IPčko zápasí s nedostatkom peňazí, štátne príspevky meškajú aj niekoľko mesiacov
Veľmi ťažké chvíle prichádzajú aj v celkom obyčajný utorok, keď sedíme nad excelovskou tabuľkou a počítame, či budeme mať na výplaty. Krízová linka IPčko ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Veľmi ťažké chvíle prichádzajú aj v celkom obyčajný utorok, keď sedíme nad excelovskou tabuľkou a počítame, či budeme mať na výplaty.
Krízová linka IPčko sa potýka s finančnými problémami. Každý mesiac riešia, odkiaľ vezmú na výplaty a podpora od štátu mešká aj niekoľko mesiacov. Informoval o tom riaditeľ IPčka Marek Madro. „Po Staškove sa ma veľa ľudí pýtalo, ako sa máme. Úprimná odpoveď je, že unavene," napísal Madro na sociálnej sieti s tým, že IPčko je aj naďalej v kontakte s ľuďmi, ktorých tragédia v Staškove zasiahla.
Únava, o ktorej však hovorí, nie je zo Staškova, ale z toho, čo sa v IPčku deje za posledné mesiace. „Keď sa ma ľudia pýtajú, čo je na vedení IPčka najťažšie, asi čakajú, že poviem zvládanie kríz s ľuďmi, ktorých ranili. Staškov, Spišská Stará Ves, rozhovory s ľuďmi, ktorí už nevládzu... Pravda je trochu iná. Veľmi ťažké chvíle prichádzajú aj v celkom obyčajný utorok, keď sedíme nad excelovskou tabuľkou a počítame, či budeme mať na výplaty," priznal Madro.
Riaditeľ IPčka vyjadril vďačnosť, že významnú časť práce IPčka financuje štát, bez ktorého by v dnešnej podobe nemohlo existovať. Tieto peniaze však podľa Madra neprichádzajú vždy vtedy, keď ich potrebujú. Niekedy chodia s niekoľkomesačným oneskorením a často aj spätne.
„Medzitým musíme zaplatiť psychológov a psychologičky, udržať krízovú linku, centrá krízovej intervencie po celom Slovensku, a aj kluby pre mladých ľudí v prevádzke a fungovať ďalej. Takže každý mesiac riešime, odkiaľ vezmeme peniaze na výplaty," priblížil riaditeľ s tým, že keď sa uprostred takejto situácie udeje tragédia, ako sa to stalo v Staškove, tak vtedy nie je priestor premýšľať o rozpočte. Všetko ide bokom a ide sa do terénu.
IPčko prevádzkuje aj krízovú linku, ktorá je podľa slov Madra neustále preťažená. Zároveň ľudia z IPčka naďalej pracujú v teréne, navštevujú školy, vzdelávajú rodičov a odborníkov a vyvíjajú ďalšie mnohé aktivity. A aj v mesiacoch, keď IPčko žije v neistote musia ostávať trpezliví. „Krízová intervencia v Staškove sa nezačala v deň útoku. Začala sa roky predtým. Ľuďmi, ktorých sme vyškolili, skúsenosťami, ktoré sme nazbierali, a tímom, ktorý s nami zostal aj v mesiacoch, keď výplaty meškali,“ dodal Madro.
Riaditeľa IPčka najviac trápi to, že nedokážu pomôcť všetkým. Priblížil, že minulý rok sa na ich linku a chat dovolal či dopísal iba jeden zo štyroch ľudí, ktorí potrebovali pomoc. „Minulý rok sme takto odpovedali na 72 275 volaní o pomoc. Viac ako 200-tisíc ďalších pokusov o kontakt zostalo bez odpovede," spresnil.
Zároveň upozornil, že takmer tri štvrtiny kontaktov sú ľudia mladší ako 30 rokov a trápia sa osamote. „Mladí ľudia, o ktorých sa možno boja ich blízki. Alebo si ich naopak nevšímajú. Mladí ľudia, ktorí možno práve v tej chvíli zozbierali odvahu povedať niekomu, čo sa s nimi deje. Mladí ľudia, ktorí možno majú myšlienky, ktoré ich desia. A potrebujú pomoc, aby s nimi nezostali osamote. Je to veľmi frustrujúce. Lebo my vieme, že sa nám ozývajú. A vieme, že nestíhame," povedal Madro. Dnes tak IPčko nebojuje o väčšie kapacity, ale o to, aby nemuseli byť menšie.
Madro si súčasne uvedomuje, že nie je fér, aby dostupnosť krízovej psychologickej pomoci závisela od ochoty obyčajných Slovákov finančne ju podporiť. Jednoznačne by podľa neho mala byť súčasťou systému, čo sa však dnes nedeje. Riaditeľ IPčka však nechce čakať, kým sa to zmení a medzitým nechať zvoniť telefóny. Prosí preto ľudí, aby sa stali darcami IPčka. Jednorazový dar im pomôže v jednom momente a pravidelný im pomôže aj plánovať.
Ako vysvetlil, psychológovia z IPčka sú špeciálne školení. Stojí pritom veľa času, vedomostí aj financií, aby mali kvalitných odborníkov. „Keď už niekoho zamestnáme a vyškolíme, veľmi nám záleží na tom, aby s nami aj zostal. Potrebujeme vedieť, že ich dokážeme zaplatiť aj v marci, aj v júni, aj v decembri. A práve s touto istotou nám pomáhajú ľudia, ktorí nás podporujú každý mesiac. Hoci aj malou sumou,“ uzavrel riaditeľ IPčka.
Zdroj: SITA.sk - IPčko zápasí s nedostatkom peňazí, štátne príspevky meškajú aj niekoľko mesiacov © SITA Všetky práva vyhradené.
Krízová linka IPčko sa potýka s finančnými problémami. Každý mesiac riešia, odkiaľ vezmú na výplaty a podpora od štátu mešká aj niekoľko mesiacov. Informoval o tom riaditeľ IPčka Marek Madro. „Po Staškove sa ma veľa ľudí pýtalo, ako sa máme. Úprimná odpoveď je, že unavene," napísal Madro na sociálnej sieti s tým, že IPčko je aj naďalej v kontakte s ľuďmi, ktorých tragédia v Staškove zasiahla.
Štátna podpora mešká
Únava, o ktorej však hovorí, nie je zo Staškova, ale z toho, čo sa v IPčku deje za posledné mesiace. „Keď sa ma ľudia pýtajú, čo je na vedení IPčka najťažšie, asi čakajú, že poviem zvládanie kríz s ľuďmi, ktorých ranili. Staškov, Spišská Stará Ves, rozhovory s ľuďmi, ktorí už nevládzu... Pravda je trochu iná. Veľmi ťažké chvíle prichádzajú aj v celkom obyčajný utorok, keď sedíme nad excelovskou tabuľkou a počítame, či budeme mať na výplaty," priznal Madro.
Riaditeľ IPčka vyjadril vďačnosť, že významnú časť práce IPčka financuje štát, bez ktorého by v dnešnej podobe nemohlo existovať. Tieto peniaze však podľa Madra neprichádzajú vždy vtedy, keď ich potrebujú. Niekedy chodia s niekoľkomesačným oneskorením a často aj spätne.
„Medzitým musíme zaplatiť psychológov a psychologičky, udržať krízovú linku, centrá krízovej intervencie po celom Slovensku, a aj kluby pre mladých ľudí v prevádzke a fungovať ďalej. Takže každý mesiac riešime, odkiaľ vezmeme peniaze na výplaty," priblížil riaditeľ s tým, že keď sa uprostred takejto situácie udeje tragédia, ako sa to stalo v Staškove, tak vtedy nie je priestor premýšľať o rozpočte. Všetko ide bokom a ide sa do terénu.
Preťažená linka
IPčko prevádzkuje aj krízovú linku, ktorá je podľa slov Madra neustále preťažená. Zároveň ľudia z IPčka naďalej pracujú v teréne, navštevujú školy, vzdelávajú rodičov a odborníkov a vyvíjajú ďalšie mnohé aktivity. A aj v mesiacoch, keď IPčko žije v neistote musia ostávať trpezliví. „Krízová intervencia v Staškove sa nezačala v deň útoku. Začala sa roky predtým. Ľuďmi, ktorých sme vyškolili, skúsenosťami, ktoré sme nazbierali, a tímom, ktorý s nami zostal aj v mesiacoch, keď výplaty meškali,“ dodal Madro.
Riaditeľa IPčka najviac trápi to, že nedokážu pomôcť všetkým. Priblížil, že minulý rok sa na ich linku a chat dovolal či dopísal iba jeden zo štyroch ľudí, ktorí potrebovali pomoc. „Minulý rok sme takto odpovedali na 72 275 volaní o pomoc. Viac ako 200-tisíc ďalších pokusov o kontakt zostalo bez odpovede," spresnil.
Zároveň upozornil, že takmer tri štvrtiny kontaktov sú ľudia mladší ako 30 rokov a trápia sa osamote. „Mladí ľudia, o ktorých sa možno boja ich blízki. Alebo si ich naopak nevšímajú. Mladí ľudia, ktorí možno práve v tej chvíli zozbierali odvahu povedať niekomu, čo sa s nimi deje. Mladí ľudia, ktorí možno majú myšlienky, ktoré ich desia. A potrebujú pomoc, aby s nimi nezostali osamote. Je to veľmi frustrujúce. Lebo my vieme, že sa nám ozývajú. A vieme, že nestíhame," povedal Madro. Dnes tak IPčko nebojuje o väčšie kapacity, ale o to, aby nemuseli byť menšie.
Pomoc od verejnosti
Madro si súčasne uvedomuje, že nie je fér, aby dostupnosť krízovej psychologickej pomoci závisela od ochoty obyčajných Slovákov finančne ju podporiť. Jednoznačne by podľa neho mala byť súčasťou systému, čo sa však dnes nedeje. Riaditeľ IPčka však nechce čakať, kým sa to zmení a medzitým nechať zvoniť telefóny. Prosí preto ľudí, aby sa stali darcami IPčka. Jednorazový dar im pomôže v jednom momente a pravidelný im pomôže aj plánovať.
Ako vysvetlil, psychológovia z IPčka sú špeciálne školení. Stojí pritom veľa času, vedomostí aj financií, aby mali kvalitných odborníkov. „Keď už niekoho zamestnáme a vyškolíme, veľmi nám záleží na tom, aby s nami aj zostal. Potrebujeme vedieť, že ich dokážeme zaplatiť aj v marci, aj v júni, aj v decembri. A práve s touto istotou nám pomáhajú ľudia, ktorí nás podporujú každý mesiac. Hoci aj malou sumou,“ uzavrel riaditeľ IPčka.
Zdroj: SITA.sk - IPčko zápasí s nedostatkom peňazí, štátne príspevky meškajú aj niekoľko mesiacov © SITA Všetky práva vyhradené.
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