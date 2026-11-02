SOZA a Únia miest Slovenska podpísali historickú zmluvu, mestám zjednoduší licencovanie hudobných podujatí
Výsledok je kolektívny model licencovania, ktorý eliminuje potrebu samostatného riešenia licencií pri každom podujatí. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k ...
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) a Únia miest Slovenska (ÚMS) podpísali ešte 26. októbra 2026 historicky prvú rámcovú zmluvu o spolupráci pri licencovaní hudobných podujatí svojich členov formou kolektívnej zmluvy. Tento krok prináša mestám a obciam jednoduchšiu administratívu a zároveň zabezpečuje férovú odmenu pre autorov hudobných diel.
Ako informoval SOZA, zmluva je platná do konca roku 2030 a poskytuje stabilitu, transparentnosť a predvídateľnosť všetkým zúčastneným stranám, vrátane samospráv, organizátorov podujatí a hudobných tvorcov. Výsledok je kolektívny model licencovania, ktorý eliminuje potrebu samostatného riešenia licencií pri každom podujatí.
Jednoduchšie licencie
Medzi hlavné výhody zmluvy patrí férovejšie odmeňovanie domácich i zahraničných hudobníkov, ako aj stabilné, vopred známe podmienky počas nasledujúcich niekoľkých rokov. Konkrétne, mestá a obce už nebudú musieť riešiť samostatné licencie pre každé podujatie, čo výrazne zjednodušuje ich organizáciu.
Podpísaniu zmluvy predchádzal viacmesačný dialóg, počas ktorého SOZA pozastavil od začiatku roku 2026 účinnosť nového výpočtu odmien pre podujatia na voľnom priestranstve bez vstupného. Zároveň sa uskutočnilo stretnutie v Národnej rade SR pod gesciou predsedu parlamentu Richarda Rašiho a štátneho tajomníka MV SR Michala Kaliňáka, kde rozoberali aj analýza Parlamentného inštitútu NR SR.
Dialóg priniesol výsledky
Analýza potvrdila, že sadzby SOZA sú štandardné a patria medzi najnižšie v Európe. Po tomto rokovaní vznikla pracovná skupina zložená zo zástupcov SOZA, samospráv a ďalších partnerov, ktorá mala za úlohu nastaviť odmeny vyvážené z hľadiska záujmov autorov, organizátorov a samospráv.
„Zmluva s Úniou miest Slovenska je dôkazom, že dialóg a odborná diskusia prinášajú výsledky. Mestá a obce získavajú jednoduchší a predvídateľný systém, autori férové odmeňovanie svojej práce. Veríme, že takýto model spolupráce využijú do budúcnosti aj ďalší zástupcovia samospráv," uviedol predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr.
Výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková vyzdvihla prínos rámcovej zmluvy pre samosprávy, ktorá im uľahčuje organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a prináša transparentné pravidlá na niekoľko rokov dopredu.
SOZA zastupuje autorov hudby, textárov, upravovateľov a aranžérov hudobných diel, a to nielen na Slovensku, ale i v rámci 125 štátov sveta vďaka viac ako 113 medzinárodným zmluvám. Jeho poslanie je ochrana a správa majetkových práv hudobných tvorcov a vydavateľov.
Únia miest Slovenska je združenie založené v roku 1994, ktoré združuje veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. Cieľ ÚMS je obhajoba práv miest a ich záujmov vo vzťahu k štátnym orgánom a podpora rozvoja udržateľných, bezpečných a zelených miest pre obyvateľov.
Zdroj: SITA.sk - SOZA a Únia miest Slovenska podpísali historickú zmluvu, mestám zjednoduší licencovanie hudobných podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.
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