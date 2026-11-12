Návrat Buitenhuisa, štyri asistencie Valacha aj kuriózny gól na Slovane. Extraliga priniesla dve dramatické víťazstvá
Banská Bystrica zdolala Košice 6:3, hoci hostia dokázali zmazať dvojgólové manko a vyrovnať na 3:3. Slovan Bratislava si zasa poradil s Trenčínom 5:3, keď po strate trojgólového náskoku rozhodol Petriska iba ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Banská Bystrica zdolala Košice 6:3, hoci hostia dokázali zmazať dvojgólové manko a vyrovnať na 3:3. Slovan Bratislava si zasa poradil s Trenčínom 5:3, keď po strate trojgólového náskoku rozhodol Petriska iba jedenásť sekúnd po vyrovnaní Dukly.
Návrat brankára Evana Buitenhuisa po zranení, štyri asistencie Mareka Valacha či kuriózny víťazný gól Jána Petrisku. Stredajšie 17. kolo slovenskej hokejovej Tipsport ligy 2026/2027 prinieslo viacero výrazných momentov. Banská Bystrica zdolala Košice 6:3, hoci hostia dokázali zmazať dvojgólové manko a vyrovnať na 3:3. Slovan Bratislava si zasa poradil s Trenčínom 5:3, keď po strate trojgólového náskoku rozhodol Petriska iba jedenásť sekúnd po vyrovnaní Dukly.
Banskobystričania nastúpili proti Košiciam s uzdraveným brankárom Evanom Buitenhuisom, ktorý sa vrátil do súťažného zápasu po 37 dňoch. Naposledy chytal 4. októbra. Domáci začali dosť netradične. Počas jediného oslabenia skórovali dvakrát, keď sa v priebehu ôsmej a deviatej minúty presadili Tomáš Zigo a Tomáš Matoušek. Košický brankár Dominik Riečický následne prenechal miesto Filipovi Jurčákovi.
Košice to však za nepriaznivého stavu nezabalili. V druhej tretine vyrovnali na 3:3 zásluhou Jellúša a Mareka Hudeca. Rozhodujúci zlom prišiel po päťminútovom treste a vylúčení Nikitu Panasenka do konca zápasu. Christián Michalčin v hre štyroch proti štyrom vrátil Bystrici vedenie a Dávid Šoltés následne zvýšil na 5:3.
Výraznou postavou domácich bol Marek Valach, ktorý si pripísal štyri asistencie. V závere ešte uzavrel skóre Yoan Loshing.
Podobne dramatický priebeh mal zápas Slovana Bratislava s Trenčínom. Domáci viedli po góloch Rydera Korczaka, Vojtecha Zeleňáka a Liama Pecarara už 3:0. Dukla sa však postupne vrátila do zápasu. Miloš Bubela znížil ešte v druhej tretine, Andrej Kudrna pridal kontaktný gól v oslabení a Martin Kalis v 48. minúte vyrovnal na 3:3.
Radosť hostí trvala iba jedenásť sekúnd. Ján Petriska prekvapil brankára Denisa Hrenáka strelou spoza bránkovej čiary a vrátil Slovanu vedenie. Ryan Dmowski následne spečatil výsledok na 5:3.
Slovan tak ukončil sériu troch domácich prehier. Tréner Trenčína Todd Woodcroft napriek porážke ocenil reakciu svojho mužstva, ktoré sa dokázalo vrátiť z trojgólového manka. „Hrali sme slušne a som naozaj hrdý na to, ako sme sa dostali zostavu 0:3. Je to pre nás dobrý základ, na ktorom môžeme stavať,“ povedal kouč Dukly podľa klubového webu.
Zdroj: SITA.sk - Návrat Buitenhuisa, štyri asistencie Valacha aj kuriózny gól na Slovane. Extraliga priniesla dve dramatické víťazstvá © SITA Všetky práva vyhradené.
Návrat brankára Evana Buitenhuisa po zranení, štyri asistencie Mareka Valacha či kuriózny víťazný gól Jána Petrisku. Stredajšie 17. kolo slovenskej hokejovej Tipsport ligy 2026/2027 prinieslo viacero výrazných momentov. Banská Bystrica zdolala Košice 6:3, hoci hostia dokázali zmazať dvojgólové manko a vyrovnať na 3:3. Slovan Bratislava si zasa poradil s Trenčínom 5:3, keď po strate trojgólového náskoku rozhodol Petriska iba jedenásť sekúnd po vyrovnaní Dukly.
Uzdravený brankár
Banskobystričania nastúpili proti Košiciam s uzdraveným brankárom Evanom Buitenhuisom, ktorý sa vrátil do súťažného zápasu po 37 dňoch. Naposledy chytal 4. októbra. Domáci začali dosť netradične. Počas jediného oslabenia skórovali dvakrát, keď sa v priebehu ôsmej a deviatej minúty presadili Tomáš Zigo a Tomáš Matoušek. Košický brankár Dominik Riečický následne prenechal miesto Filipovi Jurčákovi.
Košice to však za nepriaznivého stavu nezabalili. V druhej tretine vyrovnali na 3:3 zásluhou Jellúša a Mareka Hudeca. Rozhodujúci zlom prišiel po päťminútovom treste a vylúčení Nikitu Panasenka do konca zápasu. Christián Michalčin v hre štyroch proti štyrom vrátil Bystrici vedenie a Dávid Šoltés následne zvýšil na 5:3.
Výraznou postavou domácich bol Marek Valach, ktorý si pripísal štyri asistencie. V závere ešte uzavrel skóre Yoan Loshing.
Dramatický priebeh
Podobne dramatický priebeh mal zápas Slovana Bratislava s Trenčínom. Domáci viedli po góloch Rydera Korczaka, Vojtecha Zeleňáka a Liama Pecarara už 3:0. Dukla sa však postupne vrátila do zápasu. Miloš Bubela znížil ešte v druhej tretine, Andrej Kudrna pridal kontaktný gól v oslabení a Martin Kalis v 48. minúte vyrovnal na 3:3.
Radosť hostí trvala iba jedenásť sekúnd. Ján Petriska prekvapil brankára Denisa Hrenáka strelou spoza bránkovej čiary a vrátil Slovanu vedenie. Ryan Dmowski následne spečatil výsledok na 5:3.
Slovan tak ukončil sériu troch domácich prehier. Tréner Trenčína Todd Woodcroft napriek porážke ocenil reakciu svojho mužstva, ktoré sa dokázalo vrátiť z trojgólového manka. „Hrali sme slušne a som naozaj hrdý na to, ako sme sa dostali zostavu 0:3. Je to pre nás dobrý základ, na ktorom môžeme stavať,“ povedal kouč Dukly podľa klubového webu.
Zdroj: SITA.sk - Návrat Buitenhuisa, štyri asistencie Valacha aj kuriózny gól na Slovane. Extraliga priniesla dve dramatické víťazstvá © SITA Všetky práva vyhradené.
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