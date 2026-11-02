Preventívna akcia ADaM priniesla alarmujúce zistenia, odhalila 184 neplnoletých pod vplyvom alkoholu – VIDEO
Do akcie sa zapojilo vyše 700 príslušníkov Policajného zboru a spolupracujúcich zložiek a inštitúcií. Policajný zbor v piatok 30. ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Do akcie sa zapojilo vyše 700 príslušníkov Policajného zboru a spolupracujúcich zložiek a inštitúcií.
Policajný zbor v piatok 30. októbra vykonal na celom Slovensku preventívno-bezpečnostnú akciu s názvom ADaM (alkohol, drogy a mládež), ktorej cieľom bolo preveriť dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými, ako aj kontrolovať prevádzky, v ktorých sa môžu zdržiavať.
Ako ďalej informovalo Prezídium policajného zboru, počas akcie zaznamenali 184 pozitívnych výsledkov dychových skúšok na alkohol. Najviac ich bolo v Prešovskom kraji, kde ich policajti zistili 43. Nasledoval Košický kraj s 33 prípadmi, Žilinský kraj s 26 a Trenčiansky kraj s 23 prípadmi. V Bratislavskom a Trnavskom kraji zaznamenala polícia zhodne po 18 prípadov, v Nitrianskom kraji 13 a v Banskobystrickom kraji 10 prípadov.
"Kontroly odhalili aj 193 priestupkov. V jednom prípade sme v Trenčianskom kraji evidovali podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva. Pozitívny výsledok testovania na drogy sme počas akcie nezaznamenali," uviedol policajný hovorca Roman Hájek.
Do akcie sa podľa neho zapojilo vyše 700 príslušníkov Policajného zboru a spolupracujúcich zložiek a inštitúcií. "Vykonali sme celkovo viac ako 2 100 kontrol a preverili vyše 400 prevádzok. Skontrolovali sme takmer 1 600 osôb mladších ako 18 rokov, z toho 215 detí mladších ako 14 rokov," zdôraznil Hájek.
Výsledky kontrol podľa polície priniesli aj niekoľko alarmujúcich zistení. Najvyššiu hodnotu dychovej skúšky zaznamenali v Bratislavskom kraji, a to 1,27 mg/l (2,65 promile) u 16-ročného dievčaťa.
"V Nitrianskom kraji sme namerali 17-ročnému dievčaťu 1,08 mg/l (2,25 promile). V Žilinskom kraji sme zaznamenali u 17-ročného chlapca 0,82 mg/l (1,71 promile) a u 15-ročného dievčaťa 0,69 mg/l (1,44 promile)," informoval policajný hovorca.
V Prešovskom kraji podľa neho dosiahla hodnota u 16-ročného chlapca 0,73 mg/l (1,52 promile). Rovnakú hodnotu sme namerali aj 17-ročnému chlapcovi v Banskobystrickom kraji. V Trnavskom kraji sme zaznamenali 0,69 mg/l (1,44 promile) u 15-ročného dievčaťa a v Košickom kraji 0,62 mg/l (1,29 promile) u 17-ročného chlapca.
"V Trenčianskom kraji sme zaznamenali u dvoch 13-ročných dievčat hodnoty 0,31 mg/l (0,65 promile) a 0,28 mg/l(0,58 promile)," doplnil Hájek.
Policajný zbor bude podľa hovorcu v tejto preventívno-bezpečnostnej aktivite pokračovať aj naďalej. "Požívanie alkoholu v takom nízkom veku predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť detí a mladistvých. Kontroly preto nie sú zamerané len na odhaľovanie porušovania zákona, ale aj na prevenciu a ochranu mladých ľudí," dodal Hájek.
Zdroj: SITA.sk - Preventívna akcia ADaM priniesla alarmujúce zistenia, odhalila 184 neplnoletých pod vplyvom alkoholu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajný zbor v piatok 30. októbra vykonal na celom Slovensku preventívno-bezpečnostnú akciu s názvom ADaM (alkohol, drogy a mládež), ktorej cieľom bolo preveriť dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými, ako aj kontrolovať prevádzky, v ktorých sa môžu zdržiavať.
Ako ďalej informovalo Prezídium policajného zboru, počas akcie zaznamenali 184 pozitívnych výsledkov dychových skúšok na alkohol. Najviac ich bolo v Prešovskom kraji, kde ich policajti zistili 43. Nasledoval Košický kraj s 33 prípadmi, Žilinský kraj s 26 a Trenčiansky kraj s 23 prípadmi. V Bratislavskom a Trnavskom kraji zaznamenala polícia zhodne po 18 prípadov, v Nitrianskom kraji 13 a v Banskobystrickom kraji 10 prípadov.
"Kontroly odhalili aj 193 priestupkov. V jednom prípade sme v Trenčianskom kraji evidovali podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva. Pozitívny výsledok testovania na drogy sme počas akcie nezaznamenali," uviedol policajný hovorca Roman Hájek.
Alarmujúce zistenia
Do akcie sa podľa neho zapojilo vyše 700 príslušníkov Policajného zboru a spolupracujúcich zložiek a inštitúcií. "Vykonali sme celkovo viac ako 2 100 kontrol a preverili vyše 400 prevádzok. Skontrolovali sme takmer 1 600 osôb mladších ako 18 rokov, z toho 215 detí mladších ako 14 rokov," zdôraznil Hájek.
Výsledky kontrol podľa polície priniesli aj niekoľko alarmujúcich zistení. Najvyššiu hodnotu dychovej skúšky zaznamenali v Bratislavskom kraji, a to 1,27 mg/l (2,65 promile) u 16-ročného dievčaťa.
"V Nitrianskom kraji sme namerali 17-ročnému dievčaťu 1,08 mg/l (2,25 promile). V Žilinskom kraji sme zaznamenali u 17-ročného chlapca 0,82 mg/l (1,71 promile) a u 15-ročného dievčaťa 0,69 mg/l (1,44 promile)," informoval policajný hovorca.
Požívanie alkoholu v nízkom veku
V Prešovskom kraji podľa neho dosiahla hodnota u 16-ročného chlapca 0,73 mg/l (1,52 promile). Rovnakú hodnotu sme namerali aj 17-ročnému chlapcovi v Banskobystrickom kraji. V Trnavskom kraji sme zaznamenali 0,69 mg/l (1,44 promile) u 15-ročného dievčaťa a v Košickom kraji 0,62 mg/l (1,29 promile) u 17-ročného chlapca.
"V Trenčianskom kraji sme zaznamenali u dvoch 13-ročných dievčat hodnoty 0,31 mg/l (0,65 promile) a 0,28 mg/l(0,58 promile)," doplnil Hájek.
Policajný zbor bude podľa hovorcu v tejto preventívno-bezpečnostnej aktivite pokračovať aj naďalej. "Požívanie alkoholu v takom nízkom veku predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť detí a mladistvých. Kontroly preto nie sú zamerané len na odhaľovanie porušovania zákona, ale aj na prevenciu a ochranu mladých ľudí," dodal Hájek.
Zdroj: SITA.sk - Preventívna akcia ADaM priniesla alarmujúce zistenia, odhalila 184 neplnoletých pod vplyvom alkoholu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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