Portugalsko očakáva ničivú búrku, zatvára školy a ruší aj svetovú technologickú konferenciu – VIDEO
Búrka Charles má priniesť vietor s nárazmi až 140 kilometrov za hodinu. Najvyšší stupeň výstrahy platí v ôsmich okresoch vrátane Lisabonu. Portugalsko sa pripravuje na príchod silnej búrky ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Búrka Charles má priniesť vietor s nárazmi až 140 kilometrov za hodinu. Najvyšší stupeň výstrahy platí v ôsmich okresoch vrátane Lisabonu.
Portugalsko sa pripravuje na príchod silnej búrky Charles, ktorá má v stredu zasiahnuť pevninskú časť krajiny a priniesť mimoriadne silný vietor aj intenzívne dažde. Úrady preto rozhodli o zatvorení škôl a pozastavení činnosti služieb, ktoré nie sú nevyhnutné. Organizátori zároveň zrušili stredajší program prestížnej technologickej konferencie Web Summit v Lisabone.
Najvyšší, červený stupeň výstrahy pred extrémnym počasím vyhlásili v ôsmich portugalských okresoch vrátane hlavného mesta. Búrka má doraziť na pevninu v stredu ráno po tom, ako v utorok neskoro večer prešla okolo ostrova Madeira. Meteorológovia očakávajú nárazy vetra s rýchlosťou až 140 kilometrov za hodinu, čo zodpovedá štvrtej najvyššej kategórii na päťstupňovej stupnici sily hurikánového vetra.
„Všetci, ktorí môžu, by mali zostať doma,“ vyzval obyvateľov minister vnútra Luís Neves na utorkovej tlačovej konferencii. Pred podceňovaním situácie varoval aj premiér Luís Montenegro. „Nepodceňujte nebezpečenstvo a riziká spojené s týmito extrémnymi poveternostnými javmi,“ zdôraznil.
Bezpečnostné opatrenia zasiahli aj jednu z najvýznamnejších svetových technologických konferencií Web Summit, ktorá sa každoročne koná v Lisabone. Organizátori oznámili zrušenie druhého dňa trojdňového podujatia. Silný vietor a očakávané lejaky totiž predstavujú riziko pre účastníkov aj dopravu v meste.
Okrem víchrice sa portugalské úrady obávajú rozsiahlych záplav, najmä v mestských oblastiach. Krajina má ešte v čerstvej pamäti sériu šiestich búrok, ktoré ju zasiahli od 22. januára do 16. februára tohto roka. Podľa oficiálnych údajov si vtedy vyžiadali najmenej sedem obetí, zatiaľ čo niektoré portugalské médiá uvádzali takmer 20 priamych a nepriamych úmrtí.
Pyrenejský polostrov patrí medzi európske regióny výrazne vystavené extrémnym prejavom počasia vrátane horúčav a prívalových dažďov. Ich intenzitu podľa vedcov zvyšuje aj klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou.
Zdroj: SITA.sk - Portugalsko očakáva ničivú búrku, zatvára školy a ruší aj svetovú technologickú konferenciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalsko sa pripravuje na príchod silnej búrky Charles, ktorá má v stredu zasiahnuť pevninskú časť krajiny a priniesť mimoriadne silný vietor aj intenzívne dažde. Úrady preto rozhodli o zatvorení škôl a pozastavení činnosti služieb, ktoré nie sú nevyhnutné. Organizátori zároveň zrušili stredajší program prestížnej technologickej konferencie Web Summit v Lisabone.
Najvyšší stupeň výstrahy v ôsmych okresoch
Najvyšší, červený stupeň výstrahy pred extrémnym počasím vyhlásili v ôsmich portugalských okresoch vrátane hlavného mesta. Búrka má doraziť na pevninu v stredu ráno po tom, ako v utorok neskoro večer prešla okolo ostrova Madeira. Meteorológovia očakávajú nárazy vetra s rýchlosťou až 140 kilometrov za hodinu, čo zodpovedá štvrtej najvyššej kategórii na päťstupňovej stupnici sily hurikánového vetra.
„Všetci, ktorí môžu, by mali zostať doma,“ vyzval obyvateľov minister vnútra Luís Neves na utorkovej tlačovej konferencii. Pred podceňovaním situácie varoval aj premiér Luís Montenegro. „Nepodceňujte nebezpečenstvo a riziká spojené s týmito extrémnymi poveternostnými javmi,“ zdôraznil.
Úrady sa obávajú aj rozsiahlych záplav
Bezpečnostné opatrenia zasiahli aj jednu z najvýznamnejších svetových technologických konferencií Web Summit, ktorá sa každoročne koná v Lisabone. Organizátori oznámili zrušenie druhého dňa trojdňového podujatia. Silný vietor a očakávané lejaky totiž predstavujú riziko pre účastníkov aj dopravu v meste.
Okrem víchrice sa portugalské úrady obávajú rozsiahlych záplav, najmä v mestských oblastiach. Krajina má ešte v čerstvej pamäti sériu šiestich búrok, ktoré ju zasiahli od 22. januára do 16. februára tohto roka. Podľa oficiálnych údajov si vtedy vyžiadali najmenej sedem obetí, zatiaľ čo niektoré portugalské médiá uvádzali takmer 20 priamych a nepriamych úmrtí.
After 5 huge storms in the previous Autumn/Winter season that caused so much damage, Portugal 🇵🇹 is now going to be hit by another huge storm.🌧🥺😫😥😢😭 This time "storm Charles". There's already some streets and homes flooded! 🥺😥😢 https://t.co/3H4wifIRuS
— Sheila Martins 🤙#SaveMagnumPI (@SheilaMart3245) November 10, 2026
Pyrenejský polostrov patrí medzi európske regióny výrazne vystavené extrémnym prejavom počasia vrátane horúčav a prívalových dažďov. Ich intenzitu podľa vedcov zvyšuje aj klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou.
Zdroj: SITA.sk - Portugalsko očakáva ničivú búrku, zatvára školy a ruší aj svetovú technologickú konferenciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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