Americkí republikáni zablokovali pokus zosadiť šéfa Pentagónu, opozícia sa však nevzdáva
Minister obrany čelí obvineniam z nezákonného vedenia vojny proti Iránu aj z prekročenia právomocí. Demokrati môžu prípad znovu otvoriť.
11.11.2026 (SITA.sk) - Minister obrany čelí obvineniam z nezákonného vedenia vojny proti Iránu aj z prekročenia právomocí. Demokrati môžu prípad znovu otvoriť.
Snemovňa pomerom hlasov 211 ku 204 rozhodla o postúpení návrhu ústavnej žaloby právnemu výboru, čím prakticky zmarila plánované stredajšie hlasovanie o obvineniach voči šéfovi Pentagónu.
Návrh predložil republikánsky kongresman Thomas Massie, dlhoročný Trumpov kritik, ktorý ako jediný republikán odmietol procedurálny manéver vlastnej strany. Na hlasovaní sa nezúčastnilo jedenásť demokratov.
Massie v ôsmich bodoch obvinil Hegsetha z nezákonného vedenia vojny proti Iránu bez súhlasu Kongresu a zo zneužívania právomocí.
Ďalšie obvinenia sa týkajú vojenských operácií proti jemenským Húsíom a útokov na plavidlá údajných pašerákov drog v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré označil za mimosúdne zabíjanie.
Minister mal podľa Massieho tiež nezákonne postupovať proti demokratickému senátorovi Markovi Kellymu za jeho výzvu vojakom, aby odmietali nezákonné rozkazy.
Hegseth obvinenia odmietol ako politicky motivovaný útok. „Je to fraška, je to divadlo a všetci to vedia,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v Pentagóne. Zároveň obhajoval americké vojenské operácie v Iráne, Jemene či Venezuele.
„Stojím si za každou z týchto operácií. Som hrdý, že som ich mohol uskutočniť, a zajtra by som to urobil znova,“ zdôraznil.
Trump výsledok hlasovania privítal a označil ho za „očistenie veľkého amerického vlastenca“. Pentagón hovorí o úplnom víťazstve.
Republikáni si udržia tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov do januára, keď kontrolu nad oboma komorami Kongresu prevezmú demokrati. Tí môžu ústavnú žalobu opätovne predložiť.
Vojna proti Iránu, ktorá trvá už ôsmy mesiac, spolu s prudkým rastom cien palív výrazne prispela k novembrovej volebnej porážke republikánov.
Zdroj: SITA.sk - Americkí republikáni zablokovali pokus zosadiť šéfa Pentagónu, opozícia sa však nevzdáva © SITA Všetky práva vyhradené.
Republikáni v americkej Snemovni reprezentantov v utorok zablokovali pokus o podanie ústavnej žaloby na ministra obrany Peta Hegsetha pre vojnu proti Iránu a ďalšie kontroverzné vojenské operácie.
Prezident Donald Trump tak zaznamenal politické víťazstvo len niekoľko dní po drvivej porážke svojej strany v kongresových voľbách.
Úradoval Trumpov kritik
Snemovňa pomerom hlasov 211 ku 204 rozhodla o postúpení návrhu ústavnej žaloby právnemu výboru, čím prakticky zmarila plánované stredajšie hlasovanie o obvineniach voči šéfovi Pentagónu.
Návrh predložil republikánsky kongresman Thomas Massie, dlhoročný Trumpov kritik, ktorý ako jediný republikán odmietol procedurálny manéver vlastnej strany. Na hlasovaní sa nezúčastnilo jedenásť demokratov.
Massie v ôsmich bodoch obvinil Hegsetha z nezákonného vedenia vojny proti Iránu bez súhlasu Kongresu a zo zneužívania právomocí.
Húsíovia aj pašeráci
Ďalšie obvinenia sa týkajú vojenských operácií proti jemenským Húsíom a útokov na plavidlá údajných pašerákov drog v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré označil za mimosúdne zabíjanie.
Minister mal podľa Massieho tiež nezákonne postupovať proti demokratickému senátorovi Markovi Kellymu za jeho výzvu vojakom, aby odmietali nezákonné rozkazy.
Fraška a divadlo
Hegseth obvinenia odmietol ako politicky motivovaný útok. „Je to fraška, je to divadlo a všetci to vedia,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v Pentagóne. Zároveň obhajoval americké vojenské operácie v Iráne, Jemene či Venezuele.
„Stojím si za každou z týchto operácií. Som hrdý, že som ich mohol uskutočniť, a zajtra by som to urobil znova,“ zdôraznil.
Veľký americký vlastenec
Trump výsledok hlasovania privítal a označil ho za „očistenie veľkého amerického vlastenca“. Pentagón hovorí o úplnom víťazstve.
Republikáni si udržia tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov do januára, keď kontrolu nad oboma komorami Kongresu prevezmú demokrati. Tí môžu ústavnú žalobu opätovne predložiť.
Vojna proti Iránu, ktorá trvá už ôsmy mesiac, spolu s prudkým rastom cien palív výrazne prispela k novembrovej volebnej porážke republikánov.
Zdroj: SITA.sk - Americkí republikáni zablokovali pokus zosadiť šéfa Pentagónu, opozícia sa však nevzdáva © SITA Všetky práva vyhradené.
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