Zomrel Josef Mašín, posledný z trojice českých odbojárov, ktorí sa prestrieľali na Západ
Mašín, jedna z najvýraznejších a zároveň najkontroverznejších postáv protikomunistického odboja, zomrel v USA vo veku 94 rokov. Vo veku 94 rokov zomrel v kalifornskej Santa ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Mašín, jedna z najvýraznejších a zároveň najkontroverznejších postáv protikomunistického odboja, zomrel v USA vo veku 94 rokov.
Mašín sa narodil v roku 1932 v Prahe. Jeho otec, legionár a člen protifašistickej odbojovej skupiny Traja králi, bol v roku 1942 popravený nacistami.
Josef sa spolu so starším bratom Ctiradom zapojil do odboja už počas druhej svetovej vojny, keď sabotovali nemecké vojenské transporty.
Po komunistickom prevrate v roku 1948 bratia vytvorili ozbrojenú odbojovú skupinu. Jej činnosť však dodnes rozdeľuje českú spoločnosť. Pri prepadoch policajných staníc a vozidla prevážajúceho výplaty zahynuli traja ľudia.
V októbri 1953 sa päťčlenná skupina pokúsila utiecť na Západ. Po 29 dňoch prenasledovania sa do amerického sektora Berlína dostali iba bratia Mašínovci a Milan Paumer. Zbyňka Janatu a Václava Švédu zadržali a neskôr popravili.
Mašín následne odišiel do Spojených štátov, kde päť rokov slúžil v armáde a neskôr podnikal. Do vlasti sa už nikdy nevrátil. Ctirad Mašín zomrel v roku 2011, Milan Paumer o rok skôr.
Josef Mašín zostal až do konca života presvedčený o oprávnenosti ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu. Pre jedných bol symbolom neústupnosti a odvahy, pre druhých človekom, ktorého násilné činy prekročili hranice legitímneho odboja.
Jeho smrťou sa uzatvára posledná osobná kapitola jedného z najdramatickejších a najspornejších príbehov československých povojnových dejín.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Josef Mašín, posledný z trojice českých odbojárov, ktorí sa prestrieľali na Západ © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 94 rokov zomrel v kalifornskej Santa Barbare Josef Mašín, posledný žijúci člen trojice československých odbojárov, ktorí sa v roku 1953 po dramatickom úteku cez východné Nemecko prestrieľali do Západného Berlína. O jeho úmrtí informovala v pondelok organizácia Pamäť národa, uviedol portál Novinky.cz.
Josef sa spolu so starším bratom Ctiradom zapojil do odboja už počas druhej svetovej vojny, keď sabotovali nemecké vojenské transporty.
Domov sa nikdy nevrátil
Po komunistickom prevrate v roku 1948 bratia vytvorili ozbrojenú odbojovú skupinu. Jej činnosť však dodnes rozdeľuje českú spoločnosť. Pri prepadoch policajných staníc a vozidla prevážajúceho výplaty zahynuli traja ľudia.
V októbri 1953 sa päťčlenná skupina pokúsila utiecť na Západ. Po 29 dňoch prenasledovania sa do amerického sektora Berlína dostali iba bratia Mašínovci a Milan Paumer. Zbyňka Janatu a Václava Švédu zadržali a neskôr popravili.
Mašín následne odišiel do Spojených štátov, kde päť rokov slúžil v armáde a neskôr podnikal. Do vlasti sa už nikdy nevrátil. Ctirad Mašín zomrel v roku 2011, Milan Paumer o rok skôr.
Koniec jednej kapitoly
Josef Mašín zostal až do konca života presvedčený o oprávnenosti ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu. Pre jedných bol symbolom neústupnosti a odvahy, pre druhých človekom, ktorého násilné činy prekročili hranice legitímneho odboja.
Jeho smrťou sa uzatvára posledná osobná kapitola jedného z najdramatickejších a najspornejších príbehov československých povojnových dejín.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Josef Mašín, posledný z trojice českých odbojárov, ktorí sa prestrieľali na Západ © SITA Všetky práva vyhradené.
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