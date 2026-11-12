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Pápež Lev XIV. vymenoval nového žilinského biskupa, stal sa ním Peter Beňo

Informáciu zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice, oznámená bola aj v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Pápež Lev XIV. vymenoval nového ...

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12.11.2026 (SITA.sk) - Informáciu zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice, oznámená bola aj v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Pápež Lev XIV. vymenoval nového žilinského biskupa, stal sa ním Mons. Peter Beňo. Informovala o tom Slovenská konferencia biskupov (KBS).

Svätý Otec prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Žilinskej diecézy od Mons. Tomáša Galisa a vymenoval Beňa, ktorý dosiaľ pôsobil ako titulárny biskup Amudarský a pomocný biskup Nitrianskej diecézy. Informáciu zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice, oznámená bola aj v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Nový žilinský biskup Beňo


„Mons. Tomáš Galis bol menovaný za apoštolského administrátora, ktorý bude vykonávať bežné úkony až do kánonického prevzatia Žilinskej diecézy novým biskupom,” uvádza KBS.

Nový žilinský biskup Beňo sa narodil 2. septembra 1972 v Bánovciach nad Bebravou, za kňaza bol vysvätený v roku 1996 v Terchovej. Pôsobil ako farský vikár v Púchove, neskôr ako farský administrátor v Nesluši.

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Pomocný biskup Nitrianskej diecézy


V rokoch 2002 až 2008 zastával funkciu prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, v neskorších rokoch bol farárom v Soblahove i v Skalke nad Váhom. V rokoch 2016 až 2021 bol rektorom Diecéznej svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika, pričom od roku 2018 do 2021 zastával aj pozíciu dekana Trenčianskeho dekanátu.

„Dňa 29. januára 2021 bol vymenovaný za titulárneho biskupa Amudarského a pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Biskupskú vysviacku prijal 24. apríla 2021 v Skalke nad Váhom. V Konferencii biskupov Slovenska zastáva funkciu predsedu Ekonomickej rady KBS,” uvádza KBS.



Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. vymenoval nového žilinského biskupa, stal sa ním Peter Beňo © SITA Všetky práva vyhradené.

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