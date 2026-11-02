Prešov prehral aj svoj 16. zápas v novej sezóne. Na víťazstvo v extralige čaká od januára 2026 – VIDEO
Negatívna séria "koňarov" však netrvá iba 16 duelov. Mimo baráže nezvíťazili v najvyššej slovenskej súťaži od 16. januára 2026, keď zvíťazili na Zemplíne 3:1. Šestnásť zápasov a šestnásť ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Negatívna séria "koňarov" však netrvá iba 16 duelov. Mimo baráže nezvíťazili v najvyššej slovenskej súťaži od 16. januára 2026, keď zvíťazili na Zemplíne 3:1.
Šestnásť zápasov a šestnásť prehier. Takáto hrozivá bilancia patrí hokejistom Prešova v aktuálnej sezóne Tipsport extraligy.
Doteraz získali iba šesť bodov za prehry po predĺžení či nájazdov. Patrí im posledné 12. miesto s deväťbodovou stratou na Michalovce a 10 bodov na Zvolen, ktorý je na poslednej pozícii, ktorá zaručuje osemfinále play-off.
Skóre "koňarov" vyznieva hrozivo, keďže strelili najmenší počet gólov (32) a inkasovali zo všetkých najviac (65). V ostatných troch dueloch však zakaždým bodovali.
Nový tréner Fín Tommi Hämäläinen vystriedal pri kormidle Kanaďana Ryana Colvilla a postupne zlepšuje výkony svojho mužstva, no na triumf to zatiaľ nestačilo.
Príležitosť na zlepšenie fyzickej pripravenosti a psychickej pohody nastáva práve teraz počas reprezentačnej prestávky, keď sa národný tím Slovenska predstaví na Nemeckom pohári.
Tipsport extraliga sa vráti až 11. novembra a Prešov cestuje na ľad predposledných Michaloviec. "Líšky" v doterajšom jedinom stretnutí sezóny zdolali Šarišanov 4:3 po predĺžení.
Negatívna séria "koňarov" však netrvá iba 16 duelov. Mimo baráže nezvíťazili v najvyššej slovenskej súťaži od 16. januára 2026, keď zvíťazili na Zemplíne 3:1.
Dohromady tak padli už v 31 súbojoch v rade bez prerušenia. Doterajší rekord v zlom vstupe do novej sezóny držia hokejisti Liptovského Mikuláša, keď prehrali prvých 19 stretnutí.
Ak nechcú vyrovnať negatívnu históriu, musia hráči Prešova uspieť buď na ľade Michaloviec, alebo potom doma proti Zvolenu. Rekord by vyrovnali prehrou v Trenčíne a prekonali na vlastnom štadióne proti Spišskej Novej Vsi.
V sezóne 2017/18 začala Detva nováčikovsky ročník v extralige šnúrou 15 prehier v rade. Aktuálne Šarišania prekonali aj tento hrozivý rekord.
Zdroj: SITA.sk - Prešov prehral aj svoj 16. zápas v novej sezóne. Na víťazstvo v extralige čaká od januára 2026 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Šestnásť zápasov a šestnásť prehier. Takáto hrozivá bilancia patrí hokejistom Prešova v aktuálnej sezóne Tipsport extraligy.
Doteraz získali iba šesť bodov za prehry po predĺžení či nájazdov. Patrí im posledné 12. miesto s deväťbodovou stratou na Michalovce a 10 bodov na Zvolen, ktorý je na poslednej pozícii, ktorá zaručuje osemfinále play-off.
Skóre "koňarov" vyznieva hrozivo, keďže strelili najmenší počet gólov (32) a inkasovali zo všetkých najviac (65). V ostatných troch dueloch však zakaždým bodovali.
Dôležitá prestávka
Nový tréner Fín Tommi Hämäläinen vystriedal pri kormidle Kanaďana Ryana Colvilla a postupne zlepšuje výkony svojho mužstva, no na triumf to zatiaľ nestačilo.
Príležitosť na zlepšenie fyzickej pripravenosti a psychickej pohody nastáva práve teraz počas reprezentačnej prestávky, keď sa národný tím Slovenska predstaví na Nemeckom pohári.
Tipsport extraliga sa vráti až 11. novembra a Prešov cestuje na ľad predposledných Michaloviec. "Líšky" v doterajšom jedinom stretnutí sezóny zdolali Šarišanov 4:3 po predĺžení.
Negatívna séria "koňarov" však netrvá iba 16 duelov. Mimo baráže nezvíťazili v najvyššej slovenskej súťaži od 16. januára 2026, keď zvíťazili na Zemplíne 3:1.
Dohromady tak padli už v 31 súbojoch v rade bez prerušenia. Doterajší rekord v zlom vstupe do novej sezóny držia hokejisti Liptovského Mikuláša, keď prehrali prvých 19 stretnutí.
Ak nechcú vyrovnať negatívnu históriu, musia hráči Prešova uspieť buď na ľade Michaloviec, alebo potom doma proti Zvolenu. Rekord by vyrovnali prehrou v Trenčíne a prekonali na vlastnom štadióne proti Spišskej Novej Vsi.
V sezóne 2017/18 začala Detva nováčikovsky ročník v extralige šnúrou 15 prehier v rade. Aktuálne Šarišania prekonali aj tento hrozivý rekord.
Zdroj: SITA.sk - Prešov prehral aj svoj 16. zápas v novej sezóne. Na víťazstvo v extralige čaká od januára 2026 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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