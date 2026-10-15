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 24hod.sk    Šport

15. októbra 2026

Nitre chýbal krôčik na postup do osemfinále. Liberec vyhral v Davose a predstihol ju



Slovenský majster sa takmer prebojoval do vyraďovacej časti Ligy majstrov. Hokejisti HK Nitra nakoniec tesne nepostúpili do osemfinále Ligy majstrov (CHL). Nestačilo im ani dominantné ...



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fcbnr 676x676 15.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský majster sa takmer prebojoval do vyraďovacej časti Ligy majstrov.


Hokejisti HK Nitra nakoniec tesne nepostúpili do osemfinále Ligy majstrov (CHL).

Nestačilo im ani dominantné víťazstvo nad švédskym vicemajstrom Rögle BK (5:1), po ktorom sa usadili na poslednom postupovom - šestnástom mieste.

Liberec pred Nitru


V hre boli ešte dva tímy, ktoré hrali svoje posledné zápasy o deň neskôr a jeden z nich sa napokon dostal pred slovenského šampióna.

Český Liberec vyhral vo švajčiarskom Davose 2:0 a posunul sa na 14. miesto. Na poslednú postupovú priečku (16.) klesol práve Davos, ktorý získal rovnaký počet bodov ako Nitra (8), ale mal o šesť gólov lepšie skóre.

Naša cesta sa končí


Davos v úvode vyraďovacej časti narazí na víťaza základnej časti Plzeň. Hrať sa bude na dva zápasy (doma-vonku) a ďalej postúpi tím s väčším počtom bodov, resp.lepším skóre.

"Naša cesta v Lige majstrov sa tento rok končí. V konečnej tabuľke CHL sme obsadili 17. miesto a od postupu do play-off nás delil len krôčik. Odnášame si však množstvo cenných skúseností, nezabudnuteľných momentov a zápasy proti európskej hokejovej špičke.

Výnimoční fanúšikovia


Najväčšie ĎAKUJEM patrí našim fanúšikom. Vaša podpora doma aj na štadiónoch súperov bola pre nás obrovskou motiváciou. Opäť ste ukázali, že Nitra má výnimočných fanúšikov. Sme hrdí, že sme mohli reprezentovať naše mesto a slovenský hokej na európskej scéne," rozlúčilo sa vedenie HK Nitra s CHL na svojom fejsbukovom profile.

Iba päť silných


Je pozoruhodné, že v šestnástke najlepších tímov CHL sa ocitli kluby iba z piatich hokejovo aj marketingovo najsilnejších krajín: Švédsko má v osemfinále štyroch zástupcov, Česko, Fínsko, Nemecko a Švajčiarsko po troch.

Dvojice v osemfinále CHL: Plzeň - Davos, KooKoo - Eisbären Berlín, Fribourg - Servette, Liberec - Kolín nad Rýnom, Rögle - Skelleftea, Tappara - Mannheim. SaiPa - Pardubice a Växjö - Frökunda.



Zdroj: SITA.sk - Nitre chýbal krôčik na postup do osemfinále. Liberec vyhral v Davose a predstihol ju © SITA Všetky práva vyhradené.

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