietnutie trénovania môže obmedziť zobrazovanie obsahu vydavateľov v aplikáciách umelej inteligencie.
Zdroj: SITA.sk - Americkí technologickí giganti ustúpili vydavateľom, umelá inteligencia dostane stopku © SITA Všetky práva vyhradené.
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