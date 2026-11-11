Ukrajinské drony zasiahli jeden z najdôležitejších ruských ropných prístavov, v Usť-Luge vypukol požiar
Ruská protivzdušná obrana hlási zostrelenie 146 dronov v Leningradskej oblasti. Útok narušil aj leteckú dopravu pri Petrohrade. Rozsiahly dronový útok zasiahol v noci na stredu ruský prístav Usť-Luga ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Ruská protivzdušná obrana hlási zostrelenie 146 dronov v Leningradskej oblasti. Útok narušil aj leteckú dopravu pri Petrohrade.
Rozsiahly dronový útok zasiahol v noci na stredu ruský prístav Usť-Luga pri Baltskom mori, ktorý patrí medzi kľúčové centrá vývozu ruskej ropy. V prístavnom areáli vypukol požiar, oznámil gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko.
K útoku došlo v čase, keď zástupcovia Ruska a Ukrajiny rokujú v Spojených arabských emirátoch za sprostredkovania Spojených štátov o možnostiach ukončenia vojny.
„Útok bezpilotného lietadla zasiahol oblasť prístavu Usť-Luga a spôsobil požiar,“ uviedol Drozdenko na platforme Telegram. Na mieste podľa neho zasahovali hasičské jednotky. Rozsah škôd ani prípadné obete bezprostredne neoznámil. Prístav Usť-Luga je jedným z najvýznamnejších ruských exportných uzlov na západe krajiny a v minulosti už opakovane čelil ukrajinským útokom.
Ruská protivzdušná obrana podľa gubernátora počas pokračujúcich nočných bojových operácií zostrelila v Leningradskej oblasti 146 dronov. Útoky ovplyvnili aj civilnú leteckú dopravu. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS bolo na letisku Pulkovo neďaleko Petrohradu zrušených alebo oneskorených približne 18 letov.
Ukrajina v uplynulých 18 mesiacoch zintenzívnila útoky bezpilotnými lietadlami na ruskú energetickú infraštruktúru vrátane rafinérií a ropných terminálov. Kyjev sa tým snaží obmedziť príjmy Kremľa z vývozu energetických surovín a oslabiť jeho schopnosť financovať vojnu. Rusko zároveň pokračuje v rozsiahlych vzdušných útokoch na ukrajinskú energetickú sieť, ktoré podľa Kyjeva pripravujú obyvateľov o elektrinu v období klesajúcich teplôt pred zimou.
Najnovší útok na Usť-Lugu prišiel počas dvojdňových rokovaní ukrajinskej, ruskej a americkej delegácie v Abú Zabí. Napriek diplomatickým snahám boje pokračujú a energetická infraštruktúra zostáva jedným z hlavných cieľov vzájomných útokov.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli jeden z najdôležitejších ruských ropných prístavov, v Usť-Luge vypukol požiar © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahly dronový útok zasiahol v noci na stredu ruský prístav Usť-Luga pri Baltskom mori, ktorý patrí medzi kľúčové centrá vývozu ruskej ropy. V prístavnom areáli vypukol požiar, oznámil gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko.
K útoku došlo v čase, keď zástupcovia Ruska a Ukrajiny rokujú v Spojených arabských emirátoch za sprostredkovania Spojených štátov o možnostiach ukončenia vojny.
Útoky ovplyvnili aj civilnú leteckú dopravu
„Útok bezpilotného lietadla zasiahol oblasť prístavu Usť-Luga a spôsobil požiar,“ uviedol Drozdenko na platforme Telegram. Na mieste podľa neho zasahovali hasičské jednotky. Rozsah škôd ani prípadné obete bezprostredne neoznámil. Prístav Usť-Luga je jedným z najvýznamnejších ruských exportných uzlov na západe krajiny a v minulosti už opakovane čelil ukrajinským útokom.
Ruská protivzdušná obrana podľa gubernátora počas pokračujúcich nočných bojových operácií zostrelila v Leningradskej oblasti 146 dronov. Útoky ovplyvnili aj civilnú leteckú dopravu. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS bolo na letisku Pulkovo neďaleko Petrohradu zrušených alebo oneskorených približne 18 letov.
Intenzívnejšie útoky
Ukrajina v uplynulých 18 mesiacoch zintenzívnila útoky bezpilotnými lietadlami na ruskú energetickú infraštruktúru vrátane rafinérií a ropných terminálov. Kyjev sa tým snaží obmedziť príjmy Kremľa z vývozu energetických surovín a oslabiť jeho schopnosť financovať vojnu. Rusko zároveň pokračuje v rozsiahlych vzdušných útokoch na ukrajinskú energetickú sieť, ktoré podľa Kyjeva pripravujú obyvateľov o elektrinu v období klesajúcich teplôt pred zimou.
Najnovší útok na Usť-Lugu prišiel počas dvojdňových rokovaní ukrajinskej, ruskej a americkej delegácie v Abú Zabí. Napriek diplomatickým snahám boje pokračujú a energetická infraštruktúra zostáva jedným z hlavných cieľov vzájomných útokov.
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Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli jeden z najdôležitejších ruských ropných prístavov, v Usť-Luge vypukol požiar © SITA Všetky práva vyhradené.
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