Na Colours of Ostrava zaznie aj miliardový hit Stargazing a príde aj kapela Massive Attack – VIDEO
V programe Colours of Ostrava 2027 sú po novom aj mená ako Myles Smith, Kingfishr, Mike Love, Olga Myko alebo Rhumba Club. Do festivalového line-upu Colours of Ostrava ...
Do festivalového line-upu Colours of Ostrava 2027 pribúdajú nové mená. Vo štvrtok 22. júla vystúpia na hlavnej scéne v Dolných Vítkoviciach britskí Massive Attack. Kapela, ktorá patrí k zásadným interpretom posledných štyroch desaťročí svetovej hudobnej scény.
V programe sú po novom aj mená ako Myles Smith, Kingfishr, Mike Love, Olga Myko alebo Rhumba Club. Z českej scény potešia fanúšikov od 21. do 24. júla hudobníci ako Zrní, Mig 21, Monkey Business, Mňága a Žďorp alebo Midi Lidi. Celofestivalové vstupenky sú momentálne v predaji za 4 390 českých korún. V ponuke sú aj ďalšie varianty vrátane VIP+ alebo FRESH ticketov.
Spoločná história britských Massive Attack a českého publika sa začala písať 4. júla 1997. O tridsať rokov neskôr sa hudobná legenda vráti, tentoraz po prvýkrát do Moravskosliezskeho kraja.
O toto meno sme sa usilovali dlho. Priekopníci trip-hopu a jeden z najvýraznejších interpretov, ktorý aktívne bojuje za životné prostredie napríklad tým, že počas svojich vystúpení minimalizuje uhlíkovú stopu. Aj keď plnohodnotnú nahrávku vydali naposledy na začiatku minulého desaťročia, Massive Attack z umeleckej scény rozhodne nezmizli. Či už vydanými singlami, tak najmä svojou živou šou. Tá je nielen hudobným, ale aj vizuálnym zážitkom, na ktorom hudobníci už niekoľko rokov intenzívne pracujú a zdokonaľujú ho, aby v očiach návštevníkov koncertu čo najaktuálnejšie odrážal svetové dianie. Verím, že práve naša festivalová scéna s perfektnou technikou ponúkne publiku ten najlepší zážitok, aký si dokáže predstaviť.
Massive Attack ponúknu prierez bohatou diskografiou
Massive Attack vystúpia vo štvrtok 22. júla. Ich koncert sľubuje prierez bohatou diskografiou. Už svojím debutom zo začiatku deväťdesiatych rokov sa dostali z Bristolu do celého sveta. Hutné basové linky a jedinečná fúzia hip-hopu s temnou elektronikou položili základy žánru, ktorý bol pomenovaný a získal na popularite až o niekoľko rokov neskôr.
Hity ako Unfinished Sympathy, Angel alebo Teardrop sú súčasťou hudobného kánonu a stali sa súčasťou mnohých reklám, seriálov a zvučiek.
Do Česka sa Massive Attack vrátia po deviatich rokoch a dosť pravdepodobne pôjde o ich najväčší koncert u nás. Zodpovedať tomu bude aj početná produkcia a nároky, ktoré má interpret na zabezpečenie svojej šou. Massive Attack si pre publikum pripravujú interaktívny program pracujúci s daným miestom vrátane davu a samotného prostredia.
Hit Stargazing aj jedna z najpopulárnejších írskych kapiel
V programe sa ďalej po novom objavuje britský hudobník a pesničkár Myles Smith, ktorý prerazil miliardovým hitom Stargazing. Že nejde o žiadny one-hit wonder, dokazuje jeho tohtoročný album My Mess, My Heart, My Life., s ktorým sa túto jeseň vydal na turné po Európe a Veľkej Británii. V júli zavíta premiérovo aj do Česka.
Prvýkrát u nás zahrajú aj kolegovia Kingfishr, jedna z najpopulárnejších írskych kapiel. Tí potešia najmä fanúšikov írskeho folku.
Z britských ostrovov pricestuje aj Rhumba Club, za ktorým stojí hudobník Tom Falle. Jeho tvorbu môžu poznať diváci aktuálneho českého filmu Kluci to vidí jinak než holky. Zahraničný line-up ďalej dopĺňa švédsko-ukrajinská hudobníčka Olga Myko a havajský rodák Mike Love.
Mig 21, Midi Lidi aj Mňága a Žďorp
V uplynulých dňoch organizátori zverejnili aj niekoľko domácich zástupcov. S novým materiálom sa na festival vrátia Mig 21. Čerstvé nahrávky už majú vonku Monkey Business a Zrní. A v prehľade účinkujúcich nechýbajú ani obľúbené kapely Midi Lidi a Mňága a Žďorp.
Momentálne tak festivalový zoznam obsahuje takmer dvadsať potvrdených mien vrátane Robbieho Williamsa, Martina Garrixa, Ellie Goulding alebo 5 Seconds Of Summer. Ide teda len o zlomok toho, čo nás v júli 2027 v Dolných Vítkoviciach čaká.
Štvordňový festival prepojí ako zvyčajne koncerty svetových aj domácich interpretov s programom divadiel, tanca, výtvarného umenia, kina alebo diskusií. Súčasťou bude diskusné fórum Meltingpot, ktoré oslávi desať rokov od svojho prvého ročníka.
Aktuálnu ponuku vstupeniek rozšíri v priebehu tohto týždňa spustenie predaja ubytovania v kempoch a od pondelka 30. novembra bude možné kupovať dvojdňové vstupenky s možnosťou výberu variantu streda-štvrtok alebo piatok-sobota. Všetky aktuálne informácie o programe a vstupenkách sú dostupné na webe colours.cz.
Zdroj: SITA.sk - Na Colours of Ostrava zaznie aj miliardový hit Stargazing a príde aj kapela Massive Attack – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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