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Top foto dňa (2. november 2026): Brand na súde, vzducholoď na Aljaške, výroba melasy a skazené potraviny

Top foto dňa (2. november 2026): Brand na súde, vzducholoď nad Aljaškou, výroba sladkého gur, pokazené potraviny a úsvit vo Washingtone. Fotogaléria k článku:

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2.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (2. november 2026): Brand na súde, vzducholoď nad Aljaškou, výroba sladkého gur, pokazené potraviny a úsvit vo Washingtone.

Fotogaléria k článku: Top foto dňa (2. november 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (2. november 2026): Brand na súde, vzducholoď na Aljaške, výroba melasy a skazené potraviny © SITA Všetky práva vyhradené.

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