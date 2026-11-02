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Niekdajšej šampiónke sa stále nedarí. Venus Williamsová prehrala už sedemnásty singlový duel bez prerušenia

Sedemnásobná grandslamová šampiónka na okruhu WTA nezvíťazila v dvojhre od júla 2025. Mimoriadne nepríjemnú šnúru aktuálne ťahá niekdajšia líderka rebríčka WTA Američanka Venus ...

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2.11.2026 (SITA.sk) - Sedemnásobná grandslamová šampiónka na okruhu WTA nezvíťazila v dvojhre od júla 2025.

Mimoriadne nepríjemnú šnúru aktuálne ťahá niekdajšia líderka rebríčka WTA Američanka Venus Williamsová. Už 46-ročná sedemnásobná grandslamová singlová šampiónka prehrala v pondelok už sedemnásty duel bez prerušenia.

Na turnaji WTA v Hongkongu podľa 23-ročnej krajanke Mary Stoianaovej 2:6, 3:6. Venus Williamsová je aktuálne až na konci šiestej stovky hodnotenia, Stoianaová figuruje na 114. priečke.

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V oboch setoch Williamsová dvakrát stratila svoje podanie a súperku nebrejkla ani raz, keď nemala ani jeden brejkbal. Skúsená Američanka v prvom sete počas výmeny po sklze takmer spadla, no udržala sa na nohách. Napriek priazni publika sa nedostala do tempa a jej súperka dosiahla pohodlný triumf.

Venus Williams na okruhu WTA nezaznamenala víťazstvo v singlovom zápase od júla 2025. Nedávno v čínskom Kuang-čou prehrala s rakúskou tínedžerkou Lilli Taggerovou, na US Open vypadla v prvom kole so Sofiou Keninovou.

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Napriek nepriaznivým výsledkom sa Venus darí vo štvorhre, kde v Číne postúpila s Janice Tjenovou z Indonézie do semifinále a v Hongkongu sa tiež predstaví aj v deblovom "pavúku".

Spomenutá Stoianaová v ďalšom súboji nastúpi proti najvyššie nasadenej Rumunke Sorane Cirsteovej ale uzbeckej hráčke narodenej v Moskve Marii Timofejevovej.


Zdroj: SITA.sk - Niekdajšej šampiónke sa stále nedarí. Venus Williamsová prehrala už sedemnásty singlový duel bez prerušenia © SITA Všetky práva vyhradené.

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