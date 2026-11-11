Britská polícia zadržala amerického vojaka podozrivého zo špionáže v prospech Ruska
Polícia zadržala 41-ročného príslušníka americkej armády, ktorý mal prístup k citlivým informáciám. Vyšetrovanie pokračuje. Britská ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Polícia zadržala 41-ročného príslušníka americkej armády, ktorý mal prístup k citlivým informáciám. Vyšetrovanie pokračuje.
Vojaka zadržali pre podozrenie z porušenia zákona o národnej bezpečnosti, konkrétne z neoprávneného získavania alebo poskytovania chránených informácií a pomoci zahraničnej spravodajskej službe. Vyšetrovatelia prehľadávajú dve nehnuteľnosti v grófstve Gloucestershire.
„Obvinenia sú závažné a naše vyšetrovanie naďalej intenzívne pokračuje,“ vyhlásila vysokopostavená predstaviteľka londýnskej polície Vicki Evansová.
Zadržaný vojak, ktorého totožnosť nezverejnili, zostáva vo väzbe v Londýne. Podľa britských médií pôsobil na základni Imjin Barracks, kde sídli veliteľstvo Spojeneckého zboru rýchlej reakcie NATO.
„Toto zatknutie sa týka podozrení zo špionáže, čo je pre Spojené štáty a našich spojencov mimoriadne znepokojujúce,“ uviedol riaditeľ FBI Kash Patel.
Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Londýnom a Moskvou. Británia už vyšetrovala viaceré podozrenia z ruskej špionáže a sabotáží. Polícia zdôraznila, že aktuálne vyšetrovanie nesúvisí s inými prebiehajúcimi protiteroristickými prípadmi.
Zdroj: SITA.sk - Britská polícia zadržala amerického vojaka podozrivého zo špionáže v prospech Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Britská polícia zadržala v utorok 41-ročného príslušníka americkej armády podozrivého zo špionáže v prospech Ruska.
Zatknutie pri meste Gloucester na západe Anglicka je výsledkom spoločného vyšetrovania britských a amerických bezpečnostných zložiek vrátane Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Závažné obvinenia
Vojaka zadržali pre podozrenie z porušenia zákona o národnej bezpečnosti, konkrétne z neoprávneného získavania alebo poskytovania chránených informácií a pomoci zahraničnej spravodajskej službe. Vyšetrovatelia prehľadávajú dve nehnuteľnosti v grófstve Gloucestershire.
„Obvinenia sú závažné a naše vyšetrovanie naďalej intenzívne pokračuje,“ vyhlásila vysokopostavená predstaviteľka londýnskej polície Vicki Evansová.
FBI je znepokojená
Zadržaný vojak, ktorého totožnosť nezverejnili, zostáva vo väzbe v Londýne. Podľa britských médií pôsobil na základni Imjin Barracks, kde sídli veliteľstvo Spojeneckého zboru rýchlej reakcie NATO.
„Toto zatknutie sa týka podozrení zo špionáže, čo je pre Spojené štáty a našich spojencov mimoriadne znepokojujúce,“ uviedol riaditeľ FBI Kash Patel.
Zvýšené napätie
Prípad prichádza v období zvýšeného napätia medzi Londýnom a Moskvou. Británia už vyšetrovala viaceré podozrenia z ruskej špionáže a sabotáží. Polícia zdôraznila, že aktuálne vyšetrovanie nesúvisí s inými prebiehajúcimi protiteroristickými prípadmi.
Zdroj: SITA.sk - Britská polícia zadržala amerického vojaka podozrivého zo špionáže v prospech Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
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