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Americkí republikáni zablokovali pokus zosadiť šéfa Pentagónu, opozícia sa však nevzdáva

Minister obrany čelí obvineniam z nezákonného vedenia vojny proti Iránu aj z prekročenia právomocí. Demokrati môžu prípad znovu otvoriť.

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11.11.2026 (SITA.sk) - Minister obrany čelí obvineniam z nezákonného vedenia vojny proti Iránu aj z prekročenia právomocí. Demokrati môžu prípad znovu otvoriť.

Republikáni v americkej Snemovni reprezentantov v utorok zablokovali pokus o podanie ústavnej žaloby na ministra obrany Peta Hegsetha pre vojnu proti Iránu a ďalšie kontroverzné vojenské operácie.


Prezident Donald Trump tak zaznamenal politické víťazstvo len niekoľko dní po drvivej porážke svojej strany v kongresových voľbách.



Úradoval Trumpov kritik


Snemovňa pomerom hlasov 211 ku 204 rozhodla o postúpení návrhu ústavnej žaloby právnemu výboru, čím prakticky zmarila plánované stredajšie hlasovanie o obvineniach voči šéfovi Pentagónu.

Návrh predložil republikánsky kongresman Thomas Massie, dlhoročný Trumpov kritik, ktorý ako jediný republikán odmietol procedurálny manéver vlastnej strany. Na hlasovaní sa nezúčastnilo jedenásť demokratov.

Massie v ôsmich bodoch obvinil Hegsetha z nezákonného vedenia vojny proti Iránu bez súhlasu Kongresu a zo zneužívania právomocí.

Húsíovia aj pašeráci


Ďalšie obvinenia sa týkajú vojenských operácií proti jemenským Húsíom a útokov na plavidlá údajných pašerákov drog v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré označil za mimosúdne zabíjanie.

Minister mal podľa Massieho tiež nezákonne postupovať proti demokratickému senátorovi Markovi Kellymu za jeho výzvu vojakom, aby odmietali nezákonné rozkazy.

Fraška a divadlo


Hegseth obvinenia odmietol ako politicky motivovaný útok. „Je to fraška, je to divadlo a všetci to vedia,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v Pentagóne. Zároveň obhajoval americké vojenské operácie v Iráne, Jemene či Venezuele.

„Stojím si za každou z týchto operácií. Som hrdý, že som ich mohol uskutočniť, a zajtra by som to urobil znova,“ zdôraznil.

Veľký americký vlastenec


Trump výsledok hlasovania privítal a označil ho za „očistenie veľkého amerického vlastenca“. Pentagón hovorí o úplnom víťazstve.

Republikáni si udržia tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov do januára, keď kontrolu nad oboma komorami Kongresu prevezmú demokrati. Tí môžu ústavnú žalobu opätovne predložiť.

Vojna proti Iránu, ktorá trvá už ôsmy mesiac, spolu s prudkým rastom cien palív výrazne prispela k novembrovej volebnej porážke republikánov.


Zdroj: SITA.sk - Americkí republikáni zablokovali pokus zosadiť šéfa Pentagónu, opozícia sa však nevzdáva © SITA Všetky práva vyhradené.

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