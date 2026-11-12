Slovensko spoznalo výnimočných pedagógov. Jubilejný 10. ročník Ceny Dionýza Ilkoviča odhalil svojich laureátov – FOTO
Ocenenie je udeľované za rozvoj talentov v oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatike. Jubilejný 10. ročník Ceny Dionýza Ilkoviča spoznal svojich ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Ocenenie je udeľované za rozvoj talentov v oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatike.
Jubilejný 10. ročník Ceny Dionýza Ilkoviča spoznal svojich laureátov. Víťazkou sa stala učiteľka chémie Judita Dömötörová zo Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave, finalistkami sú aj Eva Karlubíková z Nitry a Sylvia Martinkovičová z Bratislavy.
Špeciálnu cenu za rozvoj predmetových súťaží v oblasti fyziky, ktorej partnerom je spoločnosť SEPS, si odniesol profesor zo Žilinskej univerzity Ivo Čáp. Informujú o tom organizátori ocenenia, ktoré hodnotí dlhodobú, neraz dobrovoľnú prácu nad rámec bežného vyučovania, pričom zohľadňované sú nielen úspechy žiakov, ale aj inovatívny prístup, rozsah aktivít a dlhodobý prínos. Ocenenie je udeľované za rozvoj talentov v oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatike.
„Partnerom jubilejného ročníka je Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá chce prostredníctvom spolupráce podporiť pedagógov pripravujúcich budúcu generáciu odborníkov nevyhnutných pre modernú energetiku a technologický rozvoj Slovenska,” uviedli organizátori. Správca Nadácie Dionýza Ilkoviča Pavol Demeš poukázal na rastúci význam úlohy učiteľa v meniacom sa svete.
„Nestačí totiž len odovzdávať vedomosti, mladých ľudí treba naučiť samostatne myslieť, orientovať sa v nových situáciách a rozvíjať svoje schopnosti. O to dôležitejšie je, aby práca pedagógov získavala aj náležité spoločenské uznanie. Práve na to chceme Cenou Dionýza Ilkoviča upozorňovať,“ vraví.
Víťazka 10. ročníka ocenenia Judita Dömötörová zo Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave sa rozvíjaniu mladých chemikov venuje vyše 20 rokov, od roku 2005 sa do jej aktivít zapojilo viac než 700 detí.
„O výnimočných výsledkoch jej dlhoročného nasadenia svedčia aj úspechy študentov. V školskom roku 2025/2026 sa všetkých osem súťažiacich z jej školy umiestnilo medzi deviatimi najlepšími riešiteľmi celoštátneho kola Chemickej olympiády v kategórii EF, pričom obsadili prvé tri miesta,” priblížili organizátori ocenenia. Mladým ľuďom jej práca prináša sebadôveru a samostatnosť. „Niekedy sa cítim skôr ako tímový hráč a koučka než ako učiteľka. V tíme majú žiaci oporu, dokážu si navzájom pomáhať aj sa motivovať,“ vraví ocenená pedagogička.
Finalistka Eva Karlubíková z Gymnázia Golianova v Nitre zas založila chemický krúžok Chemily, kde študenti experimentujú a skúmajú chemické javy, a tiež sa učia vnímať chyby ako prirodzenú súčasť objavovania. Počas pandémie COVID-19 hľadala spôsoby, ako pokračovať v experimentoch s dostupnými domácimi pomôckami. „Jej študent Viliam Foldeši získal v roku 2026 striebornú medailu na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Taškente,” doplnili organizátori.
Ďalšia finalistka Sylvia Martinkovičová z bratislavského Gymnázia Grösslingová sprevádza študentstvo pri objavovaní biológie a chémie. Pripravuje ho na predmetové olympiády, taktiež organizuje vedecký krúžok a pomáha mladým objavovať možnosti štúdia a kariéry vo vede. „Založila tiež konferenciu Starší mladším, ktorá prepája študentov s vedcami a dáva mladým ľuďom priestor predstaviť vlastné záujmy a projekty. Na jej organizácii sa podieľalo viac ako 50 žiakov. Venuje sa aj podpore dievčat pri objavovaní možností uplatnenia v prírodovedných a technických odboroch,” doplnili organizátori ocenenia.
V rámci jubilejného 10. ročníka bola taktiež udelená špeciálna cena za rozvoj predmetových súťaží v oblasti fyziky. Jej partnerom je spoločnosť SEPS. Oceneným bol emeritný profesor Žilinskej univerzity Ivo Čáp. Dlhodobo sa venuje rozvoju mladých fyzikálnych talentov i príprave študentov na predmetové súťaže. „Ocenenie je poďakovaním za jeho vytrvalú odbornú a mentorskú prácu. Pripomína, akú dôležitú úlohu pri rozvoji nadania zohrávajú systematická príprava a dlhodobá podpora skúsených mentorov. Mladým ľuďom pomáhajú zvládať náročné problémy a rozvíjať záujem o fyziku, ktorý môže pokračovať ďalším štúdiom či vedeckou kariérou,” ozrejmili organizátori ocenenia.
Cena Dionýza Ilkoviča bola odovzdávaná v bratislavskej Redute. Porote ocenenia predsedal Martin Plesch z Fyzikálneho ústavu SAV. Zasadli v nej František Kundracik, profesor Radovan Šebesta i Miroslava Slaninová z Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež profesor Ľubomír Švorc zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a profesor Tomáš Opatrný z Univerzity Palackého v Olomouci.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko spoznalo výnimočných pedagógov. Jubilejný 10. ročník Ceny Dionýza Ilkoviča odhalil svojich laureátov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Jubilejný 10. ročník Ceny Dionýza Ilkoviča spoznal svojich laureátov. Víťazkou sa stala učiteľka chémie Judita Dömötörová zo Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave, finalistkami sú aj Eva Karlubíková z Nitry a Sylvia Martinkovičová z Bratislavy.
Špeciálnu cenu za rozvoj predmetových súťaží v oblasti fyziky, ktorej partnerom je spoločnosť SEPS, si odniesol profesor zo Žilinskej univerzity Ivo Čáp. Informujú o tom organizátori ocenenia, ktoré hodnotí dlhodobú, neraz dobrovoľnú prácu nad rámec bežného vyučovania, pričom zohľadňované sú nielen úspechy žiakov, ale aj inovatívny prístup, rozsah aktivít a dlhodobý prínos. Ocenenie je udeľované za rozvoj talentov v oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatike.
Víťazkou sa stala učiteľka chémie
„Partnerom jubilejného ročníka je Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá chce prostredníctvom spolupráce podporiť pedagógov pripravujúcich budúcu generáciu odborníkov nevyhnutných pre modernú energetiku a technologický rozvoj Slovenska,” uviedli organizátori. Správca Nadácie Dionýza Ilkoviča Pavol Demeš poukázal na rastúci význam úlohy učiteľa v meniacom sa svete.
„Nestačí totiž len odovzdávať vedomosti, mladých ľudí treba naučiť samostatne myslieť, orientovať sa v nových situáciách a rozvíjať svoje schopnosti. O to dôležitejšie je, aby práca pedagógov získavala aj náležité spoločenské uznanie. Práve na to chceme Cenou Dionýza Ilkoviča upozorňovať,“ vraví.
Víťazka 10. ročníka ocenenia Judita Dömötörová zo Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave sa rozvíjaniu mladých chemikov venuje vyše 20 rokov, od roku 2005 sa do jej aktivít zapojilo viac než 700 detí.
„O výnimočných výsledkoch jej dlhoročného nasadenia svedčia aj úspechy študentov. V školskom roku 2025/2026 sa všetkých osem súťažiacich z jej školy umiestnilo medzi deviatimi najlepšími riešiteľmi celoštátneho kola Chemickej olympiády v kategórii EF, pričom obsadili prvé tri miesta,” priblížili organizátori ocenenia. Mladým ľuďom jej práca prináša sebadôveru a samostatnosť. „Niekedy sa cítim skôr ako tímový hráč a koučka než ako učiteľka. V tíme majú žiaci oporu, dokážu si navzájom pomáhať aj sa motivovať,“ vraví ocenená pedagogička.
Finalistky rozvíjajú mladé talenty
Finalistka Eva Karlubíková z Gymnázia Golianova v Nitre zas založila chemický krúžok Chemily, kde študenti experimentujú a skúmajú chemické javy, a tiež sa učia vnímať chyby ako prirodzenú súčasť objavovania. Počas pandémie COVID-19 hľadala spôsoby, ako pokračovať v experimentoch s dostupnými domácimi pomôckami. „Jej študent Viliam Foldeši získal v roku 2026 striebornú medailu na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Taškente,” doplnili organizátori.
Ďalšia finalistka Sylvia Martinkovičová z bratislavského Gymnázia Grösslingová sprevádza študentstvo pri objavovaní biológie a chémie. Pripravuje ho na predmetové olympiády, taktiež organizuje vedecký krúžok a pomáha mladým objavovať možnosti štúdia a kariéry vo vede. „Založila tiež konferenciu Starší mladším, ktorá prepája študentov s vedcami a dáva mladým ľuďom priestor predstaviť vlastné záujmy a projekty. Na jej organizácii sa podieľalo viac ako 50 žiakov. Venuje sa aj podpore dievčat pri objavovaní možností uplatnenia v prírodovedných a technických odboroch,” doplnili organizátori ocenenia.
Špeciálnu cenu za rozvoj fyziky získal profesor
V rámci jubilejného 10. ročníka bola taktiež udelená špeciálna cena za rozvoj predmetových súťaží v oblasti fyziky. Jej partnerom je spoločnosť SEPS. Oceneným bol emeritný profesor Žilinskej univerzity Ivo Čáp. Dlhodobo sa venuje rozvoju mladých fyzikálnych talentov i príprave študentov na predmetové súťaže. „Ocenenie je poďakovaním za jeho vytrvalú odbornú a mentorskú prácu. Pripomína, akú dôležitú úlohu pri rozvoji nadania zohrávajú systematická príprava a dlhodobá podpora skúsených mentorov. Mladým ľuďom pomáhajú zvládať náročné problémy a rozvíjať záujem o fyziku, ktorý môže pokračovať ďalším štúdiom či vedeckou kariérou,” ozrejmili organizátori ocenenia.
Cena Dionýza Ilkoviča bola odovzdávaná v bratislavskej Redute. Porote ocenenia predsedal Martin Plesch z Fyzikálneho ústavu SAV. Zasadli v nej František Kundracik, profesor Radovan Šebesta i Miroslava Slaninová z Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež profesor Ľubomír Švorc zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a profesor Tomáš Opatrný z Univerzity Palackého v Olomouci.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko spoznalo výnimočných pedagógov. Jubilejný 10. ročník Ceny Dionýza Ilkoviča odhalil svojich laureátov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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