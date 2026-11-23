Pchjongjang odmietol Trumpa, teraz ohlasuje rozšírenie diplomatických vzťahov
Severokórejský vodca osobne prijal veľvyslancov desiatich krajín vrátane Ruska. Zdôraznil suverenitu a odmietol mocenské ambície. Severokórejský vodca
23.11.2026 (SITA.sk) - Severokórejský vodca osobne prijal veľvyslancov desiatich krajín vrátane Ruska. Zdôraznil suverenitu a odmietol mocenské ambície.
Kim podľa štátnej agentúry KCNA predstavil nové diplomatické priority pri nedeľnom prijímaní poverovacích listín veľvyslancov desiatich krajín vrátane Ruska, Česka, Švédska a Vietnamu.
Išlo o nezvyčajný krok, keďže túto úlohu tradične vykonávali vysokopostavení predstavitelia režimu.
Cieľom Pchjongjangu je „rozširovať a rozvíjať zahraničné vzťahy v duchu nezávislosti, mieru a priateľstva pri dodržiavaní zásady ochrany národnej suverenity a bezpečnosti“, vyhlásil Kim.
Severokórejský diktátor upozornil na rastúcu medzinárodnú nestabilitu a meniace sa bezpečnostné pomery. „KĽDR sa neusiluje o nadvládu ani o územnú expanziu,“ zdôraznil.
Trump počas minulotýždňovej návštevy Číny opakovane pripúšťal stretnutie s Kimom, z ázijského turné sa však vrátil bez obnovenia priameho dialógu.
Podľa juhokórejských analytikov Kimovo osobné prijatie veľvyslancov naznačuje posun k aktívnejšej diplomacii orientovanej na viacero mocenských centier.
Predchádzajúce samity Trumpa a Kima počas prvého prezidentovho funkčného obdobia nepriniesli dohodu o severokórejskom jadrovom programe.
Pchjongjang odvtedy pokračuje v jadrovom zbrojení, svoj arzenál vyhlásil za nezvratný a výrazne prehĺbil vojenskú spoluprácu s Ruskom vrátane vyslania vojakov do vojny proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Pchjongjang odmietol Trumpa, teraz ohlasuje rozšírenie diplomatických vzťahov © SITA Všetky práva vyhradené.
Severokórejský vodca Kim Čong-un oznámil zámer rozšíriť zahraničné vzťahy svojej krajiny, pričom zdôraznil ochranu jej suverenity a bezpečnosti.
Jeho vyhlásenie prišlo niekoľko dní po tom, ako nereagoval na snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o osobné stretnutie počas samitu v Číne.
Nezvyčajný krok
Kim podľa štátnej agentúry KCNA predstavil nové diplomatické priority pri nedeľnom prijímaní poverovacích listín veľvyslancov desiatich krajín vrátane Ruska, Česka, Švédska a Vietnamu.
Išlo o nezvyčajný krok, keďže túto úlohu tradične vykonávali vysokopostavení predstavitelia režimu.
Cieľom Pchjongjangu je „rozširovať a rozvíjať zahraničné vzťahy v duchu nezávislosti, mieru a priateľstva pri dodržiavaní zásady ochrany národnej suverenity a bezpečnosti“, vyhlásil Kim.
Medzinárodná nestabilita
Severokórejský diktátor upozornil na rastúcu medzinárodnú nestabilitu a meniace sa bezpečnostné pomery. „KĽDR sa neusiluje o nadvládu ani o územnú expanziu,“ zdôraznil.
Trump počas minulotýždňovej návštevy Číny opakovane pripúšťal stretnutie s Kimom, z ázijského turné sa však vrátil bez obnovenia priameho dialógu.
Podľa juhokórejských analytikov Kimovo osobné prijatie veľvyslancov naznačuje posun k aktívnejšej diplomacii orientovanej na viacero mocenských centier.
Kimovi vojaci
Predchádzajúce samity Trumpa a Kima počas prvého prezidentovho funkčného obdobia nepriniesli dohodu o severokórejskom jadrovom programe.
Pchjongjang odvtedy pokračuje v jadrovom zbrojení, svoj arzenál vyhlásil za nezvratný a výrazne prehĺbil vojenskú spoluprácu s Ruskom vrátane vyslania vojakov do vojny proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Pchjongjang odmietol Trumpa, teraz ohlasuje rozšírenie diplomatických vzťahov © SITA Všetky práva vyhradené.
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